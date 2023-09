Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Vi har testet 5 spillbærbare fra budsjett til 50.000 kroner

Dette må du vite før du kjøper.

Maskinen til venstre koster 14.000 kroner, mens den til høyre kan bli din for vel 49.000 kroner. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Når du skal kjøpe en spillbærbar må du vite hvilken grafikkløsning som gir deg ytelsen du trenger og hvilken priskategori det er lurest å kikke på.

Med dagens høye priser er fallhøyden stor om du velger feil, og med mange spillbærbare å velge mellom har vi laget en guide for å hjelpe deg på vei.

Vi har blant annet funnet ut at:

Stor prisforskjell betyr ikke nødvendigvis stor ytelsesforskjell!

Strømmoduser og ytelsesprofiler er (stort sett) humbug!

Støy er fiende nummer én!

Ytelsen er langt fra det eneste du bør tenke på!

Bærbar RTX-grafikk ikke er lik den for stasjonære!

Navnet på grafikkbrikken ofte er villedende!

For at vi skulle finne svar på alt du kanskje lurer på, fikk vi låne fem bærbare spillmaskiner fra Komplett. Alle med ulik grafikk fra Nvidias RTX 40-serie. Den rimeligste maskinen til rundt 14.000 kroner har RTX 4050-grafikk, så har vi maskiner med RTX 4060-, 4070- og 4080-grafikk før den dyreste maskinen stiller med RTX 4090-grafikk til 49.000 kroner (!).

I tillegg til å gi svar på hva som skiller de ulike grafikkløsningene har vi ment et og annet om maskinene vi har lånt, selv om dette langt fra en noen fullblods test. Du kan lese vurderingen vår av hver maskin til slutt i saken.

Dette er maskinene vi har testet med:

Modell Lenovo LOQ 15" Acer Nitro 5 17" Lenovo Legion Slim 5 16" MSI Vector GP68HX 16" Asus ROG Strix SCAR 18" annonse Pris 13 790,- 13 490,- 16 990,- 33 990,- 48 990,- Grafikk Nvidia RTX 4050 6 GB (Max-Q 95W) Nvidia RTX 4060 8 GB (Max-Q 140W) Nvidia RTX 4070 8 GB (Max-Q 140W) Nvidia RTX 4080 12 GB (Max-Q 175W) Nvidia RTX 4090 16 GB (Max-Q 175W) Prosessor Intel Core i5 13420H Intel Core i5 12450H AMD Ryzen 7 7840HS Intel Core i9 12900HX Intel Core i9 13980HX Skjerm 15.6" IPS, 1920x1080, 144 Hz 17.3" IPS, 1920x1080, 144 Hz 16" IPS, 2560x1600, 165 Hz 16" IPS, 1920x1200, 144 Hz 18" IPS, 2560x1600, 240 Hz Minne 16 GB (5600 MHz) 16 GB (4800 MHz) 16 GB (5600 MHz) 16 GB (5400 MHz) 32 GB (4800 MHz) Lagring 512 GB (PCIe SSD) 512 GB (PCIe SSD) 1 TB (PCIe SSD) 1 TB (PCIe SSD) 2 TB (PCIe SSD) Vekt 2.4 kg 3 kg 2.4 kg 2.67 kg 3.1 kg Åpne fullskjerm Mer +

Enorm forskjell fra bærbar til stasjonær grafikk

Maskinen fra MSI har en RTX 4080-grafikkbrikke på innsiden. Det har lite til felles med grafikkortet med samme navn for stasjonære maskiner som står ved siden av. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Det første vi ville finne ut var om RTX-grafikkbrikkene i de bærbare maskinene var sammenlignbare med grafikkortene vi tester for stasjonære maskiner. De bærer jo samme navn, og mange regner kanskje derfor med at de i alle fall yter relativt likt.

Om du tror det samme, forbered deg på å bli sjokkert. Målingene våre avslører alt fra ubetydelige til helt enorme forskjeller:

Kjøper du en bærbar med RTX 4060-grafikk får du en ytelse som ligger bare 4 prosent lavere enn et RTX 4060-grafikkort for stasjonære maskiner gir.

Men, derfra og ut går det til helv***:

RTX 4070 for bærbare yter 40 prosent svakere enn for stasjonære.

RTX 4080 for bærbare yter 35 prosent svakere enn for stasjonære.

RTX 4090 for bærbare yter 49(!) prosent svakere enn for stasjonære.

Selv om navnene er like, er altså ytelsen helt forskjellig. (Det er da også spesifikasjonene, men ikke mange sjekker dem!).

PS: For RTX 4050 får vi ikke sammenlignet, ettersom Nvidia ikke har lansert en slik modell for stasjonære maskiner.

Navnene lyver: To RTX 4080 kan yte helt forskjellig

Vi må riktig nok nyansere disse tallene noe. Nvidia leverer nemlig ulike typer «mobile» RTX 40-brikker. De som er beregnet for de slankeste maskinene, og de som trekker mer strøm og får plass i større maskiner med bedre kjøling. Det er smart, men:

Selskapet har gjort det djevelsk vanskelig å bli klar over denne forskjellen, og mange bærbarprodusenter opplyser ikke om hvilken «ytelsesversjon» av RTX 40-grafikken de bruker i maskinene sine i det hele tatt.

Dette er vrient fordi den eneste måten å finne ut omtrent hvor godt RTX 4080-grafikkbrikken i maskinen du vurderer vil yte, er å vite hvor mange watt den kan utnytte. Spennet er enormt stort, og mens den sterkeste versjonen av RTX 4080 kan trekke 150 watt, kan den svakeste versjonen bare trekke litt over halvparten, som betyr vesentlig svakere ytelse.

Nvidia opplyser om sine forskjellige RTX 40-varianter på egne nettsider, men få bærbarprodusenter eller butikker gjør det, og i alle fall ikke på en spesielt forståelig måte. Kamera Nvidia

For å ytterligere forvirre vises andre wattstyrker enn dette i Nvidias kontrollpanel når du først får maskinen – vår testmaskin med RTX 4080-grafikk viste for eksempel 175 watt.

Selv om andre spesifikasjoner, som antallet Cuda-kjerner eller klokkehastighet motvirker det, kunne det i teorien være mulig å finne en bærbar med RTX 4080-grafikk som yter bedre enn en maskin med en strømsvak RTX 4090-grafikkløsning, og så videre.

Men, høyere wattstyrke og grafikkfamilie gir nå i det minste oftest høyere ytelse. Så lenge kjølingen i maskinen også er grei. Så vet du det.

Slik er ytelsen, fra RTX 4050 til rådyre RTX 4090

En absurd konsekvens av at det finnes ulike versjoner av «mobile» RTX 40-brikker med samme navn, ser vi i ytelsesmålingene nedenfor.

Der kan du legge merke til målingen av Cyberpunk 2077 og Hogwarts Legacy for RTX 4080 og RTX 4090, der førstnevnte leverer best til tross for at navnet gir inntrykk av at ytelsen skulle være svakere og grafikkløsningen finnes i rimeligere maskiner.

Stort sett stemmer det at høyere tall i navnet på grafikkbrikken gir høyere ytelse, og det skal sies at også andre komponenter i maskinene, som prosessoren, kan påvirke ytelsen. Spesielt for lettdrevne spill ved lavere oppløsninger som Full HD, som vi ser i Owerwatch 2.

Cyberpunk 2077 og Hogwarts Legacy påvirkes på sin side ganske lite av prosessorytelsen, og målingene derfra er mer representativ for hvordan kun grafikkbrikken påvirker ytelsen.

To av de fem bærbare vi lånte hadde støtte for høyere oppløsning enn Full HD, så dem testet vi 1440p-ytelsen på også.

Disse grafikkløsningene gir mest for pengene

Om bare ytelsen betydde noe ville alle valgt spillbærbare med RTX 4080- eller 4090-grafikk. Men det å ta steget opp til disse koster titusener av kroner ekstra.

Er det verdt det?

Absolutt ikke, mener vi. Selv spillbærbare med den billigste RTX 4050-grafikkløsningen gir god nok ytelse for enkelte.

Vårt favorittsegment finner vi imidlertid når vi kommer opp til maskinene med RTX 4070-grafikk. Da får du i pose og sekk: God nok ytelse til «alt» av spill et stykke inn i fremtiden, maskiner som fremdeles er relativt slanke, og du slipper å selge en nyre på svartebørsen for å få råd.

Mye annet enn grafikkløsningen påvirker prisen på en maskin, men som et eksperiment har vi tatt utgangspunkt i de aller rimeligste maskinene med hver grafikkløsning og sett på hvilken som gir deg mest ytelse for pengene.

Prisene er hentet inn fra Prisjakt 31. august, og vi har sett bort fra tilbud.

Strømplaner og ytelsesmoduser er (ofte) «bullshit»

Det å endre strømplan i Windows har liten påvirkning på spillytelse. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Kjenner du også på at du bare «må» inn i Windows-innstillingene for å sette maskinen i «ytelsesmodus» når du skal spille for å få best ytelse? Og så tilbake i balansert-modus når du er ferdig for å ikke sløse med batterikapasiteten?

Hva om vi fortalte deg at det – stort sett – er helt bortkastet?

Bare sjekk målingene våre der vi sammenligner balansert- og ytelse-strømplanen til Windows i 3DMark.

Forskjellen er i praksis null, og kan til og med gå begge veier. Tester i Cyberpunk 2077 bekrefter den samme tendensen der.

Å endre ytelsesmodus via apper som Armory Crate (avbildet) eller MSI Dragon Center har generelt lite for seg. Støyen øker betraktelig mer enn ytelsen. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Også for bærbarprodusentenes ytelsesapper, som Asus Armory Crate og MSI Dragon Center, så vi veldig liten forskjell ved å veksle mellom ytelsesmodus og ulike «turbo»-moduser.

Da vi satte Asus-maskinen med RTX 4090-grafikk i «Turbo» heller enn den standard «Ytelse»-modusen dens, endret ytelsen seg mindre enn feilmarginen på målingene våre. Førs da vi aktiverte en spesiell «Ultimate»-modus for grafikkbrikken, som krevde omstart av maskinen, økte spillytelsen merkbart. Men ikke med mer enn 500 3DMark-poeng, eller rundt 5 prosent. Den ekstra støyen fra viftene, som tok helt av, samt den svakere batteritiden selv utenfor spill, gjør dette til et lite fristende valg for 99 prosent av oss.

For MSI-maskinen med RTX 4080-grafikk så vi heller ikke signifikant endring av ytelsen.

Vi endte derfor med å teste alle maskinene med Windows’ «Balansert»-plan, samt produsentenes standard ytelsesmodus gjennom appene deres.

Konklusjon

Maskiner med RTX 4050-grafikk passer deg som:

synes det holder med Full HD-oppløsning. Grafikkløsningen gir fin flyt i de fleste «AAA»-titler og takler også kompetitive titler som Overwatch bra. Lite videominne vil gi problemer med å starte eller kjøre krevende spill stabilt fremover. Elementer som skjerm og konstruksjon er ofte nedprioritert for en svakere totalopplevelse.

Maskiner med RTX 4060-grafikk passer deg som:

fortsatt synes det er ok å spille i Full HD-oppløsning, men som ønsker litt mer slingringsmonn. Både med tanke på noe høyere ytelse, og mer videominne for bedre fremtidssikring. De aller billigste maskinene med grafikkløsningen kan ha svak konstruksjon, skjerm og lignende.

