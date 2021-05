Slik lader du billigst mulig på tur

Du kan spare mange penger på å fikse ladekonto før du kjører.

Selv om mange av dagens elbilmodeller når et godt stykke på én lading, må du likevel ofte innom en ladestasjon på veien hvis du skal veldig langt avsted. På tur lønner det seg å ha ladeappene på plass og gjerne også å vite hvilke rabatter kredittkortet kan by på. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Elbiler står for en voldsom del av bilsalget om dagen, og i Oslo var kun fem prosent av bilsalget i april fossilbiler. Det betyr at veldig mange raskt har blitt kjent med en ny bilhverdag. En der bensinstasjoner i stor grad utgår til fordel for hjemmeladeren og tolkning av «gjettometere» som skal fortelle deg hvor lang rekkevidde du har igjen.

Men hva betyr det for ladestoppet ditt at bilen din er kjøpt med rask ombordlader? Og hvordan fungerer egentlig hurtigladerne? Kort fortalt er ombordladeren din kun i bruk med enkelte typer tregere ladere og brukes ikke i det hele tatt ved hurtiglading. For den litt lengre utgaven av tipsene er det bare å lese videre.

Dette er den andre artikkelen i en serie små guider der vi tar for oss spørsmål som går igjen fra ferske elbilister i bilgrupper på Facebook og andre nettforum.

1. Rask ombordlader vs. rask hurtiglading

Det oppstår ofte forvirring rundt ombordladeren og støtte for ulike styrker likestrømslading, eller hurtiglading, om du vil. Nye elbiler i dag leveres gjerne med et sted mellom 7,2 og 22 kilowatts ombordlader. Den kan sammenliknes med laderen du bruker på mobiltelefonen din - for i motsetning til mobilladeren din er ikke veggboksen du kobler elbilen til en lader i seg selv. Den er en påkostet bryter, som mest av alt sjekker at alt er som det skal for at du skal kunne trekke store mengder strøm fra kabelen og elnettet ditt på kort tid.

Du kan ha ulike «typer» og mengder strøm koblet inn på en slik veggboks. Du kan for eksempel lade med 1-faset strøm inntil 7,2 kW eller du kan dra på med trefaset strøm og 11 kilowatt. Hvor stor ombordlader bilen din har avgjør hva du kan dra nytte av på denne fronten. Å legge opp trefaset lading hjemme kan gi betydelig raskere lading, men det koster som regel en del å få lagt opp kurs og kabling av elektriker, og det forutsetter at laderen inni bilen din støtter det - hvis ikke går det like sakte som før.

Samtidig har alle elbiler i dag støtte for en eller annen form for hurtiglading på likestrøm (DC). Denne funksjonen er den som brukes på hurtigladere, og påvirkes ikke av kapasiteten til ombordladeren din. Det er også denne vi vanligvis snakker om når vi er oppe i flere titalls kilowatt effekt, og noen ganger snakker om flere hundre kilowatt effekt.

Kort fortalt; en raskere ombordlader lar deg ikke hurtiglade fortere fra de store stasjonene. Men du kan likevel ha nytte av det ved gateparkeringer og større ladeområder inni parkeringshus og hvis du har bedre tid på destinasjoner. Det kan også gi deg raskere lading om du har en påkostet ladeplass hjemme.

PS! Vær obs på at hva slags type elnett (IT/TT/TN) du har i huset ditt kan påvirke mulighetene for rask hjemmelading og hva slags utstyr du trenger.

2. Fiks ladekonto før du kjører

Hvis du vet at du må lade underveis, gjør en grovsortering av laderne du kan tenke deg å bruke på forhånd. Da kan du registrere deg før du drar. Planlegging gjør det enklere og billigere å få ladet bilen ved at du slipper å ta det første og beste lader - det kan ende opp med å være den dyreste måten å lade akkurat din bil på.

Man skulle kanskje tro det var lett å betale for strømmen med kredittkort rett på laderen underveis, men slik er det ikke. Du må bruke app og eventuelt ladebrikke i tillegg for å gjøre opp for deg.

Det går likevel ganske fort å registrere seg på mobilen med kort for betaling, så her handler fordelen først og fremst om planlegging. Et medlemsskap hos enten NAF eller Elbilforeningen inkluderer ladebrikke som du kan koble til avtalene dine.

Disse ladebrikkene forenkler ladingen litt, ved at du bare holder dem inntil laderen for å starte. Men alle de store ladenettverkene i dag bruker app, og ladebrikke er ikke nødvendig annet enn dersom laderen av en eller annen grunn har mistet kontakt med internett.

PS! Ulike medlemsskap og betalingskort kan senke ladeprisen betraktelig. COOP tilbyr 8 prosent ladebonus hos Mer-nettverket og et medlemsskap hos NAF med tilhørende kredittkort kan senke prisen hos Circle K med opptil 25 prosent .

PS2! Hvis du har helt ny elbil og ikke har sett på all dokumentasjonen kan det være lurt - ofte følger det med gratis eller rabattert lading hos ett eller flere nettverk med nye biler. Spesielt Ionity-nettverket som ellers er ekstremt dyrt å bruke vil være gunstig som medfølgende avtale for noen elbiler - gjerne med inntil 80 prosent rabatt fra drop-in-prisen.

Å lade på tur kan virke komplisert, men med noen små forberedelser blir det enkelt og - om ikke rimelig, så overkommelig. Det aller beste er likevel å lade hjemme hvis du kan. Start langturen med ferdig oppvarmet bil og breddfullt batteri. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

3. Ha appene du trenger

Du bør selvfølgelig ha apper for ladenettverkene du skal bruke. Her er fasit som regel å søke etter ladenettverket i App Store på en iPhone eller i Google Play på en Android-mobil. Vi lenker til de mest utbredte:

I tillegg bør du ha appene som gjør det lett å finne riktig lader eller å bruke fordelene som elbiler har i byen din. Her kan tilbudet variere, men vi nevner noen av de viktigste: