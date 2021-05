Vi fikset årets beste mobilkjøp

OnePlus Nord er ikke bare et enkelt kjøp å gjøre – den er også enkel å fikse.

OnePlus Nord halvveis maltraktert. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 28 Mai 2021 16:15

OnePlus Nord kom som en kule inn på telefonmarkedet, og fikk full score her hos oss da den ble testet i fjor. Dette var fjorårets desidert beste mobilkjøp , spesielt gitt prislappen. Men, som med alle andre mobiltelefoner: selv de beste mobilkjøp kan bli elektronikkskrap om du er uheldig eller uforsiktig med dingsene dine.

Dagens reparasjonskandidat, en relativt nyinnkjøpt OnePlus Nord, ser kanskje ikke ut som om den har noen skavanker på utsiden. Likevel er skjermen ødelagt, og av eieren har vi blitt fortalt at grunnen var en krukke, tyngdekraft og en telefon på feil sted til feil tid.

Resultatet var en telefon som både vibrerte og lagde lyd, men ikke lenger viste noe som helst på skjermen. Vi kan også se skaden i riktig lys og vinkel, som i bildet vi viser under. Her har vi for øvrig redigert og forsterket farger og kontrast for å løfte frem skaden:

Her kan du se skaden, i form av misfarging av skjermen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Heldigvis er slikt mulig å fikse, dersom du har kunnskapen og utstyret til å gjøre det. Og etter en del år som uoffisiell mobilreparatør/reparasjonsguideskriver her på Tek er det noe undertegnede definitivt har. Om du lurer på hva du trenger av utstyr (og hvilke kilder du kan bruke for å finne informasjon), kan du ta en titt på denne guiden.

Demontering – Oppvarming og limskjæring

OnePlus Nord er en nokså tradisjonelt designet telefon, men samtidig ikke. Hva mener vi med dette? Vel, den har glass foran og bak, men rammen er i plast. Dette byr på et nokså unikt problem, ettersom glasset er limt på like sterkt som hos andre mobiltelefoner, mens rammen ikke er immun mot varme.

Derfor var vi litt ekstra forsiktige med varmepistolen, for å ikke skade eller smelte plasten. Heldigvis virket plasten mer motstandsdyktig enn vi fryktet, men likevel: gjennomfører du denne reparasjonen selv, vær tålmodig og varm i flere omganger heller enn raskt og gæli – om ikke plasten smelter kan den begynne å boble i overflaten eller bli misfarget.

Med plastverktøy og plastspillkort fikk vi imidlertid lirket opp glasset, etter å ha løftet med sugekoppverktøyet vårt. Limet kan enkelt skjæres vekk; det er ingen sårbare kabler eller deler du kan skade på innsiden.

Med glasset av kan vi se innmaten i telefonen, og det er et overraskende organisert og pent design. Som du kan se er batteriet i midten, med noe elektronikk i bånn og noe i toppen. Begge deler har standard Phillips-skruer av identisk lengde, så du kan enkelt fjerne alle skruene uten å frykte for å måtte organisere dem.

Til sammenligning: i Apples telefoner er det gjerne både tre-fire forskjellige skruetyper og så godt som alle er av ulik lengde.

Det er et par skruer som ikke trenger å tas ut; de sitter under dekselet vi skrur ut og bør være åpenbare. Vi noterer oss også at enkelte av skruene har festemateriale i rødfarge, noe vi antar kun er for moro skyld siden fargen matcher OnePlus-logoen. Skruene er identiske, som du kan se i bildene over.

Med skruene ute kunne vi enkelt løfte opp dekselet med et par andre plastverktøy, og forsiktig dra vekk teipen som var festet til batteriet. Med dette får vi nå tilgang til all innmaten i toppen, og alle tilkoblinger.

Innmaten i toppen. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Vi trenger imidlertid ikke fjerne denne elektronikken; vi frakobler kun batteriet for å unngå problemer når den nye skjermen installeres:

Med dette gjort kunne vi vende oppmerksomheten mot bunnen, som akkurat som toppdelen hadde en rekke skruer (identiske til de i toppen). Også her kunne dekselet enkelt klipses av og tas ut, men her fulgte høyttaleren med ut. Det betyr at om du trenger en ny høyttaler, kan du kjøpe bunndekseldelen og enkelt bytte den – helt kabelfritt!

Vi noterer oss for øvrig at OnePlus nærmest har en liten instruksjonsmanual for hvordan du kan bytte batteriet, med et veldig tydelig og stort «håndtak» som vil fjerne alt limet under batteriet om du drar i den. Smart! Og ikke minst veldig forbrukervennlig.

Batteriet kan enkelt byttes. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Apropos forbrukervennlig: vi er nå klare til å ta ut skjermen. Jepp, skjermen trenger kun å kobles fra bunnelektronikken via én enkelt tilkobling, og deretter er den helt fri. Slikt setter man som reparatør pris på.

Popp! Så var skjermen fri til å tas ut. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Med dette gjort var det nok en gang tid for oppvarming, og akkurat som med bakglasset anbefaler vi også her å være litt forsiktig med plastrammen. Og bare for å ha det sagt: du kan absolutt ikke fjerne den gamle skjermen uten å knuse panelet under. Men skjermen trenger heller ikke fjernes for å bytte noe som helst annet i telefonen, så det er strengt tatt ikke et problem.

