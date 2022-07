Slik gjennomfører du en ID-sjekk med BankID-appen

Forrige uke ble det klart at BankID på mobil fases ut fra og med september. Vi fulgte opp med en guide til hvordan komme i gang med BankID-appen, men den gang hadde vi ikke anledning til å teste hvordan man kan gjøre en ID-sjekk med appen - som tross alt også er en mulighet.

De tilfellene man vil kunne få bruk for ID-sjekk via appen er i hovedsak ved relegitimering av kundeforhold i banken, skriver produktsjef for ID-sjekk på BankID-appen, Lars Gunnar Tiben, på e-post til Tek.

– Men i fremtiden så kan det være ulike årsaker som krever legitimering. Det kan også være ved, for eksempel, endringer som byttet mobiltelefon, reaktiveringer eller bytte av passord.

Han legger også til at ID-sjekk ved resigneringer av lån, samt nye kundeforhold vil være mulige bruksområder, samt at man også ser på mulighetene for å utvide ID-sjekk til andre områder også.

Krever NFC-leser

I hovedsak er dette en relativt enkel affære, slik vår opplevelse av oppkoblingen til BankID-appen også var – til tross for at journalisten oppdaget at hun hadde et BankID-problem. Rettere sagt, hun husket ikke hvilken bank BankID-en faktisk var knyttet til og hva hennes personlige passord var.

Dette problemet er ikke i samme grad til stede med ID-sjekken, men denne formen for identifisering krever andre ting, som at du må ha en smarttelefon med NFC-leser innebygget. Dette har heldigvis de aller fleste nyere smarttelefoner.

For dem som ikke har en smarttelefon, eller av ulike grunner ikke har anledning til å ta seg til banken for en god gammeldags ID-sjekk med fysisk oppmøte, kan man bruke en annen persons smarttelefon med BankID-app. Vi oppdaget ingen «hikke» da vi lånte bort telefon og BankID-app til en kollega som skulle identifisere seg.

– Man trenger ikke en aktiv BankID-app for å legitimere seg. Det kan man gjøre på en hvilken som helst enhet som støtter ID-sjekk, skriver Tiben.

Han opplyser samtidig at dette ikke gjelder iPad, da disse ikke har NFC-teknologi.

Steg 1: Scan QR-kode eller trykk på tilsendt lenke

Scan QR-koden eller lenken du har mottatt fra banken din for å starte prosessen med identifisering.

Det er foreløpig kun banken som ber om identifisering gjennom BankID-appen, selv om det vil åpnes for andre aktører etter hvert. Derfor er det kun banker som vil kunne be deg om en slik ID-sjekk, som kan gjennomføres via appen.

Dette betyr at du enten får tilsendt en QR-kode som du skanner, eller en lenke du trykker på. Dette fører deg direkte til appen.

Det er som kjent mange som prøver å lure deg til å trykke både her og der. Derfor spurte vi Tiben hvordan man skal kunne vite at det er en lenke sendt fra banken, og ikke en falsk tekstmelding.

– Det er derfor denne tjenesten starter i en trygg og kjent flate som man normalt har logget seg inn på allerede. Så de fleste banker og så videre har enten laget et infoskriv som distribueres i nettbanken eller at man er logget inn i nettbank eller mobilapp, uttaler Tiben.

Steg 2: Velg hvilket ID-kort du vil benytte

Vel inne i appen får du valget mellom to ulike ID-kort. Enten passet ditt eller et nasjonalt ID-kort. Prosessen for de ulike kortene er nesten identiske, men kommer med noen små ulikheter i hvordan man skal skanne eller ta bilder.

Steg 3: Scan fotosiden

Det første som skal tas bilde av er informasjonen i passet eller på ditt nasjonale ID-kort.

Ved bruk av ID-kortet skal du skanne baksiden av kortet. Med passet derimot, skal du skanne fotosiden. Da må du også snu kameraet slik at det ligger vannrett og dekker hele siden på passet.

I begge tilfeller må du vente til appen gir beskjed at den er ferdig med å skanne passet eller ID-kortet.

Steg 4: Les av elektronisk chip

Neste steg er å lese av den elektroniske chipen.

For å ta bilde av chippen til ID-kortet skal du holde telefonens kamera mot midten av ID-kortet for å skanne det.

I passets tilfelle opplyses det om at du må fjerne «beskyttelsen rundt passet og hold det lukket. Legg toppen av telefonen mot midten av passet, og vent til vi får avlest innholdet i chippen automatisk.»

Her oppdaget vi fort at det ikke var snakk om noen ekstern beskyttelse man eventuelt måtte ha rundt passet, men å skanne første side i passet. Altså, åpne passet, holde telefonen over første side og vent til du får beskjed om at det er skannet.

BankID-appens noe klønete beskrivelse til tross: Skanningen i seg selv gikk enkelt nok for seg.

Steg 5: Skann ansiktet ditt

Sist, men ikke minst, er det tid for å skanne ansiktet ditt. Dette punktet er helt likt for både ID-kort og passet. Her skal du rett og slett skanne en «selfie» av deg selv. Appen gir deg tydelige instrukser for hvorvidt du har ansiktet ditt nært nok til kamera – det skal ganske tett på telefonen fordi du skal ha hele ansiktet innenfor rammen.

Mens den skanner, som for øvrig bare tar noen få sekunder, vil den skifte mellom ulike farger mens streken beveger seg nedover. Hvis du mot formodning ikke fikk skannet ansiktet ordentlig, blir du bedt om å gjøre det på ny. Dette gjelder også de øvrige punktene.

Har du fått tatt et adekvat bilde, derimot, får du opp en «Tusen takk» fra appen, hvorav du trykker på «Fullfør» og ID-sjekken er gjennomført.