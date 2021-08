Dingsene som gjør studentlivet enklere

8 nyttige og rimelige kjøp som vil gjøre studenttilværelsen behagelig.

Illustrasjonsbilde. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 18 Aug 2021 16:42

I disse dager er mange av landets studenter tilbake på skolebenken, og mange nye studenter setter seg ned på benken for første gang. I de fleste tilfeller er det ting som motivasjon, innsats og tilbud som har mest å si for studiesuksess eller ei – men å ha den riktige teknologien tilgjengelig i hverdagen kan også hjelpe veldig.

Men nøyaktig hvilke dingser er det du burde se etter? Og hva burde du være obs på i hver kategori?

For å hjelpe deg med å finne den riktige dingsen for ditt bruk, har vi laget en liten liste over syv dingser som kan være veldig nyttige for deg som student. Det kan være alt fra ting som direkte hjelper deg med studiene, til ting som rett og slett bare gjør hverdagen mer stressfri.

La oss starte!

1. Kompakt og kraftig nødløder

Dacota Platinum A10 er en av mange nødladere vi har testet – og en av de beste. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Mobiltelefonen har blitt stadig viktigere i dagliglivet, både som underholdningsdings, kommunikasjonsdings og også som verktøy. Dessverre har man stadig ikke oppdaget kilden til evig liv – hverken for homo sapiens eller for homo telefonicus.

Så på ett eller annet tidspunkt kommer telefonen til å dimme skjermen, lyse i mot deg med røde varsellamper og skrike febrilsk etter påfyll av strøm.

Nærmeste stikkontakt kan imidlertid befinne seg på andre siden av lesesalen, eller timesvis unna om du av en eller annen grunn skulle finne på å bevege deg utendørs – det være seg for turgåing eller fadderukesprell.

Og da er en kompakt og rask nødlader akkurat dét du trenger. Disse har vi testet mange av , og under er de tre beste alternativene vi anbefaler:

2. Rimelig og rask mobiltelefon

OnePlus Nord 2 er en av de beste telefonene vi har testet i år. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mobiltelefonen er et superviktig verktøy, som vi påpekte i forrige avsnitt – og om du ikke har rask telefon er det ikke så stort poeng i rask nødlader heller. For dingsen må jo kunne brukes.

Mange ser nok imidlertid på toppmodeller og må veie opp det å bruke 10.000 kroner på ny mobiltelefon mot det å betale husleie i to måneder – og da blir det vanskeligere å rettferdiggjøre et slikt kjøp.

Det finnes heldigvis mange, mange alternativ der ute for billigere og samtidig supre mobiltelefoner – og OnePlus Nord 2 er ett av de beste valgene du kan gjøre akkurat nå.

Telefonen koster riktig nok rundt fem tusenlapper, men kommer også i andre, rimeligere varianter du kan finne nokså enkelt. Nord N10 koster eksempelvis halvparten.

Nord 2 er imidlertid enkelt og greit årets beste mobilkjøp, både hva angår produkt per krone og opplevelsen du får. Kamera, ytelse, skjerm, byggekvalitet – ja, alt – er akkurat der det bør være (og litt til).

Definitivt verdt å sjekke ut før du knekker sparegrisen for et flaggskip fra Apple eller Samsung!

annonse OnePlus Nord 2 256/12 GB Sjekk prisen

3. Trådløse propper som ikke tømmer lommeboka

Skullcandy Dime er et eksempel på billige og veldig gode trådløse propper. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Lyd kan være en viktig del av studenttilværelsen, det være seg for å høre på forelesninger i etterkant eller via hjemmekontor eller for å høre på musikk mens man studerer. Det finnes mange, mange alternativer her, og mange av dem er svært dyre – spesielt om det skal være både god lyd og trådløst.

Vi har imidlertid gjort jobben for deg, og testet en lang rekke ulike trådløse ørepropper – og det trenger ikke å være hverken dyrt eller dårlig.

Eksempelvis fant vi flere gode varianter i denne samletesten , og 1More satte en ny standard i prisklassen da de lanserte sine PistonBuds .

Ja, også vil vi løfte frem Skullcandy Dime , som både er ekstremt kompakte, billige og vellydende. For under 400 kroner får du en smart etui-løsning og også god lyd. Har du litt mer penger å ta av, får du også disse fra Anker til drøye tusenlappen, og de kommer med god aktiv støydemping i tillegg til god lyd og batteritid.

Under finner du våre topp tre, rimelige alternativ for studenten:

4. En skikkelig god ladeplugg

Du trenger ikke nødvendigvis en like avansert ladeplugg som denne, men den viser at det finnes mange mer avanserte alternativ til de vanlige, trege klossene du får fra produsentene. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Ingenting er så irriterende som å legge telefonen til lading og komme tilbake 20 minutter senere bare for å oppdage at den kun er 20 prosent mer oppladet – spesielt når du vet at tallene kunne vært 10 minutter og 50 prosent om du bare hadde hatt riktig lader.

Og i dag er det vitterlig mye å velge imellom i dette markedet, og som vi påpekte i denne testen er det aller viktigste egentlig ikke å ha mange ulike ladere men å finne én du virkelig liker. Og gjerne en med mange utganger og høy kapasitet.