Maskiner med RTX 4070-grafikk passer deg som:

fremdeles ikke må ha over 100 FPS i de nyeste spillene. Du får oftere mulighet til å utnytte en 1440p-skjerm ved å skru ned grafikkinnstillingene et par hakk. Her får du ofte bedre kvalitet på skjerm og konstruksjon, samtidig som du slipper å betale ekstreme summer.

Maskiner med RTX 4080-grafikk passer deg som:

«får vondt i hodet» av 60 FPS og er villig til å betale for god ytelse, uten å direkte sløse. Ytelsen er god nok til å gi deg over 100 FPS i selv nye og krevende spill, eller drive raske 1440p-skjermer uten å fire særlig på grafikkinnstillingene. Mye videominne gjør maskinene fremtidssikre, så om du planlegger å ha den lenge kan dette være et greit valg, selv om det koster.

Maskiner med RTX 4090-grafikk passer deg som:

har arvet fra din rike onkel i Amerika. Eller bare er gamingfrelst nordsjøarbeider. Du får ikke nødvendigvis høyere ytelse enn RTX 4080 i alle spill, men grafikkløsingen skilter med mer videominne også. På grunn av prisen du betaler kan du i praksis se det som sikkert at maskinene med RTX 4090 er «top notch» på alle andre områder enn ytelsen. Ikke tro du får god valuta for pengene, dog.

Hvilke spillbærbare skal vi teste i høst? De med RTX 4050-grafikk (fra 12.000 kr) De med RTX 4060-grafikk (fra 13.000 kr) De med RTX 4070-grafikk (fra 17.000 kr) De med RTX 4080-grafikk (fra 28.000 kr) De med RTX 4090-grafikk (fra 44.000 kr)

Lenovo LOQ 15 med RTX 4050

Lenovo LOQ 15. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Lenovos modell leverer en helt grei totalpakke for budsjettspillere, men dyrere modeller gir mer for pengene. RTX 4050-grafikken dens holder på sin side greit følge i selv nyere spill og kan absolutt tilfredsstille «casual» spillere og mange som spiller lettdrevne titler som Overwatch, CS, Apex og LOL.

Maskinen er godt bygget og ser ikke veldig «gamer»-aktig ut. Samtidig er tastene gode. Den lager moderat med viftestøy, og det noteres at laderen er relativt kompakt.

Skjermen har et raskt 144 Hz-panel, som er bra, men lysstyrken og fargemetningen er middelmådig. Det du ser på den fremstår litt kjedelig, og det er det som gjør det vrient å anbefale maskinen.

Det sagt er det vel egentlig bare å si velkommen til budsjettsegmentet, for du må en god del høyere på prisstigen før slike ting blir bra.

Lenovo LOQ 15" (RTX 4050) annonse Sjekk prisen

Acer Nitro 5 17 med RTX 4060

Acer Nitro 5 17. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Acers Nitro 5 17 med RTX 4060-grafikk gir deg mye ytelse for pengene og takler «alle» spill på en god måte. Den har helt ok byggekvalitet, et godt tastatur (men hvorfor skal mellomromstasten smelle sånn?) og en stor skjerm med et raskt 144 Hz-panel.

Med en annen skjerm kunne dette gått veien, men panelet Acer har satset på er så dårlig at det suger livet ut av spillene du forsøker å leve deg inn i.

Rødt blir i praksis brunt, lysstyrken er svak og dynamikken gjemmer seg.

Vi forstår at Acer må gjøre kompromiss for å holde prisen på et ok nivå, men ville heller sett en tregere 60 Hz-skjerm med gode farger her. Støynivået er også litt høyere enn vi liker.

Lenovo Legion Slim 5 16 med RTX 4070

Lenovo Legion Slim 5. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Lenovos Legion Slim 5 16 er vår favoritt fra denne sammenligningen. Vi tør påstå at den «nailer» balansen mellom pris, ytelse og andre viktige egenskaper.

Her er panelet mye bedre enn hos de to «budsjettmaskinene» med svakere grafikkløsning. Det har god lysstyrke, mettede farger og høyere kontrast som alene løfter spillopplevelsen flere hakk. Panelet på 165 Hz er også enda litt raskere, som absolutt er mulig å utnytte i spill som Overwatch. Rosinen i pølsa blir den høyere oppløsningen. Den sikrer et knivskarpt bilde som RTX 4070 kan takle dersom du skrur ned innstillingene litt i de mest krevende spillene.

God byggekvalitet og kompakt design, kombinert med lav vekt, et godt tastatur, relativt lite støy og 16:10-forhold for panelet gjør at denne godt egnet til andre ting enn spill også. Selv om den ikke alltid byr på høyere ytelse enn rimeligere RTX 4060-baserte bærbare, må sies.

Lenovo Legion Slim 5 16" (RTX 4070) annonse Sjekk prisen

MSI Vector GP68HX 16 med RTX 4080

MSI Vector GP68HX 16. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

MSI’s Vector GP68HX 16 med RTX 4080-grafikk er svært kraftig, men støyer altså noe så inni granskauen. Viftestøyen er så ille at vi ikke fatter hvordan denne har fått «Go» fra fabrikken, og er det verste undertegnede har hørt fra en bærbar.

Kjøper du denne kan du legge med et par øreplugger. For dem i naborommet. Deg er det uansett ikke håp for. Men rådet vårt er uansett å sky denne som pesten.

Det er mye annet ved maskinen vi stusser på også. Som at det tidvis lukter litt svidd. Kjølingen må være skikkelig underdimensjonert her.

Skjermen imponerer heller ikke. Den har lav dynamikk med dårlig sortnivå, livløse farger og lav oppløsning satt opp mot grafikkortet. Tenk å pare et kraftig og dyrt RTX 4080 med et Full HD-panel på 16 tommer! Ingen vil se enkeltpiksler når de bruker over 30.000 på en bærbar.

Asus ROG Strix Scar 18 med RTX 4090

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Asus ROG Strix SCAR 18. Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Asus ROG Strix Scar 18 koster altså nesten 50 laken.

Og la du merke til at ytelsen kunne være lavere enn på MSIs tornado av en 4080-basert sak?

Det er ganske absurd å tenke på. Men slik er det, ettersom Nvidias mobile RTX-brikker leveres med optimaliseringer for ulik strømforbruk og kjøleløsning/formfaktor. Her har Asus valgt en mer avrundet brikke, som vi faktisk tenker er et smart valg. Selv om det ser helt idiotisk ut i ytelsesmålinger og kan være skikkelig vanskelig å svelge gitt prisen du betaler.

Her er likevel totalopplevelsen en helt annen enn den MSI’s over 15.000 kroner rimeligere 4080-maskin ga oss.

Støyen er mye lavere. Og nesten like viktig: Det er tydelig at Asus har lagt mye penger i panelet, som imponerer. Skjermen er stor og panelet høyoppløst med 2560 x 1600 piksler. Det er dessuten lynraskt med 240 Hz slik at denne er super å spille raske FPS-titler på.

Lysstyrken er god, og fargene virkelig flotte og mettede slik at alt innhold får ekstra med liv og suger deg inn.

Maskinen har flust av eksklusive elementer, som delvis gjennomsiktig deksel så du skuer rett ned på kjøleløsningen og komponentene. Men for en magnet det er for fettmerker!

RGB-bling får du i massevis. Her i form av en elegant lyslist som strekker seg rundt mesteparten av basen. Det ser ganske pent og kan selvsagt justeres.

Tastaturet er et av de bedre vi har prøvd, og pekeplaten sitter som et skudd.

Vi håper du vinner i Lotto, for denne gir lite mening å kjøpe for andre. Vi har mer troen på en versjon av samme maskin med penere pris og RTX 4080-grafikk.

Publisert 10. september 2023, 14:00