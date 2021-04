Kjedelig påske? Dette er dingsene du trygt kan unne deg

Vi samler noen av de beste produktene vi har testet.

Niklas Plikk 1 Apr 2021 12:00

Koronaviruset herjer, «alt» er stengt ned og de fleste av oss er nødt til å holde oss hjemme i påsken. Kanskje ikke akkurat det du hadde planlagt, men det kan fortsatt være lyspunkter å glede seg over.

Kanskje kan pengene du hadde brukt på en utepils eller fem brukes på en liten oppgradering til hjemmet i stedet?

Enten det er en brukt mobil , eller noe helt nytt, kan det være fint å unne seg en liten oppgradering i ny og ne:

Dingser til hjemmet:

Philips’ smartlyspære er den beste du kan velge. Vegar Jansen, Tek.no

La oss begynne med litt smarthjemdingser, og det mest smarthjemmete av smarthjemdingser må jo være smarte lyspærer. De er enkle å komme i gang med, og gir deg umiddelbart en følelse av en rask og moro oppgradering. De fleste har tross alt et eller annet lys med en passende sokkel, som kan trenge en smart oppgradering.

Den aller beste smarte lyspæren - og lyspæreøkosystemet - er Philips Hue. Det kom vi frem til etter å ha testen 16 (!) forskjellige smartlyspærer i en omfattende test i 2020 . Du kan selvfølgelig lese mer i selve samletesten, men oppsummert byr pærene på et veldig godt lys, appen er ekstremt brukervennlig og enkel, og Hue-appen (og Huben) kan også brukes for å koble til andre Zigbee-pærer. Veldig hendig.

9 Imponerende Philips Hue annonse Sjekk prisen Philips er fortsatt kongen på smartlyshaugen. Fordeler Godt og fyldig økosystem

Både Bluetooth- og Zigbee-støtte

Full funksjonalitet uten internett

Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Kompatibel med visse tredjeparts Zigbee-pærer

Testet pære har et anstendig spenn i hvitt lys og gode farger Ting å tenke på Høy pris, spesielt på fargepærer

Krever basestasjon for de mest avanserte funksjonene

Den største ulempen med Philips Hue er at det er kostbart, så hvis du vil fylle opp hele huset med smarte lyspærer kan det være en god idé å se etter billige alternativer. Eventuelt kan du også kombinere flere produkter. Ikea Trådfri kom på andreplass i samletesten vår, rett og slett fordi de er så billige, uten at det går på bekostning av kvalitet. De kan til og med kobles til Hue-appen, hvis du skulle ønske det.

8.5 Meget bra IKEA Trådfri annonse Sjekk prisen Ikke den mest sofistikerte løsningen, men allsidig og rimelig. Fordeler Stadig voksende økosystem

Relativt prisgunstig Zigbee-løsning

Basestasjon gir full funksjonalitet uten internett

Kompatibel med de fleste smarte plattformer

Kompatibel med visse tredjeparts Zigbee-pærer Ting å tenke på Testet pære har svært begrenset med farger

Krever basestasjon for det meste av funksjoner

Hvis du er ute etter noe litt mer spenstig, kan du vurdere lyspaneler til veggene. Vi testet både heksagonale og firkantede varianter fra Nanoleaf, og falt virkelig for de sekskantede brikkene:

Vegar Jansen, Tek.no

8 Meget bra Nanoleaf Shapes - Hexagons (9-pakning) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Shapes Hexagons er enklere å installere enn Canvas og den mer fremtidsrettede Nanoleaf-pakka. Fordeler Ikke så vanskelige å installere/montere

Lyser opp ganske bra

Mange muligheter for forskjellige mønstre

Støtte for statiske og dynamiske «scener»

Kan reagere på lysstyrke, musikk og berøring

Kan speile farger og mønstre fra dataskjermen

Kan styres med Nanoleaf app eller via kontrollpanelet

Kan styres med stemmen og tredjeparts systemer (inkl. HomeKit)

Installasjonen kan utvides med andre paneler i Shapes-serien

Enkelt å flytte kontrollpanelet, selv etter installasjon Ting å tenke på Android-appen kan være kranglete

Touch Actions er kun tilgjengelig med HomeKit

Vi har i det hele tatt ikke fått Touch Actions til å fungere

Hvis du skal flytte panelene, må du få tak i ny teip

Hvis du heller vil ha litt lys utendørs, kan du fint bruke smartpærer også der. Men hvis du vil ha dedikerte, smarte utendørslys, som tåler både vær, vind og svingende temperaturer, er Philips nok en gang det beste valget. Vi gjennomførte nylig en samletest av slike utendørslys, og selv om Ledvance-modellene vi testet var rimeligere enn de fra Philips, skuffet de på både finish og tilkobling. Lyset som imponerte oss var utendørslysstripen fra Philips:

Philips Hue Lightstrip Outdoor imponerte oss i vår samletest av utendørslys Niklas Plikk, Tek.no

9 Imponerende Philips Hue Lightstrip Outdoor annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Superlekkert lys og bedre vanntetting enn noen av de andre produktene Fordeler Gir faktisk en stripe med lys, og ikke mange små-LED-lys

Enkelt å montere

Ekstremt enkel apptilkobling

Veldig godt sikret mot vann og smuss (IP67)

Kraftig og godt lys med gode justeringsmuligheter Ting å tenke på Kan ikke kuttes eller forlenges

Kan ikke endre fargene på ulike soner av lysstripen

Høy pris

Så, hva skal man med smartlys hvis man ikke kan styre dem eller koble dem opp med andre dingser i hjemmet? Sabla godt spørsmål! Til slikt trenger du en «Hub», og de kommer i litt forskjellige former, fasonger og med ganske ulik funksjonalitet.

For eksempel kan du gjøre huset til klart for HomeKit-dingser med en Apple TV, eller Google-klart med en Nest Home-skjerm. Men skal du ta hånd om litt mer avanserte protokoller og systemer, bør du nok se etter smarthjemhuber som Athom Homey , Samsung Smartthings eller Futurehome . Hvis vi skal plukke én, er det nok Homey som trekker det lengste strået. Vi planlegger for øvrig å ta en ny overordnet titt på smarthubber, ettersom blant annet Homey har fått flere oppgraderinger siden vi testet den i 2019.

Athom Homey ser ganske så futuristisk ut. Vegar Jansen, Tek.no

7.5 Bra Athom Homey (Early 2019) annonse Sjekk prisen En kjekk «livredder» for deg som har et realt sammensurium av smarte dingser. Fordeler Takler de vanligste frekvenser og protokoller

Apper for haugevis av enheter

Spesiell design

Lag dine egne avanserte automatiseringssekvenser Ting å tenke på Veldig lysende LED-ring

Spesiell design

Litt «fersk» programvare

Noe begrenset maskinvare

Når vi er inne på overordnede smartdingser til hjemmet, kan vi også nevne Tibber Pulse. Du kobler den til en liten kontakt på strømmåleren i sikringsskapet ditt, og kan deretter overvåke strømbruken i hjemmet ditt. Dataen herfra kan du deretter bruke for å trigge ulike aktiviteter i smarthubben din. For eksempel kan lyset i garasjen endre farge hvis du lader elbilen, eller at den endrer farge basert på nåværende strømpris. Litt moro for nerdene:

7.5 Bra Tibber Pulse annonse Sjekk prisen En kjekk sak som forteller nøyaktig hvor mye strøm du bruker akkurat nå. Og mer til, om du er Tibber-kunde. Fordeler Gir deg strømforbruket i nær sanntid

Fin app med smarthusaspirasjoner

Fungerer sammen med en del andre smarte enheter Ting å tenke på Krever Tibber-abonnement for best utnyttelse

Krever tilgang til internett

Krever Wi-Fi-signaler til sikringsskapet

Hvis du allerede har fylt opp huset med smarte dingser, kan det være greit å sette noen på utsiden også. I fjor testet vi blant annet en smart ringeklokke fra Ring, som vi virkelig hadde sansen for. «I disse coronatider» er det også kjekt at man kan snakke med postbudet via ringeklokken, slik at han kan legge fra seg pakken helt kontaktløst, mens du kan sitte trygt i sofaen og følge med og takke for leveransen.

Ring Video Doorbell 3 er enkel å sette opp. Niklas Plikk, Tek.no

8.5 Meget bra Ring Video Doorbell 3 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen En smart og god ringeklokke som er lekende lett i bruk Fordeler Enkel installasjon og oppsett

Fungerer med både batteri og strøm

Oversiktig og funksjonsrik app

Grei nok videokvalitet

Responsiv og rask tilkobling

Fungerer godt både alene og med minihøyttaleren Chime Ting å tenke på Litt stor

Noen konkurrenter har bedre oppgitt videooppløsning

Fungerer bare med visse smarthjemssystemer

Ingen advarsel hvis batteriet blir tatt ut

Noen funksjoner krever abonnement

Bare engelsk språk på appen

Hvis du trenger flere kameraer for å sikre både hjem og hage, er det Arlo Pro 3 som har kommet best ut hos oss, spesielt etter at de luket vekk noen småproblemer vi opplevde med appen ved første test. Det er lett å sette opp, du kan lagre video lokalt for å slippe å forholde deg til en skytjeneste, kameraet er utstyrt med både lys og sirene og tar videoopptak i høy oppløsning.

7.5 Bra Arlo Pro 3 (VMS4240P) annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Et dyrt, men ganske så godt og plasseringsvennlig kamera Fordeler Enkelt oppsett og installasjon

Kan lagre video lokalt på basestasjonen

Meget plasseringsvennlige kameraer

Kameraer fungerer med kun batteridrift

Kameraer har sirene, lys, høyttaler og mikrofon

Systemet støtter tofaktorautorisering

Både for utendørs og innendørs bruk Ting å tenke på Pris

Basestasjonen krever kablet nettverkstilkobling

Kun lokal lagring uten abonnement

Litt svakt volum på sirenen

Krever proprietær strømforsyning/lader

Vi kunne selvfølgelig tatt med flere ting her. Som en ny TV (men her bør du trolig vente litt for at prisene på årets nye modeller faller i sommer/høst), multiromshøyttalere eller en robotstøvsuger , men vi måtte sette streken et sted.

Hvis du har tenkt til å bruke litt av påsken utendørs, er det andre produkter du bør se etter:

Utendørsdingser:

Vårvarmen begynner så vidt å komme frem i påsken, men det betyr ikke at det nødvendigvis er varmt, spesielt ikke så fort solen gjemmer seg bak en sky eller et tre. I forbindelse med den iskalde vinteren vi var igjennom i år, testet vi litt forskjellige varme klær, den batteridrevne typen. Vi syntes det var nyttig med både varme skosåler og varme hansker, men det var spesielt genseren med innebygd varme som falt i smak:

En liten knapp på Heat Experience Grid Fleece Varmegenser bestemmer varmen. Ole Henrik Johansen, Tek.no

8.5 Meget bra Heat Experience Grid Fleece Varmegenser – Herre annonse Sjekk prisen En deilig måte å slippe å fryse på Fordeler Høy kvalitet på stoffet – god tilpasningsevne

Varmer godt, også uten batteri

Varmesonene er plassert midt i blinken

Enkel å bruke

Transporterer svette godt

Opp mot 10 timers brukstid

Kan vaskes

God glidelås

God tilpasningsevne Ting å tenke på Dyr

Treg til å lade

Hvis du vil ha varme på et litt annet vis, kanskje i litt lunere og roligere omgivelser, kan du kanskje oppgradere uteplassen med en terrassevarmer. Vi gjennomførte en samletest i fjor høst da temperaturene begynte å falle, og fant ut at Mills gulvvariant var det beste valget:

Mill CB2000Floor holder deg varm, selv når solen forsvinner bak skyene. David Auby Johansen, Tek.no

9 Imponerende Mill CB2000FLOOR annonse Sjekk prisen En nærmest komplett kortbølgevarmer Fordeler Gir mye varme

Tåler godt vind og vær

Lager ingen lyd

Man kan bytte varmerør selv

Ikke behov for trege sikringer Ting å tenke på Middels sterkt lys

Og hvis du allerede er i gang med å oppgradere uteplassen, hvorfor ikke kjøpe inn en liten pizzaovn? Vi fikk øynene opp for denne kategorien i fjor vår, og ble virkelig imponerte over hvor fantastisk god pizza man kan lage med riktig utstyr. Vi testet et par skikkelige gode ovner, og noen elendige, og fant ut at ovnene fra Ooni er det beste valget for de aller fleste. Enten den er vedfyrt eller bruker gass, får du laget en fantastisk pizza på under to minutter som smaker bedre enn de du finner på de fleste restauranter.

Grillsesongen er i gang. Og for oss betyr det pizzasesong! Niklas Plikk, Tek.no

8.5 Meget bra Ooni Koda annonse Sjekk prisen Aldri har det vært enklere å lage en fantastisk god pizza som blir klar på under to minutter Fordeler Ekstremt enkel å bruke

Kjempelett

Enkelt å ta ut steinen for rengjøring

Billig

Lager knallgod pizza

Blir varm på bare 20 minutter

Klarer nesten 500 grader celsius Ting å tenke på Blir veldig varm utenpå

Gassen antennes ikke alltid like raskt

Flammene er litt for nære pizzasteinen i bakkant

Ingen temperaturmåler på utsiden

For litt mer tradisjonell kos, som kanskje passer enda bedre i påsken, blir det jo aldri feil med en god vaffel. I forbindelse med vaffeldagen den 25. mars, tok vi en ny titt på doble vaffeljern, og kåret til og med en ny vinner i kategorien - nemlig OBHs nyeste:

8.5 Meget bra OBH Nordica Elite 6955 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Steker jevnt, sprøtt og litt fyldig

Rask steketakt Ting å tenke på Litt tungt

Ingen ferdigindikator

Hvis du heller vil gå den litt sunnere ruten, for eksempel ved å ta en løpetur fremfor å spise deg stappmett på pizza, kan du ta en kikk på samletesten vår av pulsklokker . Vi tok nemlig en titt på klokker i mellomklassesegmentet, som inkluderer et ganske bredt utvalg av klokker i forskjellige priser, og fant spesielt to modeller som utmerket seg: Én ganske dyr (Garmin Forerunner 745) og en ganske billig (Polar Ignite). Les hele samletesten for masse mer info, eller se høydepunktene under:

Garmin Forerunner 745 er blant det mer «high end» du får i «midrange»-segmentet, men jammen er den god! Veslemøy Wedum

8.5 Meget bra Garmin Forerunner 745 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fullspekket og lett treningsklokke, fort en ny bestevenn! Fordeler Lett

Brukervennlige menyer

Garmin Pay

God skjerm

Løpsdynamikk

God søvnanalyse

Garmin Coach / treningsassistent

Svært god GPS - nøyaktig! Ting å tenke på Noe begrenset batteritid

Skjerm fryser til ved lange økter (over 2-3 timer)

8 Meget bra Polar Ignite annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Den beste fra Polar og en klokke som passer alle Fordeler God optisk pulsmåler

Lett

God batteritid

Pent design

Gir god info om treningseffekt, progresjon og belastning

FitSpark med innebygde treningsprogram

Gode farger og kontraster Ting å tenke på Noe misvisende GPS

Mangler støtte for flere funksjoner (Pay, musikk, Strava Live, ruter og løyper))

Ikke støtte for multisportfunksjon

Skal du være sporty og aktiv kan det være fint å dokumentere bragden også, for å sanke inn litt ekstra poeng på sosiale medier. Enten kan du kjøpe en strålende mobiltelefon med et bra kamera , eller så kan du gå «all in» og filme rett fra hodet (eller fra brystkassen), med et skikkelig actionkamera. GoPro har vært ledende på denne fronten i lang tid, og vi ble imponerte av fjorårets toppmodell, GoPro Hero9.

8.5 Meget bra GoPro Hero 9 Black annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Et godt og funksjonsrikt kamera, men virker som en mer utpreget «allrounder» enn tidligere generasjoner. Fordeler God bildekvalitet

Vanntett uten ekstra hus, gir anstendig lyd

GPS- og sensordata gir oss grafikk for bl.a. fart

Ekstra «selfieskjerm» i front

Knallgod digital stabilisering

Gode muligheter for sakte film

Kan sende innhold live eller dele direkte via mobilappen

Kan brukes som webkamera

Muligheter for å programmere opptak

«Hindsight»: opptak fra før man trykker på knappen

Bedre batteritid enn forgjengerne, spesielt i kulda

Ny sensor gir 5K-opptak og bilder på 20 megapiksler Ting å tenke på Bruker ikke sensordata til automatisk høydepunktsmarkering

Ingen oppdatert redigeringsapp for PC/Mac

5K kun med 30 og 24 FPS

Ingen HDMI-utgang (uten Mod)

Ekstern mikrofon (uten Mod) krever åpen batteridør

Kan ikke bruke «gamle» GoPro-batterier

Potensielt litt mer sårbar enn tidligere modeller

Hvis du faktisk skal ut og kjøre i påsken, selv om det bare er en liten kjøretur i nabolaget, har vi to dingseforslag til deg. Det første er en ganske genial liten luftpumpe, som du enkelt kan få plass med i hanskerommet. Du plotter inn nøyaktig hva slags trykk du vil ha på dekket, før du skrur den fast i lufteventilen og trykker «På». Da trenger du bare å vente litt mens den blåser inn luft, og du får nøyaktig riktig trykk i dekket. Det er til og med en liten lommelykt på dingsen, og det hele lades opp via en USB-kabel i bilen. Helt genialt, spesielt hvis du akkurat har skiftet hjul.

Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor er faktisk en dings de fleste bør ha i bilen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

9.5 Imponerende Xiaomi Mi Portable Electric Air Compressor/Pump annonse Sjekk prisen Genial dings å ha i bakhånd Fordeler Svært enkel å bruke

Gir presise trykkmålinger

Pen og kompakt - tar ikke opp plass

Fyller til riktig trykk, hverken mer eller mindre

Ikke nødvendig med app Ting å tenke på Kunne jobbet raskere

Ikke så genial hvis den er tom for strøm

Hvis du er ute etter enda flere anbefalte produkter, er det selvfølgelig bare å ta en titt i testoversikten vår , eller seksjonen for topplister .