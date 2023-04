Full oversikt: Her er målingene fra grafikkorttestingen vår

Sammenligne grafikkort her.

AMD RX 7900 XTX og Nvidia RTX 4080. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I testene våre av grafikkort har vi ikke mulighet til å ta med all testdata vi har samlet i databasen vår. Da ville grafene og sakene våre blitt for lange og uoversiktlige.

Vi forsøker alltid å sammenligne kortene vi tester med andre relevante modeller, være seg nyere rivaler i samme priskategori eller eldre kort du som leser kanskje er på jakt etter å oppgradere fra.

Men vi treffer ikke alltid blink der, så for å forsøke å gjøre den store testdatabasen vår nyttig for enda flere gjør vi den nå tilgjengelig her.

Her finner du alltid nokså oppdaterte grafer som viser nesten alle målinger vi har gjort, være seg målinger av rasterbasert ytelse, ytelse med nye teknikker som strålesporing eller oppskalering, og andre nyttige målinger av kortenes støynivå, kjøling, strømforbruk og energieffektivitet.

Håper du synes oversikten er nyttig!

Tester av rasterbasert ytelse

Tester med strålesporing og oppskalering

Andre målinger

OBS: Merk at verdiene i grafene over av og til kan avvike noe fra de som er oppgitt i enkelte tester. Det skyldes i så fall at vi har gjort nye målinger etter publisering som vi ikke har ansett signifikante nok til å endre vurderingen vår.

Grafikkort-testbenken 2023 Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

