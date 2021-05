Velg riktig mobil uansett budsjett

Her er mobilene vi ville kjøpt - avhengig av behov og pris.

Finn Jarle Kvalheim 9 Mai 2021 06:00

«Jeg har denne summen penger og den vil jeg bruke på en mobiltelefon, og den skal helst være fantastisk. Hvilken skal jeg kjøpe?»

Rekk opp hånda hvis du enten har stilt dette spørsmålet, eller er familiens eller nabolagets nerd og har fått det flere ganger enn du kan huske. Vi i Tek får det omtrent daglig i innboksene våre, og selv om vi ikke har mulighet til å svare alle som spør, er det likevel noe vi gjerne vil hjelpe til med.

Når vi skriver tester må vi prøve å være så balanserte som mulig. Vi må ta høyde for at egenskaper vi selv prioriterer nederst, kan bli prioritert vesentlig høyere av andre. Vi må koke karakteren ned til en antatt «gjennomsnittlig» mottakelse dingsen vil få hos en kjøper.

Samtidig settes selv nokså høye karakterer akkompagnert av tanken; «Dette her hadde jeg ikke brukt penger på selv.»

Under lister vi opp seks prisklasser for mobiler og våre førstevalg i hver av dem, og hva som gjør dem gode og hvorfor du kanskje bør velge noe annet. Kanskje finner du din neste mobil i utvalget vi har gjort?

Under 2000 kroner: Langt mellom de gode

Pass veldig godt på før du velger telefoner i prisklassen under 2000 kroner. Flertallet av disse telefonene har dårlig brukeropplevelse, der du må vente på det meste og telefonen gjerne lever sitt eget liv mens den prøver å ta igjen det du har forsøkt å gjøre. Det er også få telefoner i denne prisklassen som er garantert oppdateringer.

Det betyr ikke at det ikke finnes lyspunkter.

Nokia 5.3

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Elendig skjermoppløsning er det viktigste vi har å klage på med denne telefonen. Ellers måtte vi skryte av brukeropplevelsen, og det er veldig langt fra selvsagt i denne prisklassen. At kameraene fungerer godt og gjør jobben er også svært positivt.

Nokia varierer voldsomt i den opplevde ytelsen og verdien du får, men 5.3 er ett av gullkornene det siste året, og med en pris som har sunket med rundt 500 kroner fra litt over 2000 kroner til rundt 1600 kroner i dag.

Til 1600 kroner er ikke den lave skjermoppløsningen like oppsiktsvekkende som til startprisen telefonen hadde i fjor. Og gitt at stadig nye modeller til dels har jobbet seg opp litt i pris ved lansering siden i fjor er vi inne i en periode med litt lavere forventninger på de laveste prispunktene enn i fjor.

Trenger du «bare en telefon» akkurat nå holder vi en knapp på denne. Og med lovnader om tre års oppdateringer fra Nokia har du minst et par år til med bekymringsfri mobilbruk før storoppdateringene slutter å komme.

Oppsig:

Opplevd ytelse

Garanterte oppdateringer

Helt ok kamera

Nedsig:

Skjermoppløsningen

Målt ytelse

Lader sakte

Les testen av Nokia 5.3 her »

annonse Nokia 5.3 Dual SIM (3GB RAM) 64GB Sjekk prisen

Rundt 2500 kroner: Litt mer å velge i

Da Moto G 5G Plus kom kostet den over 1000 kroner mer enn nå. Det var ikke en god deal. Nå begynner telefonen å bli et veldig gunstig kjøp. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Motorola Moto G 5G Plus

Moto G 5G gir deg noenlunde fin ytelse i en fin innpakning. Den har rask skjerm, 5G-støtte og får oppdateringer en grei stund fremover. Som vanlig i denne prisklassen tar hovedkameraet greie bilder, mens de øvrige kameraene ikke er stort å skrive hjem om. Fingerleseren er ikke i skjermen, men er flyttet ut til låseknappen på siden av telefonen.

Dette er en enkel og fin telefon, med helt ok ytelse som du antakeligvis vil ha glede av lenge. Skal vi se til manglene er den ikke vanntett, men alle Motorolas telefoner er satt inn med et belegg som er motstandsdyktig mot fukt. Den skal altså tåle en fuktig jakkelomme, for eksempel - bare ikke la den bade.

Ytelsen er ikke god nok til at du bør kjøpe denne for å spille spill på. Om du skal ha telefon til familiens yngste og målet er PUBG eller Fortnite bør du se et par prisklasser opp. Her spiller du likevel de enkleste spillene fra Google Play uten store problemer.

