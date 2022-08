Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dette bør du tenke på før du kjøper stangstøvsuger

Vanskelig å få i både pose og sekk.

Laserlys er en av mange funksjoner på nye håndholdte støvsugere. Men trenger du det?

Siden vår første samletest av håndholdte støvsugere i 2017 har det skjedd store forandringer på støvsugerfronten. Da vi testet støvsugere første gang forelsket vi oss for eksempel i støvsugerne til Electrolux som hadde egen fotpedal på munnstykket for å fjerne hår.

Også på senere Electrolux-modeller fant vi igjen den geniale innrettningen, men da vi testet nye Electrolux 800 var vi ikke like entusiastiske. Kanskje var det fordi pedalen var annerledes designet, men det kan også være fordi vi har blitt godt vant med nye og enda bedre løsninger.

Nå kommer nemlig de beste støvsugerne med egne motoriserte munnstykker spesielt dedikert for hår. De aller flinkeste i gamet, som Dyson, har på sin nyeste modell Dyson V15 dessuten utviklet sitt eget «anti-tangle»-munnstykke som løser problemet en gang for alle.

Men, selv om teknologien har utviklet seg, er det allikevel sjelden vi kommer over støvsugere som har «alt». Som regel må man gjøre kompromisser med tanke på hva som er viktigst for deg og dine omgivelser - og derfor bør du tenke nøye gjennom hva som er viktig for deg før du går til innkjøp.

1. Hvor god sugekapasitet trenger du?

På Dyson V15 finnes det en såkalt Piezo-sensor som teller antall partikler i ulik størrelse.

Det er ikke til å komme unna: Sugekapasitet vil alltid være den viktigste egenskapen til enhver støvsuger. Om en støvsuger ikke gjør skikkelig rent, spiller det ingen rolle om batteriet holder dagen lang eller om du kan støvsuge og vaske badet samtidig. Litt humoristisk kan man kanskje si at de beste støvsugerne suger mest.

Når vi skal teste sugekapasiteten strør vi 100 gram med ris utover et teppe. Det høres enkelt ut, men gir en god indikasjon på sugekraft. I bruk over tid blir også tydelig at noen modeller suger opp mer støv, hår og andre uhumskheter enn andre. Man ser det gjerne langs kanter og inn i hjørner, der de beste støvsugerne klarer å trekke med seg mer - ikke bare fra rett under munnstykket - men også fra områdene rundt.

Den beste støvsugeren vi har testet når det kommer til ren sugekraft er Dyson V15. Dyson V11 gjorde det også svært godt, noe som tyder på at man ikke trenger å kjøpe den nyeste (og dyreste) Dyson-modellen.

V11-modellen - som vi testet for noen år siden - koster i skrivende stund litt i overkant av 7000 kroner.

Dyson V15 Detect

2. Hva er god nok batteritid?

To batterier og separat lader hjelper på når man skal støvsuge lenge av gangen.

Nest etter sugekraft er batteritiden den viktigste egenskapen på en støvsuger. Samtidig kommer det helt an på hvor man bor, og hva slags behov man har.

Bor man for eksempel i en mindre leilighet holder det fint med 30 minutters batteritid. Bor man i et større hus er man nesten derimot nødt til å eie en støvsuger med to batterier så man enkelt kan alternere mellom bruk og lading.

En av de første produsentene som inkluderte to batterier i esken var Bosch med sin Unlimited-serie. Bosch leverer fremdeles gode støvsugere, og Bosch Unlimited 8 gjorde det veldig godt i vår test. Prisen på rundt 10.000 kroner er imidlertid i stiveste laget. Samtidig er de fleste modeller med flere batterier inkludert ganske dyre. Det gjelder både for modeller fra Dyson, Bosch, Miele og Samsung.

Et lite tips: Bosch sitt batterisystem gjør at samme batteri kan brukes på ulike verktøy. Pass bare på at spenningen (i volt) er den samme. Bosch Unlimited bruker 18 V. Kjøper man en modell uten ekstra batteri kan man dessuten få den langt rimeligere, så det kan være et godt alternativ om du allerede har Bosch-utstyr og ditto batterier.

Bosch Unlimited BCS8225POW

3. Trenger du vaskefunksjon?

Så har vi kommet til vaskefunksjon som sammen med Dyson sitt laserlys kanskje er den mest splittende og kontroversielle egenskapen på håndholdte støvsugere. Da vi testet vaskefunksjonen på Philips Speedpro Max Aqua elsket vi det. Å kunne både støvsuge og vaske samtidig var utrolig effektivt - spesielt på bad og kjøkken.

Samtidig forstår vi at kombinert vasking og støvsuging ikke er for alle, og mye avhenger av hva slags leilighet eller hus man bor i. Har man et større bad med fliser eller andre større flater vil det være topp å bruke. Vi vil derimot ikke anbefale vaskefunksjon hvis man har mye tepper eller om man har mye forskjellige ting stående på gulvet. Vaskefunksjon fungerer best på større og åpne flater - men da kan det til gjengjeld være en utrolig effektiv måte å rengjøre på.

Det finnes etter hvert mange støvsugere med vaskefunksjon, men vi har til nå kun vært skikkelig fornøyd med Philips sine Aqua-modeller. Den beste av dem er XC8149, som dessverre er vanskelig å få tak i for øyeblikket. Et alternativ kan være modellen XC8147. Den har vi ikke testet, men det ser ut til å være omtrent den samme modellen.

Et annet alternativ er XC8349, selv om vi syntes at vaskemunnstykket på foregående modell var bedre utformet.

Philips SpeedPro Max Aqua 8000 XC8149 annonse Sjekk prisen

4. Lys, lysere...laserlys?

Laserlyset på Dyson V15 illuminerte støv, men også ujevnheter i gulvet.

Laserlys. Bare ordet får det til å krible i magen - i hvert fall for de barnsligste av oss. Da Dyson annonserte at de skulle inkludere laserlys på sin neste støvsugermodell sperret vi opp øynene. Hva skulle det være godt for?

Forklaringen var at den grønne laserlyset skulle illuminere skitt og støv som man ellers ikke ville fått øye på. Vi testet og ble sånn passe imponert over laserlyset, men veldig imponert over selve støvsugeren.

Laserlyset illuminerte ikke bare støv, men også ujevnheter i gulvet. Den var imidlertid utrolig nyttig da vi var uheldige og knuste et glass på gulvet - så er du en person eller har en familie som ofte velter over glass og knuser ting, så kan dette være et nyttig verktøy! Dette er litt på spøk, men laserlyset var virkelig uovertruffent på glasskår.

Når det kommer til helt vanlig lys, så er dette også noe som er viktig for mange. En del, men langt fra alle, støvsugere kommer med lys. Samsung og Roborock for eksempel, er to produsenter som sjelden har lys på sine modeller. Det er synd siden begge produsenter har gode støvsugermodeller til salgs.

Philips, derimot, har lys på mange av sine støvsugere, inkludert på den allerede nevnte Aqua-serien. Så hvis det er viktig å ha lys på støvsugeren og du i tillegg synes vaskefunksjon høres flott ut, burde valget være enkelt. Se forrige avsnitt hvilke modeller vi anbefaler. Også Bosch har ofte LED-lys på sine modeller.

5. Har du husdyr eller allergi?

River du deg i håret og roper høyt når hunden eller katten din røyter? Eller nyser bare du får øye på et støvkorn? Da er det ikke sikkert at en ny støvsuger vil løse problemet ditt, men det skader ikke å prøve.

De fleste toppmodeller har gode systemer for støvsuging av hår - enten ved bruk av egne motoriserte munnstykker og/eller smart design - som på Dyson V15 der munnstykket er spesielt utformet for at hår ikke skal sette seg fast. Går man ned i pris er det lurt å sjekke at det følger med et motorisert munnstykke i pakken. Det er ekstremt nyttig, spesielt på tepper der det har satt seg fast mye hår.

