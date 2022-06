Feature

På langtur med bitte liten elbil

Stockholm-syndromet i Fiat 500e

Fiat 500e er irriterende og sjarmerende i omtrent like mengder - men perfekt når sola skinner.

Finn Jarle Kvalheim 8 min lesetid

Hva er vel bedre enn 3,9 meter Tek-redaksjon i 3,6 meter bil, lurte vi på da vi ba pent om å få låne en Fiat 500e så vi kunne kjøre til jobbsamlingen i Stockholm. Fly er oppskrytt, mente vi. Men bitte liten elbil kunne jo gi verdifulle erfaringer.

Undertegnede og Ole Henrik Johansen er noe av det lengste og bredeste Tek.no har å by på, og vi så for oss enten tidenes tur, eller tidenes nedtur, i den lille elektriske bilen.

Naturligvis etter først å ha sneiet innom et utall planer som involverte dyre luksusbiler og mindre latter.

Langt, langt og lenger enn langt.

Ufrivillig lang tid i italiener

Men da kollega Johansen ble overfalt av særdeles aggressiv mannefluensa falt det på undertegnede å kjøre til svenskenes hovedkvarter ved havet. Turen skulle ta seks timer ifølge Google.

Etter hvert som ferden forløp viste det seg at den ene veien tok drøyt åtte timer, og den andre veien nesten ti timer.

Ladeforholdene i broderlandet var ikke så optimale som jeg hadde håpet på, så Fiaten holdt meg som gissel mye lenger enn Google hadde lovet.

Her er det plass nok til alle, eh - begge involverte. Unntatt kameraet. Ole Henrik ble med som illustrasjon etter at feberen hadde gitt seg.

Langt romsligere enn ventet

Men den lille bilen var derimot langt mer romslig enn forventet. Iallfall hvis vi later som Fiatens symbolske baksete er en luftspeiling og drar forsetene helt bak.

Hva noen skal med 3+1-versjonen av Fiat 500e vet jeg ikke riktig. Den har en ekstra dør for å slippe inn i baksetet. Der er det rett og slett ikke god nok plass til passasjerer. Da må i så fall alle i bilen være kompakte hobbiter og ikke svære troll, eh, tomter, som undertegnede.

Jeg ble dessuten overrasket over hvor artig og stilig og «high tech» selve kjøresystemene i Fiaten virket. Dette kunne bli en artig tur selv solo, tenkte jeg.

Og det ble iallfall en interessant tur.

Det ble mange stopp underveis.

Fiat 500e Cabriolet Pris testet bil: 309.000 kroner Motoreffekt: 118 hk Størrelse: 361 x 162 x 152 cm Oppgitt rekkevidde WLTP: 300 km Vekt: 1365 kg Antall hjul: 4 Antall tak: 0 eller 1, væravhengig 0–100: 9 sekunder Opplevd maks ladehastighet: 85 kW Bagasjerom: 185 liter Maksimal nyttelast: 400 kg Tilhengerfeste: du tuller?! Sjarm: Omtrent 2000 Mer +

Stil rund baut

Den lille Fiaten bærer all sin sjarm utenpå. Fra de sneisne frontlyktene som ser ut som de blunker litt småfrekt til deg, til de mange italienske referansene på innsiden. Laget i Torino står det i dørhåndtakene på innsiden, og ladeplaten for mobiler i dashbordet har skylinen til byen trykket i gummien.

En ladeplate som oftere blinker rødt for «får ikke til» enn lyser blått for lading, så det er sagt.

Fra dashbordet som er laget i samme stil som metallplatene på utsiden av bilen, med knapper og skjermer felt inn, til det motoriserte stofftaket som kan justeres også under fart.

Jeg likte umiddelbart den lille tassen.

Himmelsk svingradius

Kanskje ikke uventet er svingradiusen himmelsk på den lille bilen. Det er ekstra merkbart for en svingradiusentusiast som selv har en av de mest elendige bilene på planeten i den sammenhengen. Det må vanligvis navigeres med passer, kart og kompass i carporten hjemme.

Fiaten kunne jeg kjøre slalåm i blinde mellom betongsøylene med. Tror jeg i hvert fall. Det kunne blitt dyrt å prøve i praksis. Men jeg hadde bemerkelsesverdige mengder fribord.