Oppsig:

Garanterte oppdateringer

Helt ok kamera

Fin batteritid

Har 5G

Nedsig:

Kunne hatt mer lagring

Målt ytelse

Programvaren hadde noen bugs ved testtidspunkt

Les testen av Moto G 5G Plus her »

annonse Motorola Moto G Plus 5G 64GB Sjekk prisen

OnePlus Nord N10

OnePlus har vært leverandører av gode kompromiss i en årrekke. Nord N10 er et slikt, og også den har gått ned i pris siden lansering. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus kan kompromiss, men det betyr ikke at du slipper unna helt uten skavanker. Vi snakker om en av de rimeligere mobilene på markedet, og dermed glipper toppmodellfølelsen som den helt vanlige Nord-modellen uten etternavn gir. Likevel får du ganske så mye for pengene her - spesielt nå som telefonen har gått ned mange hundrelapper siden lansering. Nå får du den for godt under 3000 kroner, mens du måtte over 3500 i desember.

Telefonen gir rask og smidig menyytelse, men mangler akkurat nok futt til å gi smidig appveksling uten en pustepause her og der. Du får ikke fingerleser i skjermen, men fingerleseren som er her er rask og god og sitter på baksiden. Mot normalt for OnePlus får du minnekortplass og hodetelefonkontakt, og den tar faktisk helt greie bilder hvis lyset samarbeider.

Som med Moto G 5G bør du ikke tenke på dette som en spilltelefon, men som et helt kurant verktøy til ringing, nettsurfing og litt filmtitting. Det er selvfølgelig også her mulig å spille de enkleste spillene.

Oppsig:

Opplevd ytelse

Flott skjerm

Helt ok kamera

Har 5G

Nedsig:

Uklart om oppdateringer

Målt ytelse

Lever ikke helt opp til «Nord»-navnet

Les testen av OnePlus Nord N10 her »

annonse OnePlus Nord N10 5G Sjekk prisen

Rundt 4000 kroner: De gode kompromissene

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus Nord

Det finnes knapt en mer selvskreven telefon i denne guiden enn Nord. Lenge var også dette det selvfølgelige svaret for min egen del hvis noen spurte meg hva jeg ville kjøpt om jeg selv skulle ha telefon.

OnePlus Nord er rett og slett god nok. Den treffer en pris som er mye lettere å rettferdiggjøre enn de 8–12 tusenlappene toppmodellene koster, samtidig som den gir ytelse og brukeropplevelse som knapt skiller seg fra de dyre. OnePlus har gjort en kjempejobb med prioriteringene her.

Den har en av de beste skjermene, men de kaster ikke bort tid på å nærme seg de aller beste. Den har en av de beste prosessorene, men de bruker ikke penger på de aller beste. Den har helt ok kamera, og klarer å ta rimelig gode bilder takket være fin programvare. Heller ikke her er det brukt penger på det beste, uten at mangelen er noe du føler på hver gang du bruker telefonen.

De som satte sammen komponentmiksen og programvaren i OnePlus Nord fortjener en medalje. Og for deg og meg bør den være en mildt dårlig samvittighet når vi kikker på dobbelt så dyre mobiler. For det trenger ikke å være dyrere enn dette for å være skikkelig bra.

Oppsig:

Fantastisk opplevd ytelse

Rask 90-hertz-skjerm

Helt ok kamera

Har 5G

Nedsig:

Uklart om oppdateringer

Ikke vanntett

Les testen av OnePlus Nord her »

annonse OnePlus Nord 128GB Sjekk prisen

Samsung Galaxy A52 5G

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Det er få andre å virkelig fremheve i denne prisklassen sammen med OnePlus Nord. Nærmeste konkurrent ligger en drøy tusenlapp lenger ned og er allerede nevnt; Moto G 5G Plus. Men vi tar med Samsungs Galaxy A52 5G likevel - selv om testen av denne i skrivende stund ikke er publisert. Den skiller seg nemlig ut på noen viktige områder som det kan hende du vil prioritere.

Aller viktigst er det at det er en vanntett telefon til rundt 4500 kroner. Sånne er det ikke mange av på markedet.

I tillegg kommer det at Samsung garanterer oppdateringer i tre år for telefonene sine, og dermed er du trygg på at den ikke plutselig og uventet går ut på dato med det første. At den også har hodetelefonkontakt og den aller beste mobilskjermen i en mellompriset mobil er også fordeler du kanskje vil like. Ulempen er først og fremst noe mer ruskete ytelse enn i OnePlus Nord.

