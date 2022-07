Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette bør du tenke på når du bytter mobil

Fem tips for å gjøre mobilbyttet enklere og bedre.

Det er mange ting du bør ha i mente ved et mobilbytte. Illustrasjonsbilde.

En trend i det norske mobilmarkedet det siste tiåret har vært stadig synkende utskiftning av mobilparken hos folk flest. Fra rundt tusenårsskiftet har nordmenn gått fra å i gjennomsnitt bytte mobil hvert år eller annethvert år til nå rundt hvert tredje år. Både teknologisk utvikling og pris er medvirkende årsaker til dette.

Uansett gjør det at valget du tar når du velger telefon nå er noe som vil følge deg i lenger tid og bety mer enn det gjorde før, og da blir det også viktigere å velge riktig.

«Riktig» kan vel å merke bety vidt ulike ting for ulike folk, men det er likevel et par ting som går igjen når du vurderer å bytte mobiltelefon. Og ikke alle disse faktorene trenger heller å ende i et bytte. Kanskje du kan fikse mobilen du allerede har på en aller annen måte?

I denne guiden går vi gjennom fem ting du burde tenke på i forbindelse med et mobilbytte, uavhengig av hva du ender opp med å velge eller hva som er ditt utgangspunkt.

Først: Kanskje du kan bytte batteriet på telefonen din?

Å bytte batteri på gamle telefoner kan være supersmart.

Før vi starter med tipsene må vi starte med et spørsmål: Kanskje du rett og slett kan fikse telefonen du allerede har?

Dette er det mange fordeler ved, og det er ikke like fåfengt som du kanskje umiddelbart tenker. Enkle operasjoner som å bytte batteri er faktisk ikke supervanskelige selv for hvermannsen, og det kan drastisk øke levetiden på telefonen din. Og om du ikke vil gjøre det selv, kan du alltids få et profesjonelt verksted til å gjøre det.

I en sak vi skrev angående dette, gjorde vi en gammel iPhone hele 30 prosent raskere simpelthen ved å bytte batteriet – i tillegg til at den selvsagt fikk langt bedre batteritid.

Gamle batterier sliter nemlig med å levere nok saft til de andre delene i mobilen, ettersom spenningen (volt) i batteriet synker over tid. Så dette er definitivt en veldig enkel måte å gjøre en eldre mobil mye raskere og mer standhaftig.

Det er dessuten ikke spesielt dyrt, selv om du gjør det hos en profesjonell reparatør. Selv for veldig nye mobiler snakker vi fort rett over en tusenlapp, og for en del eldre telefoner koster det bare et par hundrelapper. Lenkene over er kun eksempler fra to ulike reparasjonssjapper, og det er mange, mange andre tilbud der ute med ulike prisnivå.

Det er selvsagt også mulig å bytte andre ting enn batteri, men da blir det fort dyrt og det har ikke nødvendigvis like stor påvirkning på brukeropplevelsen hva angår utholdenhet og hastighet. Så det er batteribytte vi ønsker å løfte frem her.

Tips 2: Velg en mobil som passer behovet ditt

OnePlus Nord 2T er et eksempel på en mobil som gir mye for pengene, og som passer bra om ytelse er ditt hovedfokus.

Det neste tipset kan kanskje høres litt banalt ut, men du har ganske sikkert hørt venner eller slekt klage over at de skulle ønske de hadde en telefon som kunne gjøre X ting, men ikke kan det. Om du er en kar (eller karinne) som er meget interessert i å lage videoinnhold til TikTok eller andre plattformer, er det sannsynligvis også viktig at telefonen din er god på videoopptak.

Og om du da velger en mellomklassemodell med dårlig stabilisering og svak lysfølsomhet kan det fort hende du blir skuffet. Samtidig: om du ikke er interessert i å filme, men heller spiller masse mobilspill, så er det et helt annet behov. Og telefoner som kan én av disse tingene veldig bra kan ikke nødvendigvis skrive under på den andre.

Eksempelvis er Apples dyrere iPhone-modeller notorisk gode å ta videoopptak med, men for spilling er det nokså utvilsomt bedre å ha en ROG Phone 6.

Behovet ditt påvirker selvsagt også prisnivået du må bevege deg inn i for å få bra mobil. Så om du kan identifisere at kamera er helt irrelevant for din mobilopplevelse, så kan du fort spare tusenvis av kroner på å velge en mobil der dette ikke står i fokus.

Kanskje er en mellomklassemobil med lynrask prosessor midt i blinken? Hva med en OnePlus Nord 2T?

OnePlus Nord 2T

Tips 3: Velg en (litt) mer avansert modell enn du tror du trenger

Galaxy S21 Ultra er en dyr mobiltelefon, men om den fyller behovene dine vil den også vare leeeenge.

«Hva? Dette punktet er jo det komplett motsatte av det forrige!»

