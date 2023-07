Feature Threads: Dette er Twitter- og Threads-alternativene

Disse plattformene kan stikke kjepper i hjulene for Musk og Zuck.

Etter å ha kjøpt Twitter i 2022 har Elon Musk introdusert flere omfattende endringer for plattformen. Nå står han ovenfor flere ivrige konkurrenter. Kamera GONZALO FUENTES / Reuters

Etter at Twitter-eier Elon Musk meldte at vanlige brukere fikk begrenset antallet innlegg som kunne leses i løpet av dagen til 600, har mange brukere nok en gang sett etter alternative plattformer å migrere sin «mikroblogging» Krysse av Bytt «mikroblogging»Mikroblogging er en form for blogging som fokusere på kortere innlegg, ofte uten tittel eller annen kontekst. Twitter er den største tjenesten for mikroblogging i dag. (Kilde: Wikipedia).

Mange brukere har også vist misnøye på plattformen selv. Ifølge Bloomberg var en av forrige helgs mest populære emneknagger «#TwitterDown» og «RIP Twitter».

Akkurat nå er det ingen alternativ plattform som skiller seg betraktelig ut som det neste store, selv om noen utvilsomt er mer populære enn andre. Det kan derfor være forvirrende og overveldende å bestemme seg for vite hvor man skal ta turen.

Vi har samlet en rekke populære og interessante alternativer til Twitter i denne listen, og fremhevet både fordeler og ulemper med dem.

Threads

Aktive brukere: Minst 10 millioner.

Threads, fra selskapet bak Instagram, lanserte plattformen denne uken. Kamera Skjermdump / App Store

Instagrams «Threads» skal være Mark Zuckerbergs svar på Twitter, og plattformen ble torsdag lansert både for iOS og Android. Bare ikke i Norge.

Når Threads kommer til Norge er fremdeles et mysterium. Kamera Christoph Dernbach / AP / NTB

Som en direkte konkurrent til Twitter, skal Threads fokusere på offentlig debatt og diskusjon. Brukere skal kunne logge inn gjennom Instagram, og automatisk få muligheten til å importere følger-liste fra Instagram.

Threads har på kort tid rukket å få et visst moment, da Zuckerberg allerede har melt om over 10 millioner brukere på noen timer, men har også fått kritikk for at det bare finnes en algoritmestyrt feed. Du har per nå ikke muligheten til å lese en kronologisk feed med innlegg kun fra folk du kjenner.

Grunnen til at appen ikke er tilgjengelig i store deler av Europa skal være strengere personvernsregler i EU. Vi har tatt kontakt med Meta for avklaring på når Threads blir tilgjengelig i Norge, men har enda ikke fått svar.

Det finnes knapt noe selskap som er større på digitale plattformer enn Meta, så her ligger alt til rette for suksess - selv om Instagrams tidligere forsøk på å utvide med andre apper har gått ganske dårlig. Om Threads overgår Twitter gjenstår å se, men Elon Musk og Mark Zuckerberg er uansett klare for å kjempe om det hele - med nevene.

Bluesky

Aktive brukere: < 200.000.

Bluesky har på kort tid fått rakketfart, til tross for at det ikke er bare bare å få tilgang. Kamera Skjermdump / App Store

Av plattformene på listen er det utvilsomt Bluesky som ligner Twitter mest, og det er kanskje ikke så rart når Twitter-grunnlegger Jack Dorsey er i spissen. Plattformen begynte nemlig som et internt prosjekt hos Twitter, men spant raskt ut til å bli sin egen tjeneste.

Jack Dorsey, en av hovedmennene bak Twitter, står også bak Bluesky. Kamera MARCO BELLO / AFP / NTB

Bluesky ligner Twitter, og funker som Twitter minus emneknaggene. Bluesky er et såkalt «desentralisert» sosialt medium, altså en plattform uten en sentral autoritet i form av et selskap eller en eier. Dette gjøres gjennom selskapets «AT Protocol», som Bluesky er bygd på.

