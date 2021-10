Slik vedlikeholder du elsykkelen din

Gjør dette til en god vane, så holder sykkelen din lenger.

Slurver du med vedlikehold av elsykkelen din kan du fort få svi for det. En elsykkel har mye til felles med vanlige sykler, og det betyr mange bevegelige deler som trenger litt omsorg iblant for å fungere optimalt.

Vi har derfor snekret sammen en guide med noen enkle råd til vedlikehold som det kan være lurt å følge. Samt en sjekkliste på ting du bør være obs på.

Har du god mekanisk forståelse er det ingenting i veien med å skifte bremser eller lignende selv. Men er du usikker, er det smart å heller bruke et sykkelverksted. Samtidig vil et sykkelverksted kunne oppdatere programvare og nullstille serviceteller. Litt på den samme måten som om du har en service på en bil.

Men generelt vedlikehold bør vi alle kunne. Og det er heller ikke vanskelig.

Du trenger ikke nødvendigvis mye for å bedrive vanlig vedlikehold av elsykkelen din

Zalo er en helt kurant såpe å vaske sykkel med.

Før du begynner:

Du trenger ikke så mye utstyr for å gi sykkelen litt fortjent stell. Men dette er greit å ha:

En bøtte med varmt vann og rengjøringsmiddel . Her får du kjøpt egne varianter der det selges sykler, ellers vil en flaske Zalo fint kunne brukes i nødens stund. En flaske avfetting eller bremserens kan også være greit å ha.

. Her får du kjøpt egne varianter der det selges sykler, ellers vil en flaske Zalo fint kunne brukes i nødens stund. En flaske avfetting eller bremserens kan også være greit å ha. En svamp . Gjør det enklere å vaske over ramme mm.

. Gjør det enklere å vaske over ramme mm. En børste . Her kan du kjøpe en egen børste som er laget for å rengjøre for eksempel kjede. Men du kan også ta en tann- eller oppvaskbørste.

. Her kan du kjøpe en egen børste som er laget for å rengjøre for eksempel kjede. Men du kan også ta en tann- eller oppvaskbørste. En fille å tørke av med . Her kan en gammel T-skjorte eller tilsvarende fint brukes.

. Her kan en gammel T-skjorte eller tilsvarende fint brukes. Smøring til kjedet . Her får du kjøpt i både spray og flytende form. Mange liker å bruke små flasker med flytende olje, da det gir en bedre kontroll ved påførsel, og man slipper å eventuelt spraye unødvendig med smøring på andre deler enn de som skal ha.

. Her får du kjøpt i både spray og flytende form. Mange liker å bruke små flasker med flytende olje, da det gir en bedre kontroll ved påførsel, og man slipper å eventuelt spraye unødvendig med smøring på andre deler enn de som skal ha. Sykkelstativ (mekkestativ, reparasjonsstativ). Det er ikke noe must å ha dette, men det forenkler unektelig jobben med å gå over sykkelen. Spesielt om du skal ordne med gir og den slags. Kan ofte minne om et fotostativ med en egen arm til å feste i rammen på sykkelen, og koster fra noen hundrelapper og oppover.

Rengjøring

Du kan bruke vannslangen, men hver forsiktig med hvor du spyler. Rett på områder med lagre er ikke å anbefale.

En vask kommer som regel alltid godt med. Sykler du regelmessig for eksempel til og fra jobb, er det fint å få tatt en vask minst én gang i uken.

Som nevnt trenger du en bøtte med varmt vann hvor du har i litt rengjøringsmiddel. Bruk svampen til å vaske over. Du kan gjerne bruke en vannslange, men vær forsiktig med å spyle direkte på hjulnav, krank og der styret sitter festet til rammen, slik at du ikke får vann i lagrene.

Avfetting på kjede og girkassett gjør seg etter en langt sesong.

Bruk gjerne avfetting på kjedet og girkassetten, og bruk en børste som du kan legge inntil mens du tråkker kjedet rundt. Da får du løsnet på fett og annet griseri som er greit å få vekk før du skal smøre opp igjen.

Bruk en kost til å børste på kjede og drev.

Pass også på å vask bremseskiver og felgene. Har du en sykkel med tradisjonelle bremseklosser som klyper om felgen, bruk en fille og tørk av en ekstra gang på overflaten der klossen treffer felgen. Har du litt bremserense, bruk gjerne det sammen med filla.

Har du en sykkel som har demping på for eksempel fremgaffelen, er det viktig at du vasker nøye rundt denne. Her kan for eksempel grus og skit lage unødvendige riper i sylinderen som igjen kan føre til uønskede lekkasjer og slitasje.

Generelt gjør du deg selv en tjeneste med å være nøye med renhold. Da er det enklere å smøre opp og sjekke at gir og bremser fungere som det skal etterpå.

Smøring

Det er ofte bedre å bruke olje på små flasker enn spray, slik vi hadde for hånd akkurat i øyeblikket.

Når du har rengjort skikkelig står smøring for tur. Har du vasket kjedet bør det oljes opp så det ikke blir stående ubehandlet for lenge.

Det enkleste er å ha olje i flytende form, som du kan dryppe på kjedet. Og det har ingen hensikt å «drukne» kjedet i olje. En grei tommelfingerregel er å legge en dråpe per ledd på kjedet.

Og når du har jobbet deg igjennom hele kjedet, tar du en fille og tørker av det overflødige.

