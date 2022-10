Gaming Guide Strømsparetips for gamere

Slik sparte jeg 1,22 kroner timen mens jeg gamet

Her får du tipsene som sparer flere watt enn kroner.

Med strømpriser som har bitt seg fast på et skyhøyt nivå, og en kalender som viser at vi styrer mot mørke, kalde «gamingdager», lurte jeg på hvor mye det faktisk koster å spille på PC-en og spillkonsollen for tiden.

Er det bare lommerusk, eller en liten formue?

Kunne jeg i så fall ta noen smarte grep for å kutte strømbruken uten at det gikk utover opplevelsen?

Da ville jeg jo spare penger, og samfunnet dyrebar strømproduksjon.

Kraftig PC, høyt strømforbruk

Jeg har en ganske kraftig spill-PC med en sekskjernet prosessor og et kraftig RTX 3090-grafikkort fra Nvidia som de mest strømkrevende delene. PC-skjermen er en 27-tommers IPS-skjerm med et raskt 144Hz-panel.

For sofaunderholdning er det en 65-tommers 120 Hz QLED-TV fra Samsung som gjelder, og under den står en Xbox Series X.

Ut ifra hvor mye varme disse sakene lager, vet jeg at de trekker mye strøm.

For å få svar på nøyaktig hvor mye fant jeg frem et wattmeter.

Det viste at PC-en og skjermen min brukte rundt 580 watt, mens Xboxen og TV-en brukte 390 watt under en runde i Halo Infinite.

Det er ganske høyt, og for meg som bor i sørøst-Norge (NO2) gir det en kostnad på i snitt 2,84 kroner per time jeg bruker PC-en, og 1,91 kroner når jeg bruker Xboxen fredagen målingen ble utført. Da med en strømpris på 4,9 kroner per kWt ifølge VGs prisoversikt.

Gidder jeg spare?

Jeg hadde forventet at det kostet mer, og gitt at strømstøtten fjerner en del av kostnaden ble motivasjonen for å «mikle» med å spare strøm og skrive denne saken litt mindre.

Særlig ettersom jeg ikke spiller mer enn fire-fem timer i uka.

Men, for samfunnet er det viktig å redusere strømforbruket, og noen spiller like mange timer om dagen som jeg gjør på en uke!

Om vi antar at strømprisen holder seg på samme nivå vil det koste meg omtrent 340 kroner å spille 5 timer i uka på PC-en ut mars neste år. Før strømstøtte.

Det er fortsatt veldig billig underholdning for et halvt år, men la oss si du spiller tre ganger så mye som meg!

Da kommer du opp i 1022 kroner på seks måneder. Selv etter strømstøtte kan denne kostnaden utgjøre et ekstra spill.

Og sannsynligvis vil kostnaden være høyere, ettersom strømmen ofte er dyrere på ettermiddagen når du spiller.

Så, i hobbygameren og samfunnets interesse begynte letingen etter måter å redusere strømforbruket.

5 effektive strømsparetips

Jeg prøvde flere forskjellige ting.

Til slutt fant jeg tre strømsparegrep for deg som spiller på PC, og to for deg som spiller på Xbox.

Jeg sparte til slutt 43 prosent strøm på PC-spillingen, og 14 prosent på sofagamingen ved å følge tipsene.

Og oppdaget i tillegg at jeg kastet et gratis Xbox-spill ut vindet hvert år slik som jeg holdt på nå.

Du har trolig litt annerledes utstyr enn det jeg har, men du finner garantert et par tips du også kan bruke. Selv om jeg innrømmer at flere av tipsene fungerer best om du allerede har ganske kraftig maskinvare, og at de ikke fungerer like godt i alle type spill.

Dette prøvde jeg

Måling Strømforbruk Kostnad per time (uten strømstøtte) Normalt strømforbruk for PC og skjerm 580 watt 2,84 kroner Skjermlysstyrke 70 prosent 570 watt 2,79 kroner Skjermlysstyrke 40 prosent 560 watt 2,74 kroner Låse bildeflyt til 75 FPS 430 watt 2,11 kroner (Låse bildeflyt til 60 FPS) (330 watt) (1,62 kroner) Power Limit på grafikkort til 90 prosent 430 watt 2,11 kroner Power Limit på grafikkort til 80 prosent 430 watt 2,11 kroner Power Limit på grafikkort til 70 prosent 430 watt 2,11 kroner Power Limit på grafikkort til 60 prosent 405 watt 1,98 kroner Power Limit på grafikkort til 50 prosent 375 watt 1,84 kroner Power Limit på grafikkort til 40 prosent 330 watt 1,62 kroner - - Normalt strømforbruk TV og Xbox Series X 390 watt 1,91 kroner Aktivere adaptiv lyssensor TV 335 watt 1,64 kroner Låse Xbox til 60 FPS + adaptiv lyssensor 335 watt 1,64 kroner Adaptiv lyssensor + Xbox i nattmodus 335 watt 1,64 kroner (Aktivere økomodus TV) (290 watt) (1,42 kroner) - - Kun Xbox i "energy saver" 0 watt ~ 0 kroner Kun Xbox i "Standby" 8-10 watt 0,05 kroner