Det du burde se etter er derfor en ladeplugg med minst to utganger, hvorav hvertfall én burde være USB Type-C. Den burde støtte Qualcomm QuickCharge 3.0 (eller høyere), ha PowerDelivery-lading og også ha en høy utgangseffekt. Ladere i området 20 watt og oppover vil gjerne levere best hastighet, og du får dem også helt opp i 100 watt.

Da kan du lade både telefon, nødlader, øreklokker og ofte også ting som Nintendo Switch og laptop både raskt og enkelt via én og samme dings. Dette er et område der det er klart bedre å bruke et par hundrelapper ekstra på å skaffe noe bra, heller enn å slite med en gammeldags kloss på 5 watt.

Introduksjonskurset i bibliotekssystemet på universitetet ditt er nok treigt nok å være med på; ladingen din trenger ikke å følge i samme fotspor!

5. Sporing av de viktige tingene dine

Sporingsbrikker, som Chipolo One, kan være veldig nyttige. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Å miste ting er nokså vanlig for de fleste, men det er enda større sjanse for det om man er mye på farten og har med seg mange ulike dingser rundt om. Og dét har mange studenter ofte, på vei fra lesesaler til forelesninger til bussen, T-banen, kafeer, kantiner og hybler. Og så videre.

Og plutselig på ferden har en viktig dings som lommeboka eller nøkkelknippet forduftet på mystisk vis.

Så hva kan du gjøre for å avhjelpe problemet? Vel, du kan gjøre tingene dine sporbare! Dette er enklest via såkalte «sporingsbrikker», som du simpelthen fester på tingene du ønsker å spore. Det finnes en rekke ulike alternativer å velge mellom, og om du er iPhone- eller Samsung-eier på mobilfronten kan du kjøpe henholdsvis AirTag og Galaxy Tag+ (uten at vi anbefaler førstnevnte).

Disse fungerer kun med Apples og Samsungs økosystem dog. Mer generelle sporingsbrikker er ofte et bedre valg, og her er det Tile og Chipolo som er fremst i markedet. Begge leverer solide løsninger, og har vært med oss i lang tid nå.

6. Mikrobølgeovn som gir mye for pengene

Vi lagde samletest av mikrobølgeovner tidligere i år, og fant flere gode alternativer. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette faller nok noe utenfor våre «vanlig» teknologianbefalinger her på Tek, men neppe utenfor relevanseområdet for studenter.

Mikrobølgeovnen er ofte en students beste venn, både for å varme opp pizzaen som ble kjøpt natten før og kun ble halvveis spist opp og for å lage studentmiddag i en travel hverdag.

Det er imidlertid stor forskjell på både pris, funksjonalitet og kvalitet i mikrobølgeovnsmarkedet, noe vi fant ut i vår samletest. Og ikke alle lar deg skru av den evinnelige pipelyden, så om dette er viktig har vi noen anbefalinger der også.

Under finner du vår topp-anbefaling for en relativt rimelig og god mikrobølgeovn:

annonse Samsung MS23K3515AS (Sølv) Sjekk prisen

7. Rask ekstern lagring

Små og romslige lagringsdisker er meget nyttig om laptopen har begrenset med plass. Kurt Lekanger, Tek.no

Laptoper kommer i en lang rekke ulike konfigurasjoner og typer, men ett er sikkert: alle produsenter vil ha store summer for ekstra lagring i maskinen. Spesielt Apple er beryktede for å sette absurde prislapper på økt lagringsplass i sine maskiner, og etter du har kjøpt maskinen er den umulig å oppgradere. Skal du ha MacBook Air med 512 GB lagring må du ut med 3.000 kroner mer enn for 256 GB-alternativet, eksempelvis.

Så hva er alternativet?

Vel, du kan jo alltids kjøpe en maskin der du kan legge til lagring eller erstatte SSD-en som allerede er der – men den enklere løsningen (og den eneste om du skal ha MacBook) er å kjøpe ekstern lagring.

SSD-er som Samsung T3 (som vi riktig nok testet for en del år tilbake nå) er både kompakte, raske og rimelige, og plugges direkte inn i maskinen via USB Type-C eller USB-A. Vi anbefaler ikke nødvendigvis akkurat den SSD-en vi lenker til her siden den begynner å dra på årene, men lignende produkter er å få kjøpt fra de fleste elektronikkbutikker – og du kan enkelt finne dem på tjenester som Prisjakt.no.

Og i stedet for tusenlapper kan du ofte få ekstern lagring for kun et par hundrelapper. Dermed får du plass til både langt flere dokumenter, bilder eller masteroppgaver enn maskinen ellers ville støttet – og så lenge SSD-en er plugget i vil den i praksis oppføre seg som integrert lagring.

8. En god bluetooth-høyttaler

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Enten det er fadderuke-samling i parken eller du bare vil kose deg med musikk på hybelen, så er en god bluetooth-høyttaler kjekt å ha. Har du litt penger å bruke ville vi gått for en JBL Charge 5, men du får også forgjengeren Charge 4 til nesten halve prisen. Et annet og litt mer kompakt alternativ er Sonos Roam, som både fungerer med bluetooth og med wifi, om du skulle være så heldig at du har ditt eget trådløse nett å koble den opp mot.

I en litt rimeligere prisklasse finner vi eksempelvis Ultimate Ears’ Wonderboom 2, som er litt mindre, både i utforming og lyd, og enda rimeligere er Anderssons BHS 2.2, som bare koster et par hundrelapper.

Ellers vil vi også definitivt anbefale å ta en kikk på vår test av bærbare PC-er til studenten: