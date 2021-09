Stor oversikt: Dette er nytt i årets iPhone-modeller

Nye iPhone 13.

I dag åpnet Apple for salget av sine nye iPhone 13-modeller, som de viste frem tidligere denne uka.

I den anledningen er det mange som stiller seg et av to spørsmål.

Om du er skikkelig glad i nye dingser er det trolig: «hvilken bør jeg oppgradere til?».

Om du bare tilfeldigvis er på jakt etter en ny telefon, kanskje fordi den gamle begynner å skrante, er det mer trolig at du spør seg selv om du bør «gå for det nyeste, eller handle den forrige når prisen synker?».

Vi skal ikke fortelle deg hva du bør gjøre her. Det overlater vi til testene våre som snart kommer som perler på ei snor.

Her har vi heller samlet de viktigste egenskapene til alle de «gamle» iPhonene, opp mot alle de nye. Slik at du lettere skal se hva som er nytt i årets utgaver og hvilke tester du skal blinke deg ut når de kommer.

Oversikten gir deg det du trenger å vite om alt fra pris, lagringsplass, batteritid og kameraegenskaper til ytelse.

Se oversikten nederst i saken.

De største forskjellene

Små designendringer

Den største designendringen for iPhone 13-serien er plasseringen av kameraene på baksiden, og en 20 prosent mindre busslomme øverst. Alle de nye telefonene er dessuten litt tykkere og litt tyngre. I tillegg har Apple endret litt på fargepalletten du har å velge mellom. Ellers ser de nye telefonene klin like ut som den forrige serien.

Raskere og mer lyssterke skjermer

Skjermene til den nye serien har på sin side fått økt lysstyrke med omtrent 200 nits. Både for vanlig innhold og for HDR-innhold. Storebrødrene i Pro-serien har fremdeles de mest lyssterke panelene. Pro-serien har dessuten fått en svært etterlengtet funksjon: mulighet til å vise innhold med inntil 120 bilder i sekundet, som gir en langt glattere opplevelse når du ruller gjennom tekst eller spiller spill.

Kraftigere ytelse

Apple har oppgradert prosessoren fra A14 Bionic til A15 Bionic. Den har fått flere transistorer, og dermed økt ytelse over hele linja, selv om den ikke har fått flere prosessorkjerner siden sist. iPhonene i Pro-serien har imidlertid fått en ekstra grafikkjerne sammenlignet med de gamle telefonene samt iPhone 13 Mini og iPhone 13, som skal løfte spillytelsen. Apple hevder den nye prosessoren er verdens raskeste mobilprosessor, med god margin på konkurrentene.

Bedre kameraer

«Sensor Shift», altså bildestabilisering med bevegelig sensor, kommer til alle de nye iPhone 13-modellene. I fjor var det kun iPhone 12 Pro Max som hadde dette. Teknologien går ut på at hele bildebrikken flytter seg i stedet for at glasset inni objektivet flyttes på, slik tradisjonell stabilisering fungerer. Det skal bety bedre bilder i mørke omgivelser, samt rom for å skjelve litt på hånden uten at bildet blir ødelagt.

Enkelte av kameraene har dessuten fått objektiver som kan sanke mer lys før du tar bilder, og gi renere, skarpere bilder i retur.

Fotostiler kommer til alle nye iPhoner, og lar deg velge filter, som å forsterke eller dempe farger i bildet, uten å endre hudtonen din.

En egen filmatisk modus sørger dessuten for at alle de nye iPhone-modellene kan fokusere ut og inn av forgrunn og bakgrunn raskt og under filming. Dermed kan du velge å vise frem ulike deler av det du peker kameraet mot på en enkel måte.

Alle iPhone 13-modellene kan nå filme med 60 bilder per sekund i 4K HDR-oppløsning. Tidligere var dette forbehold Pro-modellene. Merk imidlertid at det stadig bare er Pro-modellene som har LiDAR-sensoren, som reduserer og forbedrer fokus når du tar bilder, samt forbedrer en rekke AR-apper.

Lenger batteritid

Mens iPhone 13 Mini får inntil 1,5 time lenger batteritid, får iPhone 13 samt Pro-modellene inntil 2,5 timer lenger batteritid.

Mer og rimeligere lagringsplass

iPhone 13 Mini starter nå med 128 GB lagring, mot 64 GB tidligere. Interessant nok koster den nye modellen 500 kroner mindre enn den utgående med lavere kapasitet. Den fås også med kapasitet opp til 512 GB.

Også iPhone 13 tar farvel til 64GB, og begynner nå med 128GB lagring. Faktisk samtidig som prisen også her har falt med et par hundrelapper. Makskapasiteten har økt til 512GB.

Pro-modellene starter fremdeles på 128GB lagringsplass, men disse «innstegsmodellene» har blitt flere hundrelapper rimeligere. Samtidig er båe iPhone 13 Pro og Pro Max nå tilgjengelig med inntil 1TB lagring. Pro Max med maks lagring koster deg for øvrig nesten 20.000 kroner, bare så det er nevnt.

iPhone 12- mot iPhone 13-serien

Tabellen er lettest å lese om du åpner den i fullskjerm!