Redusere lysstyrken - sparte 3,5 prosent

Først ut for strømreduksjonen var PC-skjermen. Normalt spiller jeg med nesten maks lysstyrke. Det gir sterke og livlige farger, og det blir lettere å se hva som foregår.

Å redusere lysstyrken til 70 prosent ga imidlertid overraskende lite endring av bildet, men på den andre siden sparte det også bare 10 watt. For å spare ytterligere 10 watt måtte jeg helt ned til 40 prosent lysstyrke. Det var ikke helt optimalt i dagslys, men for kveldsspiling går det helt fint.

Hvor mye strøm du sparer på å justere lysstyrken vil avhenge av panelet skjermen din har, og hvilke spill du spiller.

Jeg velger uansett å spare 20 watt fordi jeg oftest spiller på kvelden, men forstår veldig godt om du bare tar med deg halvparten av besparelsen videre til neste steg.

PS: om du vil prøve å spare strøm ved å bare sette ned oppdateringshastigheten til skjermen din, eller slå av teknikker som G-Sync eller Freesync, så har vi allerede funnet ut at det ikke gir noen som helst effekt!

Låse bildeflyten - sparte enda 23 prosent

Om du har et litt kraftigere grafikkort og veldig høy bildeflyt, eller spiller et spill der bildeflyten ikke trenger å ligge så høyt for å få en god opplevelse, kan du spare mye strøm på å la grafikkortet tegne opp færre FPS for deg. Og det er i alle fall ikke nødvendig at det lager flere FPS enn skjermen din kan vise, som er oppgitt i antall Hertz, eller Hz.

I raske spill som racing- og FPS-titler er min tålegrense 75 bilder i sekundet for å få god nok flyt, mens den kan være mye lavere for andre typer spill, som strategi- og simulatorspill. Der kan både 60 og 50 FPS fungere fint.

Med et kraftig grafikkort som RTX 3090 sparte jeg 130 watt på å låse FPS-en til 75 i Halo Infinite, noe som fortsatt ga en veldig god spillopplevelse.

Jeg kunne spart ytterligere 100 watt ved å låse FPS-en til 60 bilder i sekundet, men det gir merkbart dårligere flyt, og jeg viser et mye smartere triks som gir den samme strømbesparelsen uten FPS-tapet i neste steg.

Ikke alle spill lar deg sette et makstak for hvor mange FPS grafikkortet skal lage.

Du som har et Nvidia-kort kan da laste ned programmet RTSS som du ser til venstre i skjermdumpen under, og sette maks-FPS under «Framerate limit».

Om du har et AMD-kort kan du sette maks-FPS rett i «Radeon Settings» ved å aktivere «Radeon Chill», som du ser i skjermdumpen nedenfor. (Bare sett maks-FPS til en lavere verdi enn i skjermbildet, for eksempel 75!)

Sette «power limit» - sparte enda 23 prosent

For å finne den beste balansen mellom lavere strømforbruk og bildeflyt når du har et litt kraftigere grafikkort, viser forsøkene mine at det smarteste er å kombinere en «FPS-lås» som vi bruke i punktet over, med å sette en grense for hvor mye strøm grafikkortet får lov til å bruke.

I mitt tilfelle, der jeg ikke var villig til å ha lavere FPS i Halo Infinite enn jeg låste den til på 75 FPS, klarte jeg å spare enda 100 watt ved å sette den såkalte «power limiten» så langt ned som til 40 prosent for FPS-en gikk lavere og ble ustabil.

Resultatene blir nok ikke så tydelige med svakere grafikkort, men tipset er likevel verdt å prøve, for også hva slags spill du spiller vil ha mye å si.

Om du har en Nvidia-kort må du laste ned et program som heter MSI Afterburner for å justere power limiten. Du ser hvordan du gjør det til høyre i bildet et par steg opp.

For Radeon-eiere har AMD bygget en tilsvarende funksjon inn i Radeon Settings. Du finner «Finjustering av effekt» under Ytelse og «Finjustering»-fanen.

Merk at PC-en i verste fall kan bli ustabil og restarte om du setter en alt for lav verdi her, så prøv deg frem!

Sparte 14 prosent på sofagamingen

Xbox Series X og en Samsung-TV.

Når det kommer til Xbox-en er det mindre å spare. Både fordi den gir mindre kontroll over ytelsen, men også fordi den ikke har det samme kraftoverskuddet som en skikkelig sprek spill-PC.

Jeg prøvde både å låse FPS-en til TV og konsoll til 60 FPS ned fra 120 FPS, samt å aktivere «nattmodus» på Xbox-en. Ingen av disse grepene sparte én eneste watt eller krone.

Jeg prøvde også å aktivere økomodusen til TV-en, men da ble bildet så mørkt og livløst at det ble ganske «dølt» å spille. Særlig om det ikke var helt mørk i rommet ellers.

Det eneste grepet som hjalp litt, og som var verdt å holde på, var å aktivere den adaptive lyssensoren i TV-en. Den tilpasser lysstyrken i TV-panelet til omgivelsesbelysningen. Hos meg ga det nesten umerkelig lavere lysstyre, samtidig som strømforbruket til selve TV-en falt.

Det ga en reduksjon på 14 prosent for «sofagamingen» med normal innendørs belysning og kveld ute.

Riktig «av-modus» gir et gratis spill i året

Et lite bonustips til slutt:

Elektronikk som dekodere, konsoller og TV-er som står i «standby»-modus trekker bitte litt strøm hele tiden. Slik kan de for eksempel ta imot signaler fra fjernkontrollen. Normal er det snakk om forsvinnende lite strøm, men akkurat for Xbox Series S|X sin del er dette punktet ekstra interessant.

Xboxen har nemlig to «av»-modus:

«Energy saver» som er standard, og «Standby» som kan velges.

Som jeg mistenker at jeg ikke er alene om, har jeg endret til «Standby»-modus da jeg satte opp min Xbox. I standby-modus starter nemlig Xboxen opp på bare et par sekunder, holder seg selv og spill oppdatert automatisk, og lar meg kjøpe og installere spill på den via telefonen så jeg ikke må vente på det når jeg er hjemme.

Men her advarer Xboxen om at den trekker inntil 20 ganger(!) mer strøm enn i «Energy saver»-modus. Det ignorerte jeg da jeg satte opp konsollen for over et år siden og betalte noen øre for strømmen, men hva utgjorde egentlig dette nå?!

I stedet for 0–1 watt i «Energy saver» trekker konsollen 8–10 watt i «Standby»-modus.

Det utgjør bare 0,05 kroner i snitt. Men det er jo per time. Gang med 24. Og så med 356...

Det blir faktisk 438 kroner per år det!

Selvsagt før strømstøtte, men likevel fikk det meg til å prøve Energy saver-modusen på ny. Forskjellen per år utgjør nesten et spill i året. Eller tre måneder med Game Pass!

Og oppstartstiden fra Energy Saver-modusen har faktisk blitt mye kortere med den nye oppdateringen som kom nå i september også.

Konklusjon: lite å spare for de fleste

Det har vært fristende å vinkle denne saken stort på hvor mange prosent jeg senket eget strømforbruk med ved å ta noen enkle grep.

Men, selv om det er sant nok at jeg sparte inntil 43 prosent strøm på PC-spillingen, reduserte det unødvendige strømforbruket under sofagamingen, og til og med oppdaget at en del penger rant ut av Xboxens «standby»-modus hvert år, er det flere ting å ta hensyn til.

Som at strømstøtten tar en ganske formidabel «chunk» av strømregningen din så du sparer mindre penger enn du sparer antall watt.

I tillegg er mitt sparepotensial trolig større enn hos de fleste, rett og slett fordi min PC er veldig kraftig og drar mange spill veldig lett.

Dessuten er ikke høsten og vinteren vi går inn i bare gamingtid. Det er fyringstid også. Mange trenger den ekstra varmen en PC eller Xbox gir dem. I alle fall om du fyrer med strøm gjør det liten forskjell å ha på varmekabler enn en PC. Unntakene er selvsagt om du har billig ved, eller en effektiv varmepumpe.

Regnestykket blir altså langt mer nyansert, og vi kan ikke si at du sparer 40 prosent på strømregningen bare du kutter ditto i forbruk.

Uansett har du kanskje fått et tips eller to du synes det er verdt å utforske. Eller du har funnet ut at du kan puste lettet ut og fortsette å spille med god samvittighet i vinter.