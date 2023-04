Gaming Guide Diablo 4 beta: Dette må du vite før betatest

Vi har spilt «Diablo IV» – dette må du vite før helgens åpne test

Langt fra et helvete.

Denne helgen har du mulighet til å prøve det kommende «Diablo IV» helt gratis. Kamera Blizzard

Ti år etter siste besøk til Sanctuary er det igjen tid til å drepe demoner og samle deilig, deilig «loot».

Forrige helg fikk mange en smakebit på det kommende «Diablo IV» da flere fikk tidlig tilgang til den kommende betatesten. Tilgangen var forbeholdt spillere som hadde forhåndsbestilt det etterlengtede spillet, men førstkommende helg blir spillet tilgjengelig for alle helt gratis.

I anledning den åpne betatesten, har vi samlet sammen tips og triks som kan være greit å vite før du begir deg på eventyr gjennom himmel og helvete i «Diablo IV».

Når kan jeg spille?

Helgens eskapader begynner fredag 24. mars klokken 17.00, norsk tid. Du har allerede nå muligheten til å forhåndsnedlaste spillet, slik at du er klar til å hoppe inn til den tid.

Spillet vil være tilgjengelig fram til mandag 27. mars klokken 20.00.

Dette syntes vi om «Diablo IV» Så langt har undertegnedes opplevelse med «Diablo IV» vært jevnt over positiv. Det virker som at utviklerne i Blizzard har tatt til seg viktig lærdom når det kommer til hva som gjorde de tidligste spillene i serien stemningsfulle og oppslukende, samtidig som de har oppdatert kampene og progresjonssystemet betraktelig ved å ta lærdom fra nyere spill i sjangeren som «Path of Exile», «Grim Dawn» og «Lost Ark». Det blir også spennende å se hvordan spillet utvikler det økte fokuset på flerspiller. Unngår Blizzard i tillegg fallgruvene som de så ofte «snubler» ned i, kan «Diablo IV» bli sjangerens nye bauta.

Hva kan jeg spille?

Under betatesten kan du spille til opp til karakternivå 25.

Du er fri til å utforske områdene som rommer hele første akt av spillet, samt delen av verdenen som heter «Fractured Peaks».

Forbered deg på kø

Da er det altså bare å sitte seg godt til rette før portene åpnes for fullt fredag ettermiddag – eller?

Alle hater kø, men uheldigvis må man nok være forberedt på at serverne fort blir kjørt når tusenvis av ivrige fans håper å komme tidlig i gang med jakten på legendariske skatter.

Dette syntes møtte flere av de som håpet å få en tidlig start på «Diablo IV» forrige helg. Kamera Privat

Kø preget også testen som var forrige helg, spesielt fredag kveld. Her vet man jo aldri, men vi tenker det er greit å være føre var spesielt nå som testen er åpen for absolutt alle.

Vi anbefaler med andre ord at man smører seg inn med tålmodighet allerede før du starter spillet, og tar seg en plass i køen i god tid før man forventer å få spilt over en lengre økt.

Karakteren din blir ikke med videre

Det er kanskje ingen overraskelse, men det du gjør i Sanctuary den kommende helgen blir ikke med deg videre i fremtidige betatester eller når spillet lanseres for fullt i sommer.

Selv om det kan virke kjedelig å jobbe på karakterer «forgjeves», gir det deg en fin mulighet til å prøve ut de ulike karakterklassene slik at du finner den som kler spillestilen din aller best.

Alle fem klassene er tilgjengelig i helgens test, hvem velger du? Kamera Blizzard

Her kan det jo også være greit å nevne at alle klassene vil være tilgjengelig førstkommende helg. Dette inkluderer altså Barbarian, Sorceress, Rogue, Druid og Necromancer. Ved forrige betatest var bare de tre første tilgjengelige.

«Give me hell»

I «Diablo»-spillene fungerer vanskelighetsgrader litt annerledes enn i de fleste andre spill, da man blir betydelig belønnet for å spille på vanskeligere nivåer.

«Diablo IV» gir deg allerede fra start mulighet til å velge to forskjellige vanskelighetsgrader, «Adventurer» og «Veteran». På sistnevnte er fiender farligere, men belønningene er større. Vi anbefaler derfor de fleste kjente med «Diablo» og Action RPG-spill å spille på «Veteran».

Slik kjørte «Diablo IV» Vi testet «Diablo IV» med denne PC-en sist helg: Grafikkort: Gigabyte RTX 3060

Prosessor: AMD Ryzen 7 2700X

Minne: 16GB 2666 MHz DDR4

Lagring: NVMe PCIe-SSD

Skjerm: 1080p Spillet kjørt på godt over 60 bilder i sekundet med høyest grafikkinnstillinger, og vi merket få eller ingen større stup i bildefrekvensen. Vi fikk ikke mulighet til å teste det som trolig er de mest krevende situasjonene, sånn som «world bosses» der flere titalls spillere samles for å ta ned gigantiske skapninger. For Nvidia eiere kan det være verdt å notere seg at det akkurat har blitt lansert nye drivere med optimaliseringer for Diablo IV, så det kan være greit å oppdatere disse for å få litt ekstra ytelse. Her kan du se Blizzards offisielle spec-krav, hentet fra spillets nettside: Minimumsanbefalinger: OS: 64-bit Windows 10

Prosessor: Intel Core i5-2500K eller AMD FX-8100

Minne: 8GB

Grafikkort: Nvidia GTX 660 eller AMD R9 280

Lagring: SSD med 45 GB ledig plass

Lagring: SSD med 45 GB ledig plass

Dette gir deg mulighet til å kjøre spillet med 30 FPS ved 1080p oppløsning, med dynamisk oppløsning på 720p og laveste grafikkinnstillinger. Spillet vil prøve å kjøre på PC-er med dårligere spesifikasjoner også, men ytelsen vil reduseres. Anbefalte spesifikasjoner OS: 64-bit Windows 10

Prosessor: Intel Core i5-4670K eller AMD R3-1300X

Minne: 16GB

Grafikkort: Nvidia GTX 970 eller AMD RX 470

Lagring: SSD med 45 GB ledig plass

Lagring: SSD med 45 GB ledig plass

Dette skal sikre deg 60 FPS ved «native» 1080p-oppløsning og medium grafikkinnstillinger.

Senere i spillet får du tilgang til stadig mer utfordrende vanskelighetsgrader, men disse er ikke tilgjengelig under betatesten. Angrer du på valg av vanskelighetsgrad kan du når som helst bytte i spillets mange storbyer.

Også verdt å nevne er muligheten til å spille en «hardcore»-karakter, som betyr at du bare får ett liv. Dør du, blir karakteren din slettet for alltid. Ikke akkurat noe for sarte sjeler, med andre ord.

Bruk tiden til å eksperimentere

Tiden fremover er en god mulighet til å eksperimentere, for her er spillet nemlig veldig raus.

Du kan for eksempel fritt bytte evner og egenskaper fram til karakternivå 15, uten at det koster deg noe. Da kan du lett finne fram til de evnene du selv liker best.

Vi anbefaler også at du fokuserer på enkeltevner fremfor å spre poengene dine tynt over flere, men hvilke du velger er selvfølgelig helt opp til deg. Her må du bare prøve deg fram!

I «Diablo IV» er det større fokus på flerspiller enn i tidligere kapitler av serien. Kamera Blizzard

Hamster, hamstre, hamstre

I «Diablo» handler alt om «loot», så her gjelder det å hamstre.

I stedet for å selge utstyr du får tak i til ymse butikkeiere, er det smartere å ta det med til byens smed hvor du kan få utstyret brutt ned til materialer. Disse materialene kan senere brukes til å oppgradere utstyret du virkelig har fått en forkjærlighet for.

Du får tilgang til den første smeden etter du har fullført prologen og ankommet storbyen Kyovashad, som er cirka en drøy time inn i spillet.

Gull er lett å få tak i når du spiller «Diablo IV», men materialer er mer verdifulle. Kamera Blizzard

«Diablo IV» har lanseringsdato 6. juni, og kommer til PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series X/S.