Modell iPhone 12 Mini iPhone 13 Mini iPhone 12 iPhone 13 iPhone 12 Pro iPhone 13 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 Pro Max annonse Pris 7690 NOK 8490 NOK 7739 NOK 9790 NOK 10790 NOK 12290 NOK 11490 NOK 13490 NOK Skjerm 5.4" 2340 x 1080px, 60Hz OLED, 625-1200 nits 5.4" 2340 x 1080px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 625-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.1" 2532 x 1170px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 60Hz OLED, 800-1200 nits 6.7" 2778 x 1284px, 120Hz OLED, 1000-1200 nits Størrelse (HxBxD) 131,5 x 64,2 x 7,4 mm 131,5 x 64,2 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 146,7 x 71,5 x 7,4 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 160,8 x 78,1 x 7,4 mm 160,8 x 78,1 x 7,65 mm Vekt 133g 140g 162g 173g 187g 203g 226g 238g Systembrikke A14 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A14 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A14 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A14 Bionic. 6 kjerner prosessor, 4 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring A15 Bionic. 6 kjerner prosessor, 5 kjerner grafikk, 16 kjerner maskinlæring Hovedkamera 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) m. 2x optisk utzooming og bildestabilisering. Smart HDR 3 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) m. 2x optisk utzooming og bildestabilisering med bevegelig sensor. Smart HDR 4, fotostiler 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) m. 2x optisk utzooming og bildestabilisering. Smart HDR 3 12 MP vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) m. 2x optisk utzooming og bildestabilisering med bevegelig sensor. Smart HDR 4, fotostiler 12 MP tele (f.2,0), vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) m. 2x optisk utzooming/4x optisk innzooming og dobbel bildestabilisering. LiDAR. RAW-støtte, Smart HDR 3 12 MP tele (f.2,8), vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.1,8) m. 2x optisk utzooming/6x optisk innzooming og bildestabilisering med bevegelig sensor. LiDAR. RAW-støtte, Smart HDR 4, fotostiler 12 MP tele (f.2,2), vidvinkel (f.1,6) og ultravidvinkel (f.2,4) m. 2x optisk utzooming/5x optisk innzooming og bildestabilisering med bevegelig sensor. LiDAR. RAW-støtte, Smart HDR 3 12 MP tele (f.2,8), vidvinkel (f.1,5) og ultravidvinkel (f.1,8) m. 2x optisk utzooming/6x optisk innzooming og bildestabilisering med bevegelig sensor. LiDAR. RAW-støtte, Smart HDR 4, fotostiler Video 4K 60FPS (4K 30FPS med HDR). 2x utzooming. Optisk bildestabilisering. 4K 60FPS med HDR. 2x utzooming. Optisk bildestabilisering med bevegelig sensor. Filmatisk modus. 4K 60FPS (4K 30FPS med HDR). 2x utzooming. Optisk bildestabilisering. 4K 60FPS med HDR. 2x utzooming. Optisk bildestabilisering med bevegelig sensor. Filmatisk modus. 4K 60FPS med HDR. 2x ut/innzooming. Optisk bildestabilisering. LiDAR 4K 60FPS med HDR. 2x ut/innzooming. Optisk bildestabilisering med bevegelig sensor. Filmatisk modus. ProRes-støtte. LiDAR 4K 60FPS med HDR. 2x utzooming, 2,5x zoom. Optisk bildestabilisering med bevegelig sensor. LiDAR 4K 60FPS med HDR. 2x utzooming, 3x zoom. Optisk bildestabilisering med bevegelig sensor. Filmatisk modus. ProRes-støtte. LiDAR Frontkamera 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 3. 4K 60FPS-video (30FPS med HDR) 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 4, fotostiler. 4K 60FPS-video (30FPS med HDR). Filmatisk modus. 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 3. 4K 60FPS-video (30FPS med HDR) 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 4, fotostiler. 4K 60FPS-video (30FPS med HDR). Filmatisk modus. 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 3. 4K 60FPS-video (30FPS med HDR) 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 4, fotostiler. 4K 60FPS HDR-video. Filmatisk modus, ProRes-støtte 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 3. 4K 60FPS-video (30FPS med HDR) 12 MP vidvinkel (f.2,2) m. Smart HDR 4, fotostiler. 4K 60FPS HDR-video. Filmatisk modus, ProRes-støtte Kommunikasjon 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC 5G, WiFi 6, BT 5.0, NFC Batteri 15 timer video 17 timer video 17 timer video 19 timer video 17 timer video 22 timer video 20 timer video 28 timer video Lading Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 30 min Lightning-kabel, trådløs MagSafe/Qi. Hurtiglader 50% på 35 min Pålogging Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Vanntett 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min 6 meter opptil 30 min Farger Lilla, mørk blå, lys grønn, rød, hvit, sort Hvit, sort, blå, rosa, rød Lilla, mørk blå, lys grønn, rød, hvit, sort Hvit, sort, blå, rosa, rød Sølv, gull, grafitt, blågrønn Sølv, grafitt, gull, gråblå Sølv, gull, grafitt, blågrønn Sølv, grafitt, gull, gråblå Lagringsplass 64GB, 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB 64GB, 128GB, 256GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Pris 8990 kr, 9690 kr, 10.990 kr 8490 kr, 9790 kr, 12.090 kr 9900 kr, 10.690 kr, 11.990 kr 9790 kr, 11.090 kr, 13.390 kr 12.990 kr, 14.290 kr, 16.890 kr 12.290 kr, 13.590 kr, 15.890 kr, 18.190 kr 13.990 kr, 15.290 kr, 17.890 kr 13.490 kr, 14.790 kr, 17.090 kr, 19.390 kr

