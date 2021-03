Slik overfører du bilder og video fra iCloud til Google Photos

Alt er unnagjort med noen få tastetrykk.

Niklas Plikk, Tek.no

Ole Henrik Johansen 4 Mar 2021 13:47

Har du et Apple-produkt så er sjansen stor for at du oppbevarer bilder og video via nettlagringstjenesten iCloud.

Skulle du mot formodning «skifte beite» eller bare ønske å bruke en annen skylagring, har det inntil nylig vært veldig klønete å gjennomføre. Men nå har Apple tilgjengeliggjort dataen og gjort det ganske enkelt å overføre bilder og video til Googles Google Foto-tjeneste fra nettopp iCloud.

Noen kriterier må likevel være på plass før du setter i gang:

At du bruker iCloud til å lagre bildene fra dine Apple-enheter

At du har en Apple ID med tostegs-verifisering

At du har en Google-konto som bruker Google Foto.

At du har nok lagringsplass hos Google

PS: Her vil det skje endringer fra og med juni, hvor det ikke lenger er gratis å lagre så mye du vil hos Google .

Slik går du frem:

1: Klikk deg inn til Apple.no og inn videre inn på «Data og Personvern» .

Skjermdump

2: Logg deg inn med Apple ID-en du normalt vis bruker. Her vil du trenge en Apple-enhet for hånd, siden du må oppgi tallkoden som kommer når tostegssertifiseringen aktiveres.

3: Når du har logget deg inn får du en rekke valg. Knappen du er ute etter heter«Overfør en kopi av dataene dine».

4: Du vil nå få opp en side hvor du ser hvor mange bilder og videoer som er lagret i din iCloud-konto. Under disse opplysningene finner du en tabell hvor du kan velge Google Foto, som det eneste valget. Etter du har markert tjenesten, må du huke av for om du vil kopiere over bilder og video. Du kan velge å kun ta en av disse to om du heller vil det.

5: Nå må du logge på Google-kontoen din via et vindu som kommer opp.

6: Når du er logget inn får du opp en bekreftelse på hvilken konto bildene skal til, og du kan velge å bekrefte overføringen.

7: Apple opplyser at det normalt tar tre til syv dager innen overføringen er gjennomført. Du vil motta en bekreftelse på eposten som er knyttet til Apple ID-en din når filene er ferdig overført.

Det var det!