Forrige helg måtte tjenesten stoppe innslippet av nye brukere på grunn av den enorme etterspørselen. Likevel er plattformen foreløpig i en lukket betatest, og for å få tilgang må man bli invitert av eksisterende brukere eller få tilsendt tilgang fra Bluesky gjennom en svært lang venteliste.

Her må du altså jobbe litt ekstra for å få tilgang.

Mastodon

Aktive brukere: ~300.000.

Slik ser grensesnittet ut på Mastodon, en plattform som skryter av å være mer kompleks og komplisert enn konkurrentene. Kamera Mastodon

På lik linje med Bluesky er Mastodon også en desentralisert plattform hvor brukerne selv sjefer over sine egne sfærer. Mastodon ligner ved første øyekast også Twitter, men opererer drastisk forskjellig.

Mastodon består av flere samfunn og servere der brukerne selv er sjef. Dette kan for eksempel være servere med brukere som deler interesser, eller snakker samme språk - litt som Reddit. Her bestemmer brukerne selv reglene og innholdet.

Mastodons ambisiøse struktur og verdier gjør den også nokså komplisert i bruk, som utvilsomt kan skremme vekk flere brukere. Flere misfornøyde Twitter-brukere strømmet til tjenesten i kjølvannet av Musk-oppkjøpet i 2022, men innstrømmingen har siden da stagnert noe.

Substack

Aktive brukere: < 500.000

Substack baserer seg på nyhetsbrev, og prioriterer med det enveiskommunikasjon framfor kommentarfelt og hyppig debatt. Her finner du et lass av kjente personer og meningsbærere, som tidvis deler synspunkter og kommentarer.

Ønsker du å følge debatt heller enn å ta del i debatt? Da kan Substack være plattformen for deg. Kamera Skjermdump / Substack

Selv om Substack har gjort suksess med sine lengre formater, har det også nylig introdusert en kortform-tjeneste svært likt Twitter: Substack Notes.

Mange av de større brukerne på Substack krever likevel en abonnementsavgift for tilgang, som styres av de respektive brukerne selv. Dette er altså plattformen for deg som ønsker kvalitet over kvantitet ved å følge et mindre antall brukere, og som er villig til å betale for det.

Cohost

Aktive brukere: ~50.000

Cohost eksisterer som en motpart til de fleste andre plattformene der ute, i det at den ikke bruker algoritmer til å foreslå innhold til brukeren. Alt du ser på Cohost ser du i kronologisk rekkefølge, basert på hvem du følger.

Cohost har mye spennende gående for seg, men er ikke akkurat tett bebodd med brukere. Kamera Skjermdump / Cohost

Cohost hevder også at plattformen aldri vil selge brukerdata, og at feeden din alltid vil være reklamefri. Cohost er for deg som verdsetter de små interaksjonene og en relativt koselig tilværelse på sosiale medier.

Per nå er Cohost i en tidlig betautgave og kun tilgjengelig gjennom nettleseren din. Twitter-brukere vil nok også savne flere funksjoner, da Cohost i dag er relativt elementær. Cohost har heller ingen app, verken på iOS eller Android. Likevel er Cohost noe av det mer sjarmerende vi har sett av lignende plattformer.

Andre lignende tjenester

Tumblr: Plattformen for deg som ønsker det mer visuelle med fokus på bildedeling og video.

Plattformen for deg som ønsker det mer visuelle med fokus på bildedeling og video. Reddit: Kanskje mer et forum enn en bloggetjeneste, men likevel et livlig sted for diskusjon og debatt om hva som helst.

Kanskje mer et forum enn en bloggetjeneste, men likevel et livlig sted for diskusjon og debatt om hva som helst. Hive: Beskrevet av Forbes som en blanding mellom Twitter, Instagram og Tumblr, skal denne relativt ferske plattformen også operer uten algoritmer. Den er i dag kun tilgjengelig som app både på iOS og Android.

Oppdatert 6. juli 2023, 15:42