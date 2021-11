Dette bør du tenke på før du kjøper robotstøvsuger

Vi har testet flere titalls robotstøvsugere på Tek.no de siste årene, og det er ingen hemmelighet at vi virkelig har begynt å få sansen for produktkategorien. For det har skjedd mye de siste årene, og selv de billigere variantene du får kjøpt i butikken i dag gjør en særdeles god jobb.

Men det er ikke bare-bare å kjøpe en robotstøvsuger, og det er noen ting du bør tenke på før du investerer i en liten robotassistent.

Sjekk også ut våre konkrete anbefalinger til hvilke robotstøvsugere du bør velge nederst i artikkelen, både dyre, mellomklasse og billige.

1: Er tersklene dine for høye eller sofaen din for lav?

For at en robotstøvsuger skal kunne gjøre en god jobb er den nødt til å kunne komme til så mange steder som mulig på gulvet ditt. Har du et gammelt hus med enorme dørterskler, vil neppe en robotstøvsuger være for deg. Eller så må du i hvert fall være forberedt på å løfte den fra rom til rom manuelt.

Mange robotstøvsugere klarer å komme seg over dørterskler på opptil 2 centimeter høyde, og de fleste over 1,5 centimeter. I vår samletest av robotstøvsugere klarte alle unntatt én modell å komme seg over en dørterskel som var cirka 1,5 centimeter høy den ene veien, og 2 centimeter den andre. Men sjekk spesifikasjonene før du kjøper, eventuelt testen vår eller andre brukererfaringer. Kommer den seg ikke ut av stuen så er den ikke særlig nyttig.

Det samme gjelder høyden på robotstøvsugeren. Hvis den er for høy til å komme til flere steder i huset ditt, sofaen er et klassisk eksempel, så blir den fort litt mindre nyttig.

Dette kan du enten løse ved å gå for en lavere modell, eller ved å kjøpe små forhøyninger du kan sette under føttene til møblene dine. Slike «møbelhevere» koster bare noen hundrelapper, og kan være en grei måte å passe på at robotstøvsugeren kommer til der den skal.

2: Vil løse kabler og annet rot være et problem?

Frem til relativt nylig var løse kabler, sandaler og andre lave ting på gulvet robotstøvsugerens verste fiende. For selv om de kan navigere seg rundt uten problemer i hjemmet, har sensoren for å gjøre dette vært plassert på toppen, gjerne i form av en lidar. Det har gjort at robotstøvsugerne har vært smarte nok til å kunne tegne opp en uhyre nøyaktig plantegning av huset ditt, men likevel kunne bli stanset fordi den spiser opp en ladekabel som lå slengt på gulvet, og kveiler seg inn i børsten.

Det er nå tre løsninger på problemet.

Den ene løsningen er selvfølgelig å bare bli flinkere til å rydde gulvet før du vil at robotstøvsugeren skal rengjøre. Enkelt og greit.

Det andre er å tegne opp en såkalt «no go»-sone i appen, i tilfelle du har et sted i rommet hvor du ofte har noe rot liggende. Da unngår rett og slett robotstøvsugerne det området hver gang den rengjør.

Det tredje alternativet er å kjøpe en robotstøvsuger med kamera på fremsiden. Dette ble først introdusert i et par modeller i 2020, men i år er det flere av toppmodellene som har dette – nettopp for å unngå ledninger og ikke minst husdyravføring.

Hvis du tror dette kan være en nyttig funksjon du trenger, pass på at robotstøvsugeren du kjøper har kamera på fremsiden. For eksempel iRobot J7+ eller Dreame Z10 Pro.

3: Har du flere etasjer som må rengjøres?

Ingen robotstøvsuger klarer å klatre i trapper, i hvert fall ikke ennå, så du nødt til å bære robotstøvsugeren opp og ned trappen hvis du vil rengjøre over flere plan.

Dette blir jo gradvis mer irriterende desto flere etasjer du vil rengjøre, og spesielt hvis du har en robotstøvsuger som ikke «husker» hvordan de ulike etasjene ser ut.

De siste årene har det imidlertid blitt ganske vanlig for robotstøvsugerne å kunne huske flere etasjer, slik at den både navigerer raskere og mer effektivt, men også at den husker forskjellige «no go»-soner du har satt opp i flere etasjer. For eksempel om du ikke vil at den skal bevege seg bort til velkomstmatten i entreen i første etasje, og heller ikke bort til nattbordet i soverommet i andre etasje.

Samtlige robotstøvsugere vi testet i forrige runde har støtte for lagring av flere etasjer, så trenger du ikke å tenke på dette. Men sjekk dette i spesifikasjonene hvis du velger en eldre robotstøvsuger som kanskje ikke har slik støtte.

4: Tenk på budsjettet – hvor viktig er de mest avanserte funksjonene?

Det er lett å se seg blind på alle de nye fancy funksjonene og fordelene de nyeste og dyreste robotstøvsugerne kommer med. Men er det noe du faktisk trenger?

Den dyreste «kjekt å ha»-funksjonen, som du fint kan droppe hvis du vil spare penger, er dokkingstasjon med automatisk tømming. Nesten alle nye toppmodeller har dette nå, men de fleste selges også separat.

Den andre «kjekt å ha»-funksjonen som ikke alle trenger er kameraet i front. Det er absolutt en nyttig funksjon hvis du vet at du ofte har kabler, sko og annet smått liggende rundt på gulvet, men er du av den ryddige typen klarer du deg fint uten dette også.

Moppefunksjon er nok også noe de fleste ikke trenger, eller kommer til å bruke, men heller ikke noe som koster noe mer. Selv flere relativt billige robotstøvsugere har dette uansett, mens det også er noen kjempedyre modeller som ikke har moppefunksjon.

Sjekk nederst i saken her for våre konkrete tips til billige robotstøvsugere.

5. Løpende kostnader og vedlikehold

Generelt er det ikke så mange løpende kostnader knyttet til en robotstøvsuger, men noen slitedeler er det. Dette varierer fra modell til modell, men stort sett er det sidebørsten, hovedbørsten og luftfilteret som må byttes ut med jevne mellomrom.

RoboRock sier for eksempel at filteret bør erstattes etter 150 timer bruk, sidebørsten etter 200 timer og hovedbørsten etter 300 timer. Prisene for dette varierer også fra modell til modell, men det er gjerne snakk om 100–200 kroner per del.

Det er ikke slik at disse delene må byttes ut så hyppig, men de vil ikke lenger fungere optimalt etter mye bruk.

På toppen av dette kan det hende du må kjøpe støvsugerposer dersom du har en dokkingstasjon med automatisk tømming. Disse koster mellom 30–80 kroner per stykk, og selges gjerne i pakker med flere poser inkludert. Den eneste modellen som ikke trenger dette er RoboRock S7+.

Disse modellene anbefaler vi:

De beste (dyre) robotstøvsugerne

Her plukker vi rett og slett direkte fra samletesten vår, hvor vi anbefaler deg å vurdere enten RoboRock S7+ eller iRobot Roomba J7+ – de to modellene som kom på henholdsvis 1. og 2. plass i nevnte test.

RoboRock S7+ koster omtrent 8000 kroner og byr på både fantastisk rengjøringsresultat, en mopp du alltid kan ha på og en dokkingstasjon som ikke krever støvsugerposer. Det eneste vi savner, som også holdt oss igjen fra å gi den 10/10, er mangelen på et kamera i front.

Kamera i front har derimot iRobot Roomba J7+, som også kan by på den lekreste dokkingstasjonen vi har sett. Dette er rett og slett luksusalternativet, og den yter heldigvis like godt som den ser pen ut. Her er det premium innpakning hele veien – både i form av programvare og maskinvare. Denne har vi sett ned mot 9000 kroner, men har i det siste kostet over 10.000 kroner. Det synes vi er for høyt, så hold utkikk etter den så fort den faller ned mot 9000 kroner igjen.

De beste mellomklasse-robotstøvsugerne

Går vi litt ned i pris fra de aller feteste toppmodellene, har utvalget begynt å bli ganske stort. Tidligere toppmodeller som har falt i pris, og nykommere i «mye for pengene»-kategorien, sloss i dette segmentet.

Her har vi tre robotstøvsugere å anbefale, med litt forskjellig pris og fordeler. Dreame Z10 Pro, RoboRock S6 MaxV og RoboRock S50 Max.

Vi begynner med den dyreste varianten, som allerede har falt i pris siden vi testet den for bare noen uker siden. Dreame Z10 Pro koster i skrivende stund 5200 kroner i to butikker, og det er rett og slett en svært god pris. Her får du en robotstøvsuger som kan både støvsuge og moppe, unngå små objekter ved hjelp av kamera i front, samt tømme seg selv i dokkingstasjonen når den er ferdig med å rengjøre. Til denne prisen er det vanskelig å konkurrere med Dreame.

Neste på listen er RoboRock S6 MaxV, som var testvinneren vår i fjor. På papiret er den veldig lik Dreame Z10 Pro, men uten dokkingstasjon. Du får imidlertid litt mer avansert programvare og litt bedre rengjøringsresultater, spesielt på tepper. Prisforskjellen er imidlertid ikke så stor, 4700 kroner for S6 MaxV, så her får du vurdere hvor kult du synes det er med dokkingstasjon med automatisk tømming, som Dreame Z10 Pro kan by på.

Siste i mellomklassekategorien er RoboRock S5 Max, som i skrivende stund har falt ned til 3890 kroner. Her får du også strålende rengjøringsresultater, en svært god app og et bra moppetilbehør. Du får imidlertid hverken automatisk dokkingstasjon eller kamera i front, men det er som tidligere nevnt ikke noe alle trenger heller. For under 4000 kroner er nok dette den beste robotstøvsugeren du kan kjøpe.

Den beste billigstøvsugeren

Vi har ikke testet så altfor mange virkelig billige robotstøvsugere, og mange av de aller billigste på markedet er ofte «for dumme» til å være verdt selv de lave prislappene. Du får rett og slett mer hodepine enn rene gulv hvis du handler en robotstøvsuger til 500 kroner.

I fjor testet vi derimot Xiaomi Robot Vacuum Mop (Mi 1C), som var rimelig lavt priset allerede da, og har falt ytterligere i pris i år. I fjor kostet den i underkant av 3000 kroner, nå har den falt til omtrent 2000 kroner.

For den prisen får du en god robotstøvsuger, som både støvsuger og mopper gulvet, og kan styres via en ganske så solid app. I testene våre gjorde den det helt akseptabelt i rengjøringstestene, og imponerte oss ved å komme over selv de høyeste dørtersklene (to centimeter). Den er også svært lav, delvis fordi den ikke har en lidar på toppen, som gjør at den kommer under selv ganske lave møbler. I dette prissegmentet synes vi også at det er verdt å nevne at den sjelden hadde problemer med å navigere seg rundt i huset, og satte seg sjelden fast, noe som ikke er en selvfølge blant de billigste modellene.

