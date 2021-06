Slik kan du «smartlade» elbilen uten en smart ladeboks

Lader du elbilen din når strømmen er som billigst, kan du spare en god del. Gitt at elbilen støtter det kan du slippe unna med kun en app. Tibber

Stein Jarle Olsen 19 Juni 2021 13:00

«Smartlading» som konsept handler om at du skal lade elbilen på de tider av døgnet hvor strømmen er billigst.

Skjermbilde fra smartlading i Tibber-appen. Tibber

Normalt sett har du måttet ty til løsninger som ladeboksen fra Easee, hvor selve laderen kommuniserer med en server som avgjør når på døgnet den skal lade for å få strømmen billigst mulig.

Lad smart kun med app

Men det finnes også løsninger som Wattever, Tibber, Fortum 360 og den Gudbrandsdal Energi lanserer i disse dager, hvor hele smartladingen håndteres fra en app.

Du legger inn innloggingsinformasjonen til bil-appen din i appen, og lar i praksis strømappen overta ansvaret for når bilen skal lade, selvfølgelig såfremt du er tilkoblet en lader og har nettdekning. Du kan naturligvis også legge inn et tidspunkt når ladingen må være ferdig, i tilfelle du har et fast avgangstidspunkt.

Ulempen versus en smart ladeboks er naturligvis at app-løsningene krever at du har en kompatibel bil, mens den smarte ladeboksen ikke stiller slike krav. Fordelen er at du kan bruke din eksisterende ladeboks eller annen ladeløsning, og at du kan smartlade både hjemme og andre steder.

I sommer forventes også strømprisen å være betydelig høyere enn for eksempel i fjor. Tibber viser for eksempel til prediksjonene fra Nord Pool Spot, som er rundt 40 øre/kWh (ekskl. mva og nettleie) i snitt i sommer, mot under 3 øre/kWh i juni, juli og august i fjor.

– I fjor sommer var strømprisene ekstremt lave, men den forventede strømprisen på rundt 40 øre kWh denne sommeren er uvanlig høy. En strømpris på rundt 26/27 øre er mer vanlig. Det er imidlertid forskjellige måter å ta kontroll over strømforbruket på, for eksempel ved å flytte strømforbruket til timene da strømprisen er på sitt laveste, sier Tibber-grunnlegger Edgeir Vårdal Aksnes.

Påstand: Spar 20 prosent

Alle leverandørene hevder at du kan spare rundt 20 prosent i strømkostnader om du lar deres løsninger overta ladestyringen. Men hvordan vet de egentlig når det vil være billigst? Jo, timeprisene for strøm på den nordiske kraftbørsen Nord Pool legges nemlig ut hver dag klokken 13, slik at man kan planlegge strømforbruket etter det.

GE har hatt sin app-løsning i beta i en drøy måneds tid, og rundt 700 elbilister har testet den så langt. Over sommeren skal løsningen også åpnes opp for alle, ikke bare GEs strømkunder.

– Med en forventning om høyere strømpriser i årene som kommer, etterspør kundene større åpenhet og mulighet til å påvirke strømregningen. Derfor er det vår jobb å gi kundene nye måter å kutte kostnader på, sier Marius Røed Sveipe, daglig leder i Gudbrandsdal Energi.

En ny oppdatering i GE-appen gir større oversikt over priser og hvor mye man har ladet. Gudbrandsdal Energi

Fra 29 kroner i måneden

Denne uken ble en mer detaljert oversikt over besparelser lansert i appen, med oversikt over strømprisen på ladetidspunktet og hvor mye man har spart på å lade «smart». Slik oversikt finnes for eksempel hos Tibber fra før.

– Du er ikke avhengig av en smart ladeboks, og trenger heller ikke begrense smartlading til egen garasje. Med appen kan du smartlade der du planlegger å feriere i sommer, lade hos svigerforeldre eller hos naboen – og fremdeles få fullt utbytte av å lade smart, forteller Røed Sveipe.

Gudbrandsdal Energi vil foreløpig ikke si hva det eventuelt vil koste for brukere som ikke også har strøm fra dem når det lanseres. Hos Tibber må du være Tibber-kunde for å bruke smartladingen.

Deres strømavtale koster 39 kroner i måneden, uten ytterligere påslag på strømprisen. Wattever tar 29 kroner i måneden for sin strømavtale, som inkluderer smartlading, også her uten påslag på strømprisen.

Fortum krever også at du er strømkunde for å bruke den appbaserte smartladingen, og de tar 10 kroner i måneden i tillegg til eventuell fastpris på strømabonnementet ditt, som er 39 kroner i måneden for det de hevder er deres mest populære strømavtale (og som i tillegg har et påslag på strømprisen på 7,20 øre/kWh).

Å smartlade med app krever at du har en bil som støtter det. Wattever

Så mye kan du optimalt sett spare

Men er det egentlig så mye å spare om du uansett har bilen innstilt på å lade om natten? Ja, mener GE.

De har regnet på hva man kan spare om man hadde behov for å lade en elbil i én time i snitt døgnet i hele mai, og sammenliknet to typiske ladeinnstillinger (lade fra klokken 22 og lade fra klokken 04) med å velge den mest gunstige timen mellom 16 og 07.

Å lade én time i døgnet er nok ikke et bruksmønster som er så veldig vanlig, men det gir i alle fall en indikasjon på hva slags besparelser vi snakker om.

Dette er tallene de regnet seg frem til:

Audi e-tron (ladebehov 220 kWh/mnd):

Smartlading: 83,75 kr

Nattlading klokken 04: 92,44 kr

Nattlading klokken 22: 117,48 kr

Gjennomsnittlig elbil (ladebehov 165 kWh/mnd):

Smartlading: 62,81 kr

Nattlading klokken 04: 69,33 kr

Nattlading klokken 22: 88,10 kr

Sammenliknet med å lade klokken 22 ville du i mai ha spart snaut 29 prosent på ren strømpris (uten moms eller nettleie) om du ladet smart, ifølge GEs utregninger. Sammenliknet med å ha en fast lading klokken 04 er besparelsen mindre, rundt 10 prosent.

For å kunne bruke smartlading kreves at de ulike bilmerkene har åpnet opp for ladestyring gjennom sine egne apper. Foreløpig er det mindre forskjeller i hvilke merker de ulike tilbyderne støtter. Dette er hva de selv oppgir:

Fortum: Audi, BMW, Hyundai, Peugeot, Tesla, Volkswagen (kun e-Golf).

Gudbrandsdal Energi: Audi, BMW, Jaguar, Mini, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Tesla, Volkswagen (kun e-Golf) og Volvo.

Wattever: De samme som GE, men oppgir i tillegg Kia, Hyundai og Peugeot.

Tibber: Porsche, Skoda, Audi, BMW, Jaguar, Mini, Tesla, Volkswagen, Volvo.

Enkelte elbiler har også en viss form for smartlading innebygget i egen app.