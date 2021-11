Guide Elbilguiden, del 6: Når lading går galt

Denne kan hjelpe deg få elbilen på veien igjen

Vit hvor nødutløseren din er til du trenger den.

Elbillading er et tema preget av mange mulige spørsmål og noen fallgruver. På fossilbiler er egentlig det eneste du kan gjøre galt å fylle feil drivstoff. Det er det imidlertid stadig en del som gjør, og resultatet kan bli usedvanlig dyrt.

Ting kan oftere gå galt når du lader en elbil, men som regel går det ikke like galt som hvis en fossilmotor får feil drikke. Den kanskje vanligste klagen jeg har observert er folk som sitter fast i en ladestasjon fordi bilen eller hurtigladeren har låst seg.

Her finnes det hjelp å få, og det er fullt mulig å hjelpe seg selv. De fleste elbiler har en nødutløser for nettopp disse situasjonene, slik at du får koblet fra laderen og kjørt videre.

Dette er den syvende artikkelen i en serie små guider der vi tar for oss spørsmål som går igjen fra ferske elbilister i bilgrupper på Facebook og andre nettforum.

Tidligere deler:

1. Vit hvor nødutløseren din er

Hurtigladere låser seg fast i bilen din når ladingen starter, og skal løse ut automatisk når ladingen avsluttes. Dessverre hender det at ladere er defekte, eller at biler ikke gjør som de skal. Noen ganger møter en bil bare en lader som ikke liker akkurat den. Da kan det hende du ikke får løsnet ladekabelen på en enkel måte. Ut fra forumposter i elbilgrupper er det slett ikke uvanlig at frustrerte elbilister må ringe kundeservice hos ladenettverkene for å få resatt ladere sånn at de kan få trukket ut kabelen etter at ladingen er ferdig.

Vit i så fall at elbiler flest har en nødutløser for ladekabelen. Det er ofte en liten knapp eller hendel du trekker i nært der ladekontakten er på bilen. Sjekk instruksjonsboken din for å vite hvor akkurat din bil har nødutløseren, slik at du får koblet fra kabelen i nødsfall.

Vær obs på at det kan stå kraftig spenning i hurtigladekabelen når du må gjøre dette, og at dette alltid bør være det siste alternativet du velger, gjerne etter å ha snakket med kundeservice, om du får tak i dem.

Drivstoffkjeden Cirkle K har en guide for nødutløsning for en rekke vanlige elbilmodeller.

Type 2, eller CCS, som kontakten heter, har aktive plugger som kan låse laderen fast under bruk. De fleste biler har likevel en nødutløser som lar deg fjerne kabelen igjen om den ikke låser seg opp på vanlig måte.

2. Prøv å klare deg med 80 prosent «på tanken»

I likhet med hurtiglading kan det være lurt å unngå å lade bilen din til 100 prosent altfor ofte. I de fleste nyere elbiler er deler av batteriet «låst av» til å dekke inn fremtidig slitasje, slik at slitasjen ved å lade fullt opp gjerne gjør mindre inngrep i batteriets levetid enn det ellers kunne gjort.

Men batterier trives best midt på ladeskalaen og med moderate temperaturer. Å holde ladingen mellom 20 og 80 prosent er bedre enn å fylle opp ytterpunktene og gå fra 0 til 100 hver gang. Det betyr ikke at man aldri bør lade et batteri til 100 prosent - bare at det sliter noe mer på batteriet enn kortere ladedrag med lavere «fyllingsgrad». I de fleste fall vil en nyere elbil ha rekkevidde nok til at man ikke trenger full tank hver dag, mens eldre elbiler og bilene med minst batteri i større grad må stå fulladet.

Hvis du kan lade strategisk, lad den til topps når du trenger det, for eksempel hvis du skal på bilferie eller håper å unngå et ladestopp på veien til hytta.

Akkurat hvor mye slitasje du kan spare på denne måten avhenger av bil, batteritype, temperatur og ladehastighet. Man kan si at det er fryktelig lite en som bruker kan gjøre for å bruke et litiumsbatteri feil, men å holde seg unna de siste 20 prosentene i topp og bunn er det batteritypen liker best.

Husk og at selv med en svært hurtigladende og fersk elbil, er det de siste 20 prosentene som tar aller lengst tid, så om du ikke trenger å lade til topps er det kanskje noen i køen bak deg som hadde satt pris på laderen.

3. Aldri lad med skjøteledning

Når du først har kommet frem på langturen kan det hende du støter på et nytt problem.

Kanskje rekker ikke laderen helt frem til kontakten, og kanskje er det kostbart og vanskelig å etablere et nytt ladepunkt. Men Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap sier det enkelt; skjøteledning skal ikke benyttes.

Tynne ledere over lange strekk og potensielt dårlig jording kan alle sammen være faktorer som øker brannfaren. Vær obs på at brannfaren ikke nødvendigvis trenger å slå ut akkurat der du lader, men også kan oppstå innendørs.

Skjøteledning er altså ikke en god løsning. Det som kan være en bedre løsning er å undersøke om du har noen destinasjoner som lar deg lade helt i nærheten av hytta. Kanskje er det hurtigladere der du handler inn mat før du skal kjøre den siste biten? For en hytte man ikke er på så ofte kan det være en grei løsning å bruke slike løsninger fremfor å legge ut veldig mange tusen for å etablere ladepunkt på hytta. Som regel holder elbiler greit på strømmen og kan stå parkert lenge uten fullt batteri.

Pass likevel på hvis du skal parkere bilen når det er veldig kaldt. Mange bilprodusenter har en laveste anbefalte ladestatus før langtidsparkering hvis minusgradene blir veldig mange.

4. Må hjemmeladeren min være rask?

I tredje del av denne serien konstaterte vi at du like gjerne kan skaffe deg elbillader med det samme, og så også litt på om den burde være smart. Men må den være rask?

Den billigste måten å få en hjemmelader som elektrikere og myndigheter gir tommel opp til, er hvis du har en egen kurs som kan «bygges om». Hvis den for eksempel tåler 16 ampere, og du kan koble fra alle andre kontakter på kursen til fordel for en laderobot, er installasjonsprisen minimal og du ender med å betale primært det selve veggboksen koster. Men en lader som pumper strøm ved 16 ampere vil bruke rundt ett døgn på å fylle et elbilbatteri på 60–70 kilowattimer.

Da blir spørsmålet; hvor ofte og mye kjører du? Er det mer enn en slik løsning vil klare å etterfylle?

I så fall kan det være verdt å øke styrken på ladeløsningen til 32 ampere, eller å gå fra tofas til trefaset lading. Men da må typisk nye kabler legges fra sikringsskapet, og det kan være en betydelig investering hvis strømmen må legges langt avgårde. Det er heller ikke alle som enkelt kan få denne typen lading. Det kan for eksempel avhenge av kapasitet i strømnettet i området der du bor og størrelsen på hovedsikring inn til huset ditt.

En svært rask ladeløsning kan virke spennende og kjekk å ha, men det er slett ikke sagt at det er nødvendig. Hvis du har en bil med 400 til 500 kilometer rekkevidde, som en vanlig 16 A-kurs fyller opp 50 prosent av i løpet av en natt, skal du kjøre langt og ofte før du ikke klarer deg med enkleste løsning. Så da blir spørsmålet om kostnaden for oppgradert elanlegg er verdt det for de få gangene du skal bruke ned hele rekkevidden to ganger «oppå hverandre», eller om du kan hurtiglade de gangene.