Bruk filla du tok av overskuddsolje til å smøre opp demperne etter de er rengjort.

Et tips etter at du har tørket av oljen er å bruke denne filen til å «smøre» opp gaffelbeinene på demperen. Det er en et enkelt triks som gjør at demperen får en enklere jobb med å fungere skikkelig.

Samtidig er det greit å legge noen dråper med olje rundt styrekronen og hjulnavnene, der lagre ofte sitter. Og ikke minst pass på at girkassetten bak er har et tynt belegg med olje også.

Det lønner seg å gå over og smøre andre bevegelige deler som for eksempel hendler og pedaler.

Bruk bremserent på skiven etter du er ferdig med å smøre sykkelen.

Når du er ferdig å smøre opp, er det greit å ta en siste rens av bremseskivene med litt bremserens. Skal du vært uheldig å ha brukt spray som har lagt seg på skivene, er det fint å fjerne dette så du faktisk har gode bremser neste gang du skal ut og sykle.

Sjekk hvor mye belegg du har igjen på bremseklossene dine.

Sjekk disse tingene:

Når du er ferdig med vask og smøring er det et par ting du bør sjekke, spesielt om du skal sette sykkelen fra deg for sesongen.

Det første du kan ta en kikk på er bremsene. De fleste elsykler i dag har bremseskiver både foran og bak. Og da er det fint å ta en raskt titt på selve skiven. At den ser hel og rett ut, og at den ikke har blitt misfarget.

Om skiven har fått et blåskjær, tyder det på at det har vært høy varmegang. Da kan det være lurt å skifte skiven, og kanskje også bremsevæsken. Dette er en jobb som kan være greit å la et sykkelverksted gjøre, slik at det ikke blir luft i systemet. Det vil forringe bremsekraften.

Er derimot skiven grei, bør du sjekke at det er nok bremsebelegg igjen på klossene. Er du usikker på om det er nok igjen, er det bedre å være føre var og få dette skiftet før det går for langt. Da ender du trolig opp med å måtte skifte skiven i samme slengen.

Skal du sjekke lagrene i navnet, rugg dekket sideveis. Her skal det ikke være slark å finne.

Deretter bør du sjekke de ulike lagrene. En enkel måte å sjekke lagrene i navene er å rugge litt på dekket sideveis mens sykkelen står på bakken. Da skal alt være fast og fint. Er det derimot slark når du gjør dette, må lagrene sjekkes og trolig skiftes ut.

Du sjekker også lagret i styret ved å løfte opp sykkelen og vri på styret sideveis. Da skal det bli lett og ledig uten at det «napper» i bevegelsene.

En ting som ofte er litt utsatt på elsykler er lagrene rundt kranken. Igjen må du rugge litt på kranken sideveis, og kjenne om det er noe slark å kjenne. Dersom du er i tvil, la et verksted sjekke dette for deg. Må disse lagrene skiftes, er det en jobb du bør overlate til et verksted. Og høsten er en god tid på året å gjøre dette, da jobben kan være litt tidkrevende.

Er sykkelen litt lei å gire opp til de letteste girene? Prøv å stram girvaieren

Det kan også være greit å sjekke girene. Er det nemlig slik at du ofte sliter litt med å få giret til de letteste girene, kan det tyde på at vaieren er litt slakk. Det kan du ofte stramme ved å skru der vaieren kommer inn til «girspaken» foran. Men ta litt av gangen. Det er ikke sikkert du trenger å strammet så mye før girene flyter som de skal igjen.

Men om girene går greit å gire lett, men at det går tregt å slippe opp så det blir tyngre å trå, kan det være et tegn på at vaieren er moden for utskiftning. Ofte kan det være greit å la et verksted gjøre dette, om du ikke er stødig på justeringene som kan trengs i etterkant.

Så er det demperne. Her kan det være greit å ta en kikk at det ikke er noen større lekkasjer rundt demperbeinene. Litt oljerester vil det være, men det skal ikke være mye. Merk at den demper bør overhales med jevne mellomrom, og dette er noe du bør sette bort til fagkyndige.

Sjekk raskt via kjørecomputeren hvor mye strøm du har. Her trengs det litt mer før du kan legge vekk batteriet for sesongen.

Husk batteriet

Har du vært igjennom alle punktene nevnt ovenfor, er det ikke mye mer du trenger å tenke på om du skal sette vekk sykkelen for i år. Annet enn én ting. Batteriet.

Det er sånn at batteriene ofte er laget for å tåle å stå ute i kaldt vær, men det er en klar fordel å unngå det om du kan. Du risikerer bare å forringe kapasiteten på det unødvendig.

Det sikreste er å lade opp batteriet litt før det legges vekk. Du vil ikke ha et helt dødt batteri, og heller ikke helt fulladet. For eksempel vil batteriet til Giant-modellen som vant årets samletest ha rundt 60 prosent kapasitet før du pakker det vekk. Men dette kan altså variere litt. Sjekk din modell for sikkerhets skyld.

Om du legger vekk batteriet, bør du sette opp et varsel i kalenderen din. Slik at du slår det på med jevne mellomrom, som for eksempel annenhver måned. Bare koble til laderen og se at alt responderer. Normalt taper ikke batteriene seg mye. Om noe.

Men det kan gå i en slags «dvale». Skulle du oppleve at det ikke er mulig å oppnå kontakt når du plugger det i laderen, må du ta det med til en forhandler for å «vekke» det opp igjen.