Appene som hjelper deg å holde nyttårsforsettene

Det er ikke bare-bare å få en ny vane.

2022 er ankommet og mange har satt seg ulike mål for året. Mange av målene som blir satt dreier seg ofte om kropp, helse og vekt, og hver eneste januar ser treningssentrene en enorm vekst i medlemmer.

Men uansett hva slags mål du har satt deg, kommer du ikke særlig langt hvis du bare endrer livsstilen din i en måned eller to. Du må endre vanene dine, og det tar både lengre tid og mer innsats enn man kanskje skulle tro.

Du har sikkert hørt det moderne ordtaket «There’s an app for that!», og det gjelder naturligvis også vaner. Og la oss gjøre det klart allerede fra starten av: En app kan ikke gjøre all jobben for deg. Men det finnes mange apper der ute som kan hjelpe deg med å endre vanene dine, og gjøre dem både litt morsommere å utføre og forhåpentligvis enklere å huske.

Vi har samlet sammen en håndfull av appene som finnes der ute, som ikke bare skal hjelpe deg å sette nye mål, men å faktisk holde deg til planen og utføre de nye gjøremålene dag inn og dag ut.

Done

Vi begynner med mobilappen Done, som skal gjøre det enklere å sette mål, spore fremgang og motivere deg til å holde deg til planen du har satt.

De forskjellige målene du setter får ulike farger i appen, og du kan plotte inn både ting du vil unngå (for eksempel å spise godteri eller kjøpe en kaffe på vei til jobb), eller ting du ønsker å gjøre (25 push-ups om dagen eller legge deg før klokken 11).

Du kan også legge inn intervaller, hvilke dager du skal unngå de ulike tingene på, og om målene har en sluttdato.

Du blir belønnet i appen hver gang du fullfører ett av delmålene, og du kan følge med på om du har «streaks» – altså når du gjennomfører målet flere ganger på rad, uavbrutt – slik at du blir enda mer motivert til å fortsette.

Done er bare tilgjengelig på iOS, og kan lastes ned på App Store her.

Gratis å laste ned og du kan sette og spore tre mål gratis. Utover det koster det 319 kroner første året for et abonnement, og deretter 639 kroner.

Strides

Strides gjør omtrent nøyaktig det samme som Done, men pakket sammen på et litt annet vis. Du kan spore omtrent hva du vil og bygge opp din egen perfekte rutine for dagen, og appen hjelper deg å følge planen din fra morgen til kveld.

Her er det litt mer fokus på grafer og oversikter enn hos Done, men er du typen som liker sånt er dette trolig appen du bør vurdere.

Strides er også bare tilgjengelig på iOS, og kan lastes ned på App Store.

Gratis å laste ned, og du kan sette og spore syv mål gratis. Utover det koster det 55 kroner for en måned, 305 kroner for et år eller 849 kroner for livstidsabonnement.

Streaks

Som navnet tilsier fokuserer Streaks på å motivere deg til å holde målene ved å opprettholde «streaks». Der Strides byr på nesten overveldende mengder grafer og data, er Streaks den rake motsetningen. Enkle grafer, store ikoner og grei oversikt.

Dette virker som en solid app å begynne med for mange, da den hverken har noen abonnementsløsning – men den koster 59 kroner å laste ned første gang – og du kan bare spore 12 mål.

Streaks er tilgjengelig på både iOS og MacOS, og kan lastes ned på App Store.

Koster 59 kroner, men har ingen abonnementstjeneste eller andre løpende kostnader.

Grow

En enkel og oversiktlig app for Androidbrukere, hvor utviklerne selv skriver at den er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å spore og gjennomføre mål, uten så mye ekstra stæsj i appen. Her er det for eksempel ingen sosiale deleknapper som lar deg skryte av målene du har satt, nettopp fordi dette er en personlig reise du må ta. «You are all alone with your habits.», skriver de.

Grow er tilgjengelig for Android og kan lastes ned på Play Store her.

Gratis å laste ned, 11 kroner for å låse opp all funksjonalitet.

Habitica

Habitica er trolig den morsomste måten å bygge nye vaner, men om det er den mest effektive vet vi ikke.

For her har de virkelig tatt «gamification» til nye høyder i form av at du oppretter en liten 8-bits spillavatar, som blir sterkere hver gang du utfører gjøremålene dine. Du begynner med å sette opp hva slags mål du vil ha, og hva avataren din skal hete. Alle begynner som «level 1 – Warrior». Gjennomfører du målene dine blir ulike attributter på karakteren din sterkere, og gradvis går du opp i «level». På level 10 kan du velge andre klasser enn bare Warrior.

Passe absurd, men for alle som har blitt hekta på RPG-spill vet at du sjeldent trenger så mye mer motivasjon for å levle en karakter enn å se at tallene går oppover. Klarer du å kombinere dette med å faktisk gjennomføre daglige mål, har du en uslåelig kombo.

Habitica er tilgjengelig for både iOS og Android, og er gratis å laste ned, men kommer også med en abonnementsløsning. 55 kroner for én måned, 165 kr for tre måneder, 329 kroner for 6 måneder eller 529 kroner for 12 måneder.

Bruker du andre apper for å motivere deg eller for å holde målene du har satt deg? Del gjerne med deg i kommentarfeltet nedenfor!