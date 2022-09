Små innstillinger du bør vite om i iOS 16

Den nye programvareoppdateringen til iPhone har vært ute en liten stund nå, og vi har allerede skrevet om de største nyhetene du bør prøve ut i iOS 16.

Men disse oppdateringene kommer også med haugevis av små justeringer og tillegg som ikke er så lette å få med seg på dag én. For eksempel knappen for å endelig aktivere batteriindikatoren igjen, muligheten for å sjekke Wifi-passordet der du er eller for å sikre notatene dine med ansiktet ditt.

Vi har samlet tipsene vi mener er mest nyttige i listen under.

1: Skru på batteriprosenten

Innstillinger –> Batteri

En irriterende mangel er endelig på plass i iOS 16, og sikkert noe flere allerede har aktivert. Gå til batteriinnstillingene og huk av for «batteriprosent», så vil batteriet endelig fortelle hvor mange prosent som gjenstår, så du slipper å sveipe ned på skjermen for å få informasjonen.

I iOS 16.1-oppdateringen som er på vei vil det også bli tydeligere hvor mye batteri som gjenstår ved at ikonbakgrunnen også viser at batteriet blir tømt, og ikke bare at tallet blir mindre.

Av en eller annen grunn har Apple begrenset denne funksjonen til nyere iPhoner og ikke til følgende modeller: iPhone‌ XR, ‌iPhone‌ 11, iPhone 12 mini og iPhone 13 mini.

2: Sjekk WiFi-passordet ditt

Innstillinger –> Wi-Fi

«Eh, husker du passordet til nettet her?»

Nå har det blitt enklere å finne passordet på nettverket du allerede er tilkoblet. Bare gå til Wi-Fi-innstillingene og trykk på den lille «i»-en ved siden av nettverket ditt. Der ser du nå at det er et grået ut felt med «Passord». Trykker du på den vil passordet vises, etter at du har låst det opp med ansiktet/fingeren din.

Nå blir det altså viktigere enn tidligere å bruke et helt unikt passord for WiFi-en din, ettersom alle som kobler til nettet ditt kan se passordet!

3: Lås notater med ansiktet, ikke et tilfeldig passord

Innstillinger –> Notater –> Passord

Det har lenge vært mulig å låse notater, slik at bare du har tilgang til dem. Det underlige har imidlertid vært at du har måttet bruke et helt eget passord på notatene dine, separat fra alt annet.

I iOS 16 får du nå litt mer kontroll over hvilket passord du bruker. Du kan enten sette passordet til den samme koden du bruker for å låse opp mobilen (enhetskode) eller rett og slett bruke biometriopplåsing. Altså enten ansiktet ditt på nyere iPhoner, eller fingeren din.

4: Skru av bildeforslag

Innstillinger –> Bilder

Dette er nok ikke en innstilling alle vil skru av, men hvis du er lei av å se at bilder du helst vil glemme, eller helst vil holde private, dukker opp i Apples «høydepunkter», kan du prøve dette.

I bildeinnstillinger er det nå en egen del for «Minner og fremhevede bilder», hvor du kan hindre at «aktuelt innhold» vises automatisk på steder som «For deg» og i søk i Bilder og i widgeter.

5: Få et mer taktilt tastatur

Innstillinger –> Lyd og følbar respons –> Tastaturtilbakemelding

Tastaturlyden har kanskje de fleste skrudd av for mange år siden, men nå har Apple lagt til en ny funksjon som kan gi deg en litt mer subtil tilbakemelding på alle tastetrykkene dine, uten å bråke. Du kan nemlig skru på «følbar respons» på tastaturet, slik at du kjenner en svak vibrering i mobilen på hvert tastetrykk.

Merk at dette bare gjelder Apples originale tastatur. Hvis du for eksempel bruker Swiftkey, eller et annet tredjepartstastatur, må du gå til deres dedikerte app. I nevnte Swiftkey kan du for eksempel gå til «Settings» og aktivere «Key haptic Feedback» for samme funksjonalitet.

6: Velg hvordan varslingene skal vises

Innstillinger –> Varslinger

Nytt i iOS er at alle varslinger på låsskjermen blir vist som en bunke nederst på skjermen. Hvis du savner den gamle listen kan du enkelt aktivere den igjen ved å gå til varslingsinnstillingene.

Her vil du også finne en ny og minimalistisk visningsmodus av varslinger, i form av bare en liten prikk nederst på skjermen som sier hvor mange varslinger som ligger på vent.

7: Få tilbake de gamle «sidene» på hjemskjermen

Innstillinger –> Hjem-skjerm

Nytt i iOS 16 er en egen søkeknapp, rett på hjemskjermen. Det er jo fint, men den har helt erstattet den gamle indikatoren som viste hvilken «side» du var på. Ettersom det fortsatt er mulig å komme til nøyaktig samme søk ved å sveipe ned med fingeren fra hvor som helst på hjemskjermen, har i hvert fall vi byttet tilbake til den gamle visningen.

8: Angre e-post-sending

Innstillinger –> Mail –> Forsinkelse for angring

Det er ikke helt nytt at du har fått et valg for å angre e-poster, men i iOS 16 kan du nå også velge hvor stort «angre-vindu» du vil ha. Ender du ofte opp med å angre at du sendte en e-post kan du nå gi deg litt ekstra pusterom, opptil 30 sekunder, før e-posten er sendt for godt.

Har du flere tips? Kom med dem, så kan det hende vi slenger dem inn i listen!