Oppsig:

Fantastisk skjerm med 120 hertz

Vanntett

Oppdateringer i tre år

Tilgjengelig i spennende farger

Har 5G

Nedsig:

Litt ruskete ytelse

Høy pris for spesifikasjonene

annonse Samsung Galaxy A52 5G Sjekk prisen

Rundt 6000 kroner: Her starter toppmodellene

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Samsung er for det meste en premiumleverandør. De blir flinkere og flinkere jo dyrere telefonen blir. I de lavere prisklassene er de mest «til stede» for å sanke noen salg på sitt anerkjente merkenavn. Men noen ganger slumper de til å ha solide fulltreffere som ikke er kjempedyre. S20 FE 5G er en sånn. Her sitter alt.

Telefonen er vanntett og har lynende rask prosessor. Den har kamerarigg på baksiden som funker i alle situasjoner, og vidvinkel- og telekameraene fungerer også greit. Vi er ute av prissjiktet der ekstrakameraene kun er et tall på utsiden av esken. Fantastisk skjerm hører selvfølgelig til, siden Samsung er produsent av noen av klodens aller beste mobilskjermer.

Fra 6500 kroner er dette en real toppmodell som også vil få oppdateringer langt frem i tid. Telefonen er tilgjengelig i en spenstig rødfarge i tillegg til de litt mer møteromsvennlige standardfargene.

Oppsig:

Fantastisk skjerm med 120 hertz

Vanntett

Oppdateringer i tre år

Trådløs lading

Nedsig:

Bygget i plast

OBS! Forvirringspotensial mot 4G-versjonen - velg 5G-varianten for vesentlig bedre ytelse

Les testen av Samsung Galaxy S20 FE 5G her »

annonse Samsung Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 128GB Sjekk prisen

Apple iPhone 11

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Jada, vi vet at iPhone SE er litt billigere, og velg den hvis du må ha en iPhone på strammeste mulige budsjett. Men hvis du kan tøye strikken litt får du så veldig mye mer i en iPhone 11 - her snakker vi en fullverdig «moderne» iPhone med topp ytelse, gode kamera og heldekkende skjerm. Vel, sånn høvelig heldekkende, iallfall.

Knapt noen er tydeligere på langvarige oppdateringer enn Apple er, og den nevnte ytelsen er ikke bare en du merker i form av god brukeropplevelse. Her snakker vi om telefon som kan konkurrere og vinne mot mange PC-er i målt ytelse. Det betyr at den på mange måter er fremtidssikker, og Apple-dingser er typisk blant dem som holder seg svært godt også i annenhåndsverdi.

Telefonen er tett og tåler slitasje godt med glass på begge sider. Men den kan være dyr å reparere om den går i bakken.

PS! iPhone 12 Mini koster i skrivende stund omtrent det samme som iPhone 11. Men vær obs; svært liten skjerm er ikke for alle, og det betyr også svakere batteritid. Men ytelsen er høyere og oppdateringene vil vare lenger.

Oppsig:

Svært lik de nyeste og feteste iPhonene

Trådløs lading

Oppdateringer i årevis

Voldsom ytelse

Apple prioriterer personvern høyt

Nedsig:

Lukket og til dels omstendelig økosystem

«Gammeldags» 60 Hz-skjerm

Dyr å reparere

Les testen av Apple iPhone 11 her »

annonse Apple iPhone 11 64GB Sjekk prisen

annonse Apple iPhone SE 64GB (2020) Sjekk prisen

OnePlus 8T

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus 8T kan kjøpes fra 5500 kroner, og det er i praksis den aller rimeligste «ekte toppmodellen» på markedet. Du trenger ikke å tenke på spesifikasjonene, for de får du mer enn nok av. Det holder å si at mengden prosessor og RAM i denne telefonen i fjor høst, fikk du også i telefoner til mer enn dobbel pris - og hvis det er greit nok til 12000 så er det det også til 5500 kroner. Og dermed kan du også for eksempel spille tunge spill på den. Har du en pode som bare må spille PUBG til alle døgnets tider og som du ikke har lyst til å slippe løs med kjempedyre mobiler? Da kan dette være et fornuftig valg.

Hvis du bare setter pris på en god skjerm, fornuftig design, rask lading, utmerket ytelse, gode kamera og fine, fleksible menyer - puh - så kan den være et helt prima verktøy for deg også. Sammen med OnePlus Nord er 8T telefonen som tydeligst viser hvor gode OnePlus kan være på sitt aller beste.

Og da snakker vi ikke nødvendigvis i rene spesifikasjoner, men som «redaktører for god maskinvare», der de plukker og setter sammen ting som bare fungerer uten å koste for mye.

Men som vanlig; OnePlus har ikke sertifisert 8T som vanntett, så ikke dypp den i akvariet.

Oppsig:

God og rask skjerm

Kjemperask maskinvare

Kurante kamera

God helhet uten store ankepunkter

Nedsig:

Ingen trådløs lading

Ikke vanntett

Les testen av OnePlus 8T her »

annonse OnePlus 8T 256GB Sjekk prisen

Rundt 8000 kroner: De fleste av de beste

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy S21

Samsungs siste serie toppmodeller har fått ny og stilig design, med kamerahumpen integrert i rammen som går rundt telefonen. I denne prisklassen er det også Samsungs aller beste skjermer som er med, og selvfølgelig er telefonene tette. Kameraene er omtrent som i fjor, og dermed som i allerede nevnte S20 FE 5G. Men ellers har programvare og maskinvare tikket noen få knepp fremover.

Vær obs på at rimeligste S21-modell har bakside i plast. Om du vil ha glass på baksiden og den mer - eh, knuselige premiumfølelsen er det S21 Plus som gjelder. Dette er telefonene som Samsung selv regner som kompromissløse, og de kommer ganske nærme egne ambisjoner.

Undertegnede hadde nok valgt S20 FE 5G foran en inngangsmodell S21, men med oppdatert og flott design på den nye modellen er det likevel ikke feil å velge nyeste variant.

Oppsig:

Fantastisk skjerm

Kjemperask maskinvare

Meget gode kamera

Trådløs lading

Flott design

Nedsig:

Kort avstand i pris ned til S20 FE 5G

Bakside av plast

Lader følger ikke med

Les testen av Samsung Galaxy S21 her »

annonse Samsung Galaxy S21 5G SM-G991B 128GB Sjekk prisen

Apple iPhone 12

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Apples siste generasjon iPhoner er raskere og tar bedre bilder enn noen av iPhonene før dem. De har en oppdatert design delvis stjålet fra iPhone 4-generasjonen. Det gjør dem litt kantete, men også annerledes enn mange av telefonene som er i salg i dag.

Telefonene er selvfølgelig vanntette og har støtte for retningsbestemt lokalisering og innholdsdeling via Find My-løsningen og AirDrop. Som alltid handler mye om Apples eget økosystem, og et lass av tilbehør og mulige dingser å bruke sammen med iPhone finnes der ute.

Som med årets toppmodell fra Samsung blir avstanden i brukeropplevelse kort ned til fjorårets beste «overligger», iPhone 11. Men igjen er det slik at design og de små oppdateringene som er på maskinvare og ytelse kan være nok til å betale ekstra for årets variant. Vi snakker uansett ikke om mer enn rundt tusen kroner, og det kjøper det blant annet bedre forventet varighet på oppdateringene fra Apple.

Oppsig:

Kjemperask maskinvare

Kurante kamera

Kanskje telefonen med mest tilgjengelig tilbehør

Oppdateringer i overskuelig fremtid

Apple prioriterer personvern høyt

Nedsig:

Lader følger ikke med

Innelåst omstendelig økosystem

Ikke de store nyhetene mot fjorårets

Les testen av Apple iPhone 12 her »

annonse Apple iPhone 12 64GB Sjekk prisen

OnePlus 9

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OnePlus gjør seg gjeldende i så godt som alle prisklasser for tida, og med vårens 9-er treffer de også godt. Den har et fantastisk og passe konservativt kameraoppsett bestående av et fantastisk hovedkamera og et virkelig eksepsjonelt vidvinkelkamera. Mer trenger man faktisk ikke.

Ytelsen er helt tipp topp - denne telefonen stopper aldri opp. Det er ikke allverden denne saken mangler mot den heftigere 9 Pro-toppmodellen. Du får trådløs lading, men den er tregere enn i den definitive toppmodellen. Et lite nyttig telekamera er sløyfet, og sertifisert vanntetting er også borte.

Det er kanskje mest det siste det er verdt å oppgradere til OnePlus 9 Pro for, hvis du bor på stranda om sommeren. Ellers får du en telefon som er god på absolutt alt i OnePlus 9 - og det til en helt ok pris.

Oppsig:

God og rask skjerm

Kjemperask maskinvare

Meget godt ultravidvinkelkamera

Lynrask kabellading

Nedsig:

Tregere trådløs lading enn i 9 Pro

Ikke telekamera

Ikke vanntett

Les testen av OnePlus 9 her »

annonse OnePlus 9 128GB Sjekk prisen

10.000 kroner og opp: Kompromissløst

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Samsung Galaxy S21 Ultra

Skal det være så skal det være, ikke sant? Luksus som S21 Ultra starter godt over 10.000 kroner. Men så får du også alt du kan forvente å få i en telefon i disse prisklassene. Her får du en av mobilverdenens aller heftigste kamerapakker, med flere titalls ganger brukbar zoom, antakeligvis planetens beste mobilskjerm, prikkfri ytelse og pen design.

For noen hundrelapper ekstra kan du få digital skjermpenn i et deksel som gjør at S21 Ultra kan ta over for eldre Galaxy Note-modeller.

Grei batteritid med et stort batteri hører også til, og rask og god fingerleser innfelt i skjermen. De sedvanlige langvarige oppdateringene Samsung lover gjelder selvfølgelig også for denne.

Verdt å få med seg er det at årets S21 Ultra er vesentlig bedre enn fjorårets, så ha det i mente ved ekstra gode tilbud på S20-serien, med unntak for den tidligere nevnte S20 FE 5G.

Oppsig:

God og rask skjerm

Rask maskinvare

Tre år med oppdateringer

Voldsomme zoom-muligheter

Mulighet for digital skjermpenn

Nedsig:

Fysisk diger

Ikke best batteritid i sin klasse

Lader følger ikke med

Les testen av Samsung Galaxy S21 Ultra her »

annonse Samsung Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B 256GB Sjekk prisen

Asus ROG Phone 5

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Gamingtelefon? Vel, ROG Phone 5 er jo en gamingtelefon, men den er også bare en fryktelig god telefon å bruke. For mange handler god brukeropplevelse om responstiden. Hvor lang tid tar det fra fingeren treffer skjermen, eller fra musepekeren klikker, før det skjer noe. Med ROG Phone 5 skjer alt helt umiddelbart.

En lynende rask skjerm som drives av et digert batteri som varer og varer er også et pluss. Designen er litt gamer-aktig og herlig nerdete, men den er ikke så sprelsk at telefonen ikke tåler å bli lagt på et bord i offentligheten.

Oppå den utmerkede ytelsen, og helt greie prisen tatt spesifikasjonsarket i betraktning, følger en rekke trivelige ekstrafunksjoner med. Gode stereohøyttalere på utsiden hører til i denne prisklassen. Det er trykkfølsomhet i rammen på telefonen som gjør at du kan klemme frem funksjoner på skjermen, og når du spiller kan du bruke den ene siden som «skulderknapper». Ekstremt kraftig lader og to USB-C-kontakter er også kjekt å ha.

Dette er ikke verdens beste kameratelefon, men den har helt greie kamera likevel. Og Asus’ alternative tilnærming til toppmobilene kan være riktig for mange.

Oppsig:

Lynrask skjerm og touch-sensor

Digert batteri

Dobbel USB-C-kontakt

Trykksensitive rammer

Mange valgmuligheter i menyene

Nedsig:

Ingen trådløs lading

Ikke vanntett

Forbigås på kamerafronten

Les testen av Asus ROG Phone 5 her »

annonse Asus ROG Phone 5 Sjekk prisen

Apple iPhone 12 Pro Max

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Hvis du først skal ha en av årets iPhoner er det kanskje 12 Pro Max som gir mest mening å titte på. Ja, den er svinedyr og diger, men her får du en skikkelig nyvinning på mobilfronten; kameraet har det som kalles sensor shift, eller en kamerasensor som flytter på seg for å kompensere for at du rister på den. Funksjonen erstatter glasslinser som flytter på seg i andre «optisk stabiliserte» mobilkamera, og den fungerer som bare det når det blir mørkt eller når du filmer.

Det er også snakk om en svært stor sensor som tar meget gode bilder uansett forhold. Og som alltid er Apple antakeligvis den beste mobilprodusenten når det kommer til renspikket videokvalitet. Zooming mellom de tre øynene på baksiden går så å si sømløst.

Oppå det hele er det en lynende rask iPhone, med meget bra batteritid sammenliknet med de andre telefonene i serien. Men du må ha store klyper for å bruke den - her snakker vi fysisk diger telefon, med spisse kanter som gir dårligere ergonomi enn mange andre store telefoner.

Oppsig:

Stor skjerm

Lang batteritid

Totalt sett den beste kameratelefonen for stillbilder, selfier og video

Usedvanlig kraftig maskinvare

Et hav av tilgjengelig tilbehør

Nedsig:

Fysisk diger

Innelåst omstendelig økosystem

Lader følger ikke med

Skjermen er bare 60 hertz

Les testen av Apple iPhone 12 Pro Max her »