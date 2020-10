Slik får du en pen hjemskjerm med «widgets» på iPhone

De kan gjøre mer enn å vise været og ta opp masse plass.

Anders Brattensborg Smedsrud 4 Okt 2020 06:00

En av de mange nyhetene i ferske iOS 14 for iPhone er muligheten til å legge såkalte «widgets» på hjemskjermen. Widgets er små programmer som gir deg et raskt overblikk over alt fra vær og tid til nyheter. Eller som kan fungere som snarveier til nettsøk eller favorittappene dine.

Widgets har eksistert i over ti år for brukere av Android-telefoner. Ettersom dette er første gang mange iPhone-eiere får ta dem i bruk har vi laget en liten guide til hvordan du kommer i gang med de små og informative nykommerne så enkelt som mulig.

Vi starter med det aller letteste, som er å begynne å utforske widgets Apple selv har lagt klare på telefonen. Så utforsker vi hvilke widgets andre utviklere tilbyr i AppStore, før vi til slutt viser deg hvordan du kan tilpasse utseendet og informasjonen de viser deg ut over det Apple selv muliggjør.

Slik finner du Widgets:

Widgets kan plasseres ut hvor du vil på hjemskjermen din veldig enkelt. Bare trykk og hold en ledig plass på skjermen til appikonene begynner å skjelve og et «+»-tegn dukker opp øverst til venstre. Det er under dette tegnet du finner widgetoversikten.

#1: Hent frem Apples egne Widgets

Vi skal ikke gå igjennom alle widgets, men begynner med den mest unike:

Smart stabel – en widget med flere lag

Den første widgeten som møter deg i listen er en såkalt «smart stabel». Dette er i praksis en widget med flere lag inne i seg. Du velger denne om du vil ha tilgang til mye ulik informasjon fra samme sted på hjemskjermen din og ikke ønsker flere widgets spredt rundt som bare viser statisk informasjon og tar opp mer plass.

For å plassere ut en widget på hjemskjermen trykker du på den, og du kan velge om den skal være liten, mellomstor eller stor versjon. Vi anbefaler den mellomstore størrelsen eller større for en smart stabel, for å få plass til litt ekstra informasjon.

Størrelsen du trykker på deiser ned på hjemskjermen din, og nå kan du velge hvor du vil plassere den. Du skyfler widgeten rundt akkurat som når du flytter på apper, ved å holde fingeren på den et lite sekund før du drar den av gårde.

Du kan fylle en hel hjemmeskjerm med bare widgeter om du vil. Men i motsetning til på Android-telefoner kan du ikke ha en widget midt på en ellers tom hjemmeskjerm. iOS liker ikke tomrom øverst, men det går helt fint at det er tomt under en widget.

Hold fingeren på selve stabelen og velg «rediger stabel» for å bestemme hva slags informasjon den skal vise. Fra oversikten trekker du fingeren fra høyre til venstre over det du synes er uinteressant, eksempelvis «Bilder»-oversikten. Herfra kan du også velge om smartstabelen skal autorotere mellom visninger, eller holde fast på den du har sveipet til.

Når du har ryddet i standardvisningen kan du starte jobben med å legge til flere nye visninger som interesserer deg. Det letteste her er faktisk å gå tilbake til widgetoversikten, finne en widget du synes viser nyttig informasjon og dra den ut på hjemskjermen med samme størrelse som smartstabelen din. Om størrelsen er den samme kan du nemlig dra og slippe den nye widgeten oppå smartstabelen for å kombinere dem.

Når du redigerer en smartstabel vil du se en oppføring for «Siri». Om du aktiverer dette valget vil Siri forsøke å forutse hvilken informasjon du vil smartstabelen skal vise til ulike klokkeslett og i ulike situasjoner. For eksempel kan den vise deg en kontakt den tror du vil ringe til i løpet av kvelden, eller en snarvei til apper du pleier å åpne på samme tid ellers i uka. Tenk Ruter- og VG-appen på morgenen, og Netflix på kvelden.

Widgets som «står stille»

Om du ikke har lyst til å bla i en stabel av widgeter kan du også hente inn mer statiske utgaver på samme måte, men plassere dem hver for seg og ikke dra dem over i hverandre. Det kan være nyttig for å alltid vise været, batteristatus for tilkoblede enheter, eller ha de siste aksjekursene tilgjengelig straks du åpner telefonen.

Noen av våre favoritt-widgeter fra Apple er nettopp Batterinivå-widgeten som gir oss overblikk over hvilke tilkoblede blåtannenheter som snart må lades. Notat- og Vær-widgeten er også nyttige, og særlig i de mellomstore variantene ettersom disse gir rask tilgang til henholdsvis de tre siste notatene dine og været for hele resten av dagen.

Den widgeten som kanskje har aller mest for seg for tiden er helse-widgeten, med oversikt over skritt og distanse. Plasserer du først denne ut på hjemskjermen din bare må du jo ut og bevege deg litt. Noe annet vil bli for avslørende, både for deg selv og andre som skulle titte deg over skulderen. Ikke gjem bort denne i en smartstabel!

#2: Bruk widgets fra andre apper

iOS 14 er fortsatt veldig nytt, så de fleste widgets er det Apple som står for. Men, daglig ser vi flere apper legger til støtte for dem. Vi regner med det bare er spørsmål om tid før man kan se de siste kontobevegelsene sine, følge favorittlaget og se eliteserietabellen eller følge med på hvor mye av datakvoten sin en har igjen direkte på hjemskjermen.

Med unntak av Apple selv fant vi at følgende apper allerede er oppdatert med widget-funksjonalitet:

Yr, med væroversikt fra Met. institutt

VG, som leverer siste nytt

Apollo for Reddit, gir rask oversikt over favorittemner og populære poster

Spark (epost), se de siste mottatte meldingene

Twitch, se når favorittkanalene dine strømmer

DuckDuckGo, som leverer nettsøk rett fra hjemskjermen

Widgetene til disse appene finner du i den samme widgetoversikten hvor du finner Apples egne, men det kan være du må oppdatere appene dine i AppStore før de dukker opp for deg.

#3: Lag en pen hjemskjerm med widget-tilpasninger

Åkey, ikke alle widgets er like nyttige, ikke alle er like pene å se på. Førstnevnte kan ikke vi hjelpe deg med – her må apputviklere bare jobbe på fremover med nye ideer. Men å friske opp noen av dem, eller gjøre hjemskjermen din mer unik, det kan vi hjelpe deg med.

Først og fremst gjelder det selvsagt å ikke overfylle hjemskjermen med widgets. En til to små, eller en mellomstor, holder å ha på skjermen sammen med appikonene. Om du har behov for mer plass, eller vil bruke widgets med den største visningen, kan du heller dra dem ut til en egen hjemskjerm som du dedikerer til dem.

Men kanskje skulle du ønske at informasjonen fra to ulike widgets kunne se mer ensartet ut så de passet å vise side ved side. Eller vise informasjon andre widgets ikke støtter. Det er her apper som «Widgetsmith» kommer inn i bildet. Dette er en app som lar deg designe dine egne widgets.

Du kan eksempelvis hente ut og vise informasjon om antall skritt fra «Helse»-appen (som ingen av Apples egne widgets lar deg gjøre!), hente kalenderinformasjon fra «kalender» eller «Outlook» og påminnelser. Om du betaler får du også tilgang til værdata. All denne informasjonen kan presenteres med samme uttrykk. Widgetene kan være svarte med hvit skrift eller blå med lilla skrift, ha en ramme rundt seg eller en ny font du synes er pen. Felles for dem alle er at de er forholdsvis «stramme» og rene i utseendet.

Ved å eksperimentere med Widgetsmith» er det fort gjort å lage elegante og litt «lettere» hjemskjermer, samtidig som du får nyte godt av den raske informasjonsoversikten widgeter tilbyr. Som du ser i eksempelet vårt holder vi oversikten over kalenderoppføringer og antall skritt med samme designspråk. Dette er ikke noe iOS og Apple lar deg gjøre uten hjelp fra tredjepartsapper.

Det første du gjør i Widgetsmith er å velge om du vil lage en liten, mellomstor eller stor widget. Dette bestemmer hvor mye informasjon som kan vises frem på samme tid. Sjansen er liten for at du er fornøyd med standardwidgeten Widgetsmith presenterer for deg på første forsøk, så du begynner endringsjobben ved å trykke på «Default Widget».

Da kommer du til oversikten hvor du kan velge hva widgeten skal vise deg. Tid, dato, bilder, tekst, batteristatus, kalender, påminnelser, vær, helsedata, månefase, soltider, tidevann. Valgene er mange.

Trykk på en som viser data du er interessert i, og gå videre til menyene som ligger nederst på skjermen. Her kan du velge design på widgeten, som hvilken skrifttype den skal bruke, tekstfarge, bakgrunnsfarge og eventuelt også en ramme.

Når du er fornøyd går du tilbake øverst til venstre i skjermbildet. Før du lagrer widgeten din bør du gi den et forklarende navn ved å trykke i toppen av skjermbildet. Det hjelper deg å hente den frem fra widgetoversikten til Apple senere. Til slutt trykker du «Save».

Nå kan du lukke Widgetsmith og heller hente frem widgetoversikten i iOS. (Langt trykk på hjemskjermen til ikonene skjelver og «+»-knappen dukker opp). Rull nesten helt ned i oversikten til «Widgetsmith», og legg ut en widget med samme størrelse som den du akkurat designet, small om du fulgte eksempelet vårt.

Deretter trykker du på widgeten som ble lagt til på hjemskjermen din til en ny valgmeny dukker opp. Herfra kan du styre hvilken av mange ulike widgets av samme størrelse som akkurat denne widgeten skal vise til enhver tid.

Nå gjenstår det bare å finne en egnet plass for widgeten, og kanskje lage en til som kan holde den med selskap.