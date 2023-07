Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dingsene som oppgraderer sommeren

Er du litt som prinsessen på erten? Vår testvinner av liggeunderlag kan garantere en behagelig sommernatt, selv uten seks andre under. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hannah Alvestad Publisert 15. juli

Årets sommer startet med et smell, og før vi visste ordet av det var det oppimot 30 grader og solstek.

Hvis du som oss opplevde at sommeren kom litt vel brått på, og forberedelsene ble nedprioritert; fortvil ikke!

Vi har samlet dingsene, store og små, du trenger for å gjøre sommeren i år (og de kommende årene) til en du sent vil glemme.

Aircondition

Med en aircondition er du trygg mot innendørs hetebølge i sommer! Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Starten på sommeren startet med et smell, og bød på mange varme dager og netter. Temperaturen har kanskje stabilisert seg noe, men det er allikevel varmt og klamt i mange hjem.

Klimaanlegget Cortina Silent 12K WiFi fra Wood er ikke bare en god nedkjøler, den er også smart. Du kan koble den til wifi og styre den med Googles hjemsystem.

Altså krever den kun en «hei Google» for å skrus av eller på når du ønsker det. Foretrekker du at airconditionen din er mindre smart, kan du selvsagt styre den med den medfølgende fjernkontrollen.

Gulvvifte

Points gulvvifte er kraftig, enkel og stødig. Kamera Vilde, M. Horvei, Tek.no

Å investere nesten 6000 i et klimaanlegg er ikke for alle, men varme dager kommer uavhengig av dette. Et alternativ for de som ønsker en rimeligere og enklere løsning for nedkjøling, er gulvvifter.

Disse har ikke et eget system for nedkjøling, men funker allikevel godt for å lage en kjølig bris i stua eller på soverommet.

Testvinneren vår er en modell fra Point, som er både kraftig og stødig. Den omfavner gulvviftens hensikt til det fulle: enkel, grei, og får jobben gjort.

Robotgressklipper

Segway Navimow H3000E gir deg en pent klippet plen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Har du andre ting du vil bruke tiden din på i sommer enn å klippe gresset? La en robot gjøre jobben for deg! Robotgressklippere er ikke det rimeligste produktet du kan investere i, men om tid er penger betaler disse for seg selv. På en måte.

Vår testvinner er smartere enn mange på markedet, den har nemlig ikke bruk for en tråd for å merke opp området den kan klippe i. Segway Navimow H3000E benytter seg av kamera for å oppdage hindringer, og gir et godt resultat på plenen din.

I tillegg har den et lavt støynivå, så du slipper å bekymre deg for å være den irriterende naboen med den bråkete gressklipperen.

Pizzaovn

Tro det eller ei, denne pizzaen er ikke laget av en kokk i Italia, men av vår egen testjournalist. Kamera Niklas Plikk, Tek.no

Om du ikke kommer deg til den italienske rivieraen i sommer, kan du allikevel få den italienske steinovnspizzaen på terrassen.

Du kan også selvsagt lage pizza i akkurat den stilen du ønsker (selv om det er en cheddardynket Chicago Style-pizza). Det som skiller en pizzaovn og stekeovnen på kjøkkenet ditt er temperaturen den når til.

Ooni Koda, vår testvinner, når opp til hele 480 grader. Den kan varmes opp ved hjelp av gass, og er svært lett i vekt. Det bør nevnes at temperaturen er høyere bak i ovnen enn foran, og derfor er det lurt å snu pizzaen underveis.

Om du gjør dette kan vi love et resultat som gir konkurranse til de italienske pizzakokkene.

PS: Husk slange og regulator, som kjøpes separat.

Isbitmaskin

Isbitene laget med Andersson IEM 2.1 er av god størrelse. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fra glovarm pizza til iskaldt vann. Det er lite som slår å kunne kjøle seg ned med en forfriskende drikk på en het sommerdag. Dessverre holder drikke seg kaldt i omtrent 20 sekunder når solen steker, og den beste løsningen er selvsagt isbiter.

Det finnes naturligvis disse brettene du kan plassere i fryseren og vente 24 timer på å knekke ut igjen, men det krever en god porsjon planlegging (og plass i fryseren om du skal lage nok til hele familien). Svaret er en maskin som lager isbiter på 10 minutter!

Andersson IEM 2.1 skiller seg fra konkurrentene, da denne maskinen lager større isbiter enn de andre modellene. Dette kommer godt med - jo større isbiter, jo mer is, jo kaldere drikke. I tillegg har den en fin pris og et nøytralt design.

Hengekøye

Amok Draumr 5.0 er i en klasse helt for seg selv. Denne hengekøya lar deg ligge flatt ut, slik at du har panoramautsikt rundt deg. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Satser du på norgesferie i år? Er du som undertegnede ikke så stor fan av den klamme tilværelsen i et telt, bør du vurdere å spre lommeboka for en hengekøye i stedet. Det er noe lekent og magisk med å våkne hengende i lufta, midt i skogen.

Allikevel kan ikke alle hengekøyer by på en like magisk komfort, men Amok Draumr 5.0 ble derimot omtalt med nettopp dette ordet da vi testet den.

Denne modellen er bred, og du ligger mer flatt enn i en tradisjonell hengekøye. I tillegg er det ganske sømløst å få hengt den opp.

Liggeunderlag

Testvinneren vår lar deg sove behagelig gjennom hele natten, uten å våkne med rumpa i bakken. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Enten du velger å tilbringe nettene i telt eller i hengekøye, er det lurt med et liggeunderlag for å dytte komforten et lite hakk opp.

Det finnes mange varianter av liggeunderlag, men et som tar lite plass, er lett å pakke, og lett å «montere» er det mest praktiske når det snakk om turer i skog og mark.

Vår testvinner blåses opp, men er fremdeles lite nok til at du fint kan gjøre dette med hjelp av lungekapasiteten din. Sydvang Austfjell Insulated isolerer godt, enten det er snakk om temperatur eller et ubehagelig underlag.

Du slipper å våkne av at rumpa di treffer bakken, dette liggeunderlaget holder godt nok på luften gjennom hele natten.

Tursekk

Ut på tur, aldri sur! Iallfall ikke med vår testvinner fra Osprey på ryggen. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Norgesferie eller fjelltur i Alpene, en tursekk er aldri dumt å ha. Dette er sekker som har en spesielt god passform, og som gjerne har en smart utforming.

Testvinneren vår er på 30 liter, og er i utgangspunktet best egnet for en dagstur. Det kan for noen være tilstrekkelig med 30 liter for en enkeltovernatting allikevel.

Osprey Tempest 30L er Ospreys damemodell, mens herremodellen heter Talon. Til nå har vi kun fått testet damemodellen, men til gjengjeld har alle som tatt den på seg sagt at den sitter svært godt.

En av de beste tingene med denne sekken er alle de forskjellige lommene og rommene, som gjør det mulig å smart oppbevare hva enn du skal ha med deg på turen. I tillegg skader det ikke at den har et stilig design.

Parkgrill

Pølse, burger eller wok. Parkgrillen kan lage så mangt. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Grilling og fint vær hører sammen, og mange tyr til engangsgrillen i parken. Dette er både kostbart i lengden, og kan i verste fall være svært brannfarlig. Derfor er det ikke en dum investering å anskaffe seg en parkgrill.

Med en parkgrill på gass, som testvinneren vår Campingaz Party Grill 400 CV, kan du få et bedre grillresultat, på mye kortere tid. Det tar nemlig under fem minutter før denne er klar for å få pølsene smelt på. Og er du ikke den største pølseelskeren kan du ta i bruk en av dens andre funksjoner.

Denne grillen har steking på stekeplate, grilling på rist og baking eller ovnssteking under et lokk. I testen vår brukte vi den for eksempel til å lage wokmat med, så det er lang flere muligheter enn den kjipe engangsgrillen byr på.

Nødlader / Powerbank

Husk nødlader, så slipper du å gå tom for strøm i ferien! Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med ferie kommer gjerne lange dager, og lite tilgang på strømforsyning. Uavhengig om du ferierer i fjellet eller på stranden, er det en sjanse for at du må gå lenge uten å kunne lade mobilen din.

Er du en av de som i sommer har byttet ut arbeidstimer med skjermtimer, kan stranda på Gran Canaria by på mye stress.

Med sine 10.000mAh er Dacota Platinum A10 en god nødlader å ta med seg dit du skulle ønske, og du kan få hurtiglading via USB-C-utgangen. Ikke bare kan den lade mobilen din, denne lille saken kan også lade PC-en og Nintendo Switchen din.

Liten er også nøkkelordet, nødladeren har et nett design og passer i lomma.

Lesebrett

Kindle Oasis 3 kan gi deg tilgang til dine favorittbøker, når og hvor som helst. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Du er kanskje ikke en av de som scroller på TikTok i ferien, men heller foretrekker å forsvinne i en god bok. En skikkelig lesehest går fort gjennom flerfoldige bøker i løpet av ferien. Dersom du ikke ønsker å sjekke inn et ekstra kolli kun for bøker, er lesebrett midt i blinken for deg!

Med Kindle Oasis 3 kan du laste ned dine favoritt-e-bøker, og lese dem hvor som helst, selv på bassengkanten. Denne modellen er nemlig vannbestandig, og har IPX8-sertifisering, altså kan det tåle at du mister det ned bassenget.

Grunnen til at denne modellen ble vår testvinner er dens gode skjermstørrelse, de tre forskjellige lysalternativene og de fysiske knappene til å navigere seg med.

Høyttaler

JBL Charge 5 er det perfekte tilskuddet til en dag med engangsgrill og kos i parken. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hva er sommer uten den nyeste re-miksen av en gammel 90-tallslåt mens du nyter solen? Denne guiden behøver selvsagt anbefaling for den beste høyttaleren (og den beste lille høyttaleren) å ta med deg på stranda, i parken, eller hvor enn du skulle ønske å tilbringe ferien.

JBL Charge 5 kan du ta med deg nedi bassenget, på flytemadrassen i sjøen, på terrassen i pøsregnet, altså er denne helt vanntett. Lydkvaliteten er også fin, og du får en kraftig bass i denne modellen.

I hele 20 timer kan du spille «En solskinnsdag» på repeat, men dersom du ønsker, kan du også ta av denne batteritiden til å benytte deg av dens nødladerfunksjon.

Liten høyttaler

Denne lille rakkeren kan trygt spille av musikk mens du dusjer, selv når den står rett under strålen. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Store høyttalere er ikke alltid det mest praktiske. Hvis du ønsker en litt mer portabel sak, men allikevel vil ha noe som gir bedre lyd enn mobilhøyttaleren, har vi selvsagt en testvinner i den kategorien.

Du mister verken vannbestandigheten eller god batteritid i Sony SRS-XB13, med sine hele 16 timers avspillingstid. Til tross for dens nærmest miniatyriske design, har den god bass, og en fin lydkvalitet. Absolutt godkjent for å lytte til Postgirobygget.

Ønsker du stereolyd kan du pare den med en høyttaler av samme type!