Når det kommer til tømming av støvkammer har vi tidligere vært veldig skeptiske til såkalt rengjøringsstasjon. Vi synes det har tatt for mye plass i forhold til nytteverdien. Akkurat det endret seg noe da vi testet Samsung Bespoke Jet. Ikke bare var rengjøringsstasjonen på Bespoke Jet flott designet, den kunne også brukes som et ladestativ for støvsugeren.

Samsung Bespoke Jet

6. Ønsker du en rimeligere modell?

Mange av modellene vi har anbefalt i denne guiden koster en god del. Hvis pris er en viktig faktor - og det er det jo naturligvis for mange - så finnes det gode alternativer. Vi har tidligere trukket frem modellen ON Stick Vacuum 10 som et godt budsjett-alternativ. Det er absolutt en god støvsuger, selv om batteritiden ikke var all verdens.

Ønsker du derimot god batterikraft til en god pris ville vi heller gått for Roborock Mace H7. Den klokket inn på hele 86 minutter på lav effekt i vår test. På maks effekt holdt den bare 11 minutter, men det er ikke en unormalt lav tid - selv på toppmodeller.

Med Mace H7 får man en støvsuger som er veldig behagelig i bruk. I esken følger det dessuten med et eget motorisert munnstykke til bruk på tepper, sofa eller seng.

Roborock Mace H7

7. Er ergonomi det viktigste for deg?

Plasseringen av motordelen på en støvsuger kan ha mye å si når man skal støvsuge under lave møbler som for eksempel en seng.

Sugekapasitet, batteritid, laserlys. Noen ganger vil man bare ha en støvsuger som det er behagelig å støvsuge med.

Vi har testet mange av modellene til Dyson - sannsynligvis verdens mest kjente støvsugermerke. Støvsugerne fra Dyson er absolutt behagelige, men vi har flere ganger vært frustrerte over at man må holde inne knappen mens man støvsuger. Dyson-støvsugerne er også ganske løse i leddet mellom stangen og munnstykket. Det gjør dem ekstremt bevegelige, men tar litt tid å venne seg til.

Hvis ergonomi er viktig for deg så ønsker vi å trekke frem én modell som innfrir på de fleste punkter: nemlig Samsung Jet 90 Multi. Denne modellen fra Samsung er en av få støvsugere vi har testet som kommer med såkalt teleskoprør der man kan justere lengden på stangen. Det kommer godt med hvis man ikke er så høy. Det finnes noen andre modeller med teleskoprør (blant annet Electrolux 800), men de fleste stangstøvsugere er «one size fits all». Støvsugeren er ellers veldig enkel å manøvrere og har et godt system for tømming av støvkammeret.

Samsung Jet Multi 90 er også god når det gjelder å komme til under sofaen eller andre lave områder. Her er det stor forskjell på modellene. Noen har motordelen plassert på undersiden, mens andre har den plassert på oversiden. Når motoren er plassert på oversiden kommer man lavere ned langs gulvet og også lengre inn under møblene.

Samsung Jet 90 Multi annonse Sjekk prisen

Kvalitet koster - dessverre

I innledningen skrev vi at det er vanskelig å finne en støvsuger som klarer «alt». Av alle støvsugere som vi har testet er Dyson V15 det nærmeste man kommer en totalpakke.

Modellen har overlegen sugeevne, to batterier med god batteritid, samt laserlys. Og selv om den ikke har en dedikert rengjøringsstasjon er støvsugerne til Dyson veldig enkle og gode å tømme. Det nyutviklede «anti-tangle»-munnstykket kombinert med veldig intens sugekraft sørger dessuten for at både støv, hår og midd fjernes godt fra alle overflater.

For allergikeren, eller deg som rett og slett har støv på hjernen, vil vi anbefale Samsung Bespoke Jet. På deres rengjøringsstasjon er det ekstremt få støvkorn som unnslipper. På Bespoke Jet følger det dessuten med to stykker avtakbare batterier og dessuten mulighet for å lade begge samtidig.