Ja, men også nei. Misforstå oss rett: du bør velge en telefon som passer ditt behov, men det er også en helt annen faktor som påvirker dette behovet: tid.

En telefon bør helst vare i minst tre år, gitt statistikken vi henviste til tidligere i guiden. Og da er det jo kjipt om den ikke får oppdateringer og slutter å fungere etter to. Det er også gjerne slik at mer avanserte modeller er både enklere å reparere og også har bedre utholdenhet enn enklere modeller, rett og slett fordi mer tid og krefter ble brukt på å lage telefonen i utgangspunktet.

Populære modeller det selges mye av vil det også være langt bedre tilbud av reservedeler til et par år etter at telefonen var ny. Men først og fremst vil vi påpeke at en telefon du er kjempefornøyd med det første året etter kjøp vil få større og større utfordringer med å holde deg fornøyd (og seg selv rask) desto lengre tid det går.

Med dette mener vi ikke at du trenger å kjøpe raffeste toppmodell med største lagringskapasitet for å kunne ha en god mobil i flere år fremover. Men kanskje er det lurt å vurdere å kjøpe fjorårets toppmodell eller en litt dyrere mellomklassemodell som er ekstra rask akkurat nå, rett og slett så den holder seg rask også med et par år på baken.

Tips 4: Ikke kjøp telefon med en bundet avtale

Swap kan fort bli dyrt. Svitsj også.

Dette er et tema som mange nok kan kjenne seg igjen i. Telefoner kjøpt bundet til en avtale med et selskap som Telenor eller Telia blir ofte langt dyrere over tid enn telefoner kjøpt fritt uten binding. Eksempler på slike avtaler er Svitsj og Swap, som lar deg bytte mobil årlig og tilsynelatende gir deg noe refundering på den gamle mobilen.

Men over tid blir dette veldig dyrt.

Nylig skrev vi en sak med tittelen «Kutt ut Svitsj og Swap!», og dét er altså ikke uten grunn. Kort sagt «tvinger» de deg til å bytte mobil langt oftere enn du faktisk trenger, og det binder deg til en eierform som over tid vil skvise ut langt mer penger av deg enn det et direktekjøp og separat abonnement ville gjort.

Ja, for kjøp av telefon med en operatørbinding er selvsagt også en lås til denne operatøren. Og da kan du ikke til enhver tid velge billigste eller beste tilbyder.

Så kjøp telefon separat, ikke inngå noen avtale og ikke betal i avdrag om du ikke får en veldig god deal.

Tips 5: Forbered dataene du trenger å overføre på forhånd

Bytter du mobil er det greit at telefonene ikke rekker å slo rot før de er ferdige med å dele informasjon.

Okay, så du har bestemt deg for ny modell du skal anskaffe, og tidshorisonten for når dette mobilbyttet skal finne sted kommer stadig nærmere. Hva bør du gjøre på forhånd?

Mange legger neppe mye energi i å forberede et mobilbytte, og tar det som det kommer. Dette kan fort være et stort feilsteg, i alle fall om tid har noe å si. Om du ønsker å få med deg alt av kontakter, bilder, SMS-samtaler og kontoer over til den nye telefonen, er det nemlig veldig mye som kan ta mer tid enn du tror.

For det første kan det være omstendelig å få kopiert alle disse tingene separat til å begynne med, og om du skal få over eksempelvis SMS-samtalene dine trenger du separat app-hjelp for å få gjort det skikkelig. Spesielt for Android-brukere.

Men mer viktig er det å forberede overføring av bilder og medieinnhold, for dette kan ta svært lang tid å laste opp i en sky for deretter å lastes ned igjen. Eller rett og slett bare å overføre til en minnebrikke eller datamaskin i mellomtiden.

Det er heller ingen automatikk i at alt av kontoer, eposter, kalendere eller kontakter automatisk overføres til en ny telefon. Både Apple og Google tilbyr synkronisering mellom ulike telefoner bundet til samme iCloud- eller Google-konto, men dette er også ting du må aktivere og aktivt synkronisere til skyen før et bytte. Ikke alt lagres automatisk – spesielt ikke om du mangler plass i skyen og ikke har et ekstra abonnement.

Har du en iPhone uten et stort iCloud-abonnement gjør du overføringen enklest ved å koble telefonen til en PC med kabel og bruke iTunes (ja, iTunes) til å lage en sikkerhetskopi av den gamle telefonen. Den kan du så bruke til å gjenopprette den nye telefonen med, slik at alt av innhold blir med over. Bare sørg for å kryptere sikkerhetskopien med passord, slik at ting som helsedata og passord også følger med.

Om du gjør dette på forhånd slipper du å sitte et helt døgn og vente på opplasting (og kanskje avbryte midt i fordi du må ut av huset), og det vil gjøre hele bytteprosessen langt smidigere.

Lykke til!