Skjermen satt definitivt hardere enn bakglasset, men ved hjelp av en liten kniv fikk vi enkelt tilgang under glasset – og siden det ikke er noe å ødelegge på undersiden (det er en solid metall-skillevegg mellom skjerm og batteri) kan du være nokså brutal om du ønsker. Bare vær forsiktig med plastrammen som ligger mellom selve glasset og telefonrammen. Den skal ikke ut.

Med skjermen løsnet kunne vi enkelt dra kabelen ut gjennom rammen, og sammenligne den med den nye skjermen. Så langt vi kan se er de to panelene identiske, også på elektronikknivå. Dette er slettes ikke alltid tilfelle med deler man kjøper fra tredjeparter, men vi kjøpte delen i Europa og til en litt høyere pris enn de billigste alternativene (rundt 700 kroner). Så kvaliteten er forhåpentligvis også deretter.

Dette er for øvrig et godt tidspunkt å teste den nye skjermen på, i tilfelle den ikke skulle fungere og man måtte kjøpt en ny del. Som du kan se i bildet over koblet vi på batteriet igjen, og sjekket skjermen. Jepp, den fungerer!

Deretter koblet vi fra både skjerm og batteri på ny, og forberedte oss på remonteringen.

Remontering – Vær nøye med festematerialet

Remonteringen er som regel den enklere delen av en reparasjon, men akkurat i dette tilfellet er vi tilbøyelige til å si at du bør ta deg litt bedre tid til dette enn selve demonteringen/maltrakteringen.

Grunnen er at rammene rundt glasset på skjermen er veldig smale, og du trenger derfor spesialteip eller en form for industrielt lim egnet for formålet. Undertegnede kjøpte for et par år siden flere industrielle 3M-teipruller i ulike dimensjoner billig fra Kina, og for formål som dette er det uvurderlig.

Som du kan se i bildet er teipen vi bruker her 1 millimeter, og du må derfor være svært presis. Men så tynn må den også være for å passe langs sidene, gitt marginene panelet og glasset gir deg.

Vi la slik tynn teip langs rammene på skjermsiden veldig presist, og festet også tykkere teip i midten av skilleveggen for å feste skjermen helt sikkert til telefonen.

Jepp, der er fingeravtrykksleseren, eh, kameraet. Torstein Norum Bugge, Tek.no

For øvrig: før du fester den nye skjermen kan du også tydelig se kameraet som leser fingeravtrykket ditt gjennom skjermen, og i bildene under kan du se at det er et tydelig «hull» i den nye skjermen som lar kameraet lese fingeren din. Slikt er alltid kult å se.

Uansett: skjermens tilkobling tres gjennom rammen, og deretter må du presist legge den på all teipen så rammen og glasset sentreres og får en presis søm. For å sikre sømmen presset vi en liten klut og et plastverktøy nokså bestemt langs hele glasset etter festing:

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deretter kunne vi skru inn både topp- og bunndekselet, etter å ha klipset dem tilbake i festepunktene sine. Og ikke glem å koble tilbake batteriet før du gjør dette!

For bakglasset kunne vi i utgangspunktet gjort akkurat som med skjermen, men her var det såpass mye lim igjen fra det originale festet at vi bestemte oss for å skrape vekk og løse opp limmassen før vi festet ny teip. Vi gjorde dette kun på selve telefondelen og ikke på selve glasset, ettersom glasset i seg selv har liten konstruksjonsmessig integritet (les: det kan sprekke). Glasset har også veldig presist tilskjært fyllmateriale rundt knappene, som er nyttig for presise sømmer under remontering.

For å løse opp limmassen brukte vi isopropanol og aceton, så om du bruker dette selv bør du være forsiktig med å puste det inn eller å få det på huden over lengre tid.

Med limet fjernet, kunne vi gjøre med bakdelen av telefonen som med fronten: tynn teip langs sidene og tykk teip i midten:

Deretter var det bare å feste tilbake glasset, og nok en gang påføre press med en klut og bestemt press for å feste det. Som du kan se ble sømmene veldig gode.

For å sørge for at sømmene holdt seg og festet ble permanent, la vi hele telefonen i press over natta, med omtrent 10 kilo masse på toppen. Og - vips! - telefonen var ferdig fikset.

Konklusjon – En meget reparasjonsvennlig telefon

Jepp, it works! Torstein Norum Bugge, Tek.no

Så, hva synes vi om OnePlus Nord rent reparasjonsmessig? Vel, det er en ekstremt forbrukervennlig telefon å reparere. Selv om glasset både foran og bak sitter hardt festet, er det ingenting du kan ødelegge under om det er skjermen eller bakglasset du skal bytte. Du kan dermed være omtrent så brutal du bare vil, så lenge du ikke ødelegger plastrammen.

Alle delene er umiddelbart tilgjengelige og kan tas ut når bakglasset er av, og alle skruene er identiske og standardiserte. Det er veldig lite bruk av lim eller skjøre kabler, og batteriet er ekstremt enkelt å fjerne.

Best av alt er imidlertid at skjermen kommer av så enkelt, uten at du må fjerne noe elektronikk. Kun dekslene må fjernes. Så OnePlus Nord må sies å ikke bare være en 10/10 telefon som ny, men også når den må repareres. Delene er heller ikke spesielt kostbare, og virker enkle å få tak i.

Med dette sagt, så bør du ha litt utstyr. Men ingenting av det vi brukte her er hverken dyrt eller vanskelig å få tak i, som du kan se i guiden lenket under.