Også på veien overrasket den positivt. Den ligger godt på landeveien, og førerposisjonen er høyere enn man skulle tro – høyere enn i mange vanlige sedaner. Tommel opp for fullt regulerbart ratt også.

Tommel ned for at du bare ser teltduken i bakspeilet med taket nede.

Gooood beinplass og veldig distingvert klientell i Fiat 500e.

Ikke akkurat en Autobahn-cruiser

I forkant av turen merket jeg meg, og hevet øyenbrynet omtrent 7,2 millimeter over at absolutt topphastighet for røveren fra Milano er oppgitt til 135 kilometer i timen. Ikke at jeg hadde noen planer om å svinge innom Autobahn på veien til Stureplan, men det er ofte litt ekstra ugunstig å ligge helt inntil topphastighet også. Og deler av svenskenes asfalt er dekorert med 120-skilt.

På grunn av vår egen røde kalenderstrøssel i mai og juni ble bilen hentet noen dager før avreise, og brukt litt på lokale småveier først. Der var rekkevidden litt bedre enn antatt, om enn dårligere enn de 300 oppgitte WLTP-kilometerne.

Ingen stor overraskelse – få biler når helt opp til oppgitt, og min gassfot er, om ikke fryktelig tung, ikke alltid så økonomisk av seg. Kanskje det gikk greit likevel?

«Unnskyld? Unnskyld! Ursäkta, ni har en ravn i eran resturang.» - Betjeningen på MacDonalds i Karlstad glemmer nok ikke nordmannen med onepiece og liten bil som fanget og evakuerte en kråke med det første.

Strømtørst når det går fort

Men i 120-sonene i Sverige forsvant rekkevidden som en bataljon snømenn i sola. Jeg fant meg selv liggende bak lastebil etter lastebil, som en slags prikk under et sinna utropstegn, mens jeg håpet på medvind og bedre rekkevidde i de rundt 80 kilometerne i timen.

For elbiler som er så energieffektive skal det lite til før du merker det ekstra pådraget. Fossilbiler sløser mye energi ut på varme, og spesielt eldre biler «drikker» mye nesten uansett hvordan du kjører. Og denne bilen måtte gått veldig langt over marsjfart for å holde følge med de sinteste Volvoene på veien.

Men det betød bare at jeg fikk ekstra god tid til å kose meg bak rattet. Selv om tiden ble avbrutt ganske ofte av lading. Rundt 160 til 180 kilometer ble rekkevidden jeg opplevde etter den svenske landeveien. Bilen er oppgitt til å ha 320 kilometers rekkevidde med hardt tak, eller litt mindre, 300, med tupé.

Mer high tech enn ventet

Bak rattet i Fiat 500e har man en forholdsvis ålreit opplevelse. Bilen virker veldig mye større enn den er.

En solid haug kjøreassistanse er bygget inn, og bilen har en form for landeveispilot som skal hjelpe til. I praksis er det en utvidet feltholder.

Automatisk fartsholder har den også. Sistnevnte virket rimelig bra, og var nyttig bak lastebilene. Men styrehjelpen slo jeg raskt ned styrken på, for den opplevde jeg både som brå og upresis.

Slike systemer kan enten ta full kontroll og la føreren slappe av med hendene på rattet, eller så legger de seg «i bakgrunnen» og griper inn bare hvis føreren ikke styrer aktivt nok. Ingen av dem liker å la deg kjøre uten å merke at hendene dine er i nærheten, og alle vil typisk varsle hvis de mistenker at du leser avisen i stedet for å kjøre.

Jeg liker vanligvis å kjøre med slike assistenter påslått, og satte assistenten på maks. Men stadig vekk leste den veien feil og rykket hardt i rattet. Jeg skrudde raskt ned igjen styrken på assistenten. Nuvel! Kjøre selv du må, sa en innbilt Yoda idet jeg passerte Charlottenberg.

Nnnnngh, jeg fååår ikke tak i sekken min

All plassen foran i bilen ble på sett og vis understreket av all plassen i baksetet når jeg helt ignorerte dets passasjerbærende evner. Til bare liten koffert, ryggsekk og en del løsøre var det omtrent like romslig som bagasjerommet i en vanlig bil.

Men en ting som irriterte var likevel hvor trangt det var å bøye seg bak etter ting. Støtt måtte jeg gi opp og gå ut av bilen under lading, for å dra frem setet og plukke ting ut fra baki der.

Og forsetene i 500e er dessuten litt irriterende ved at de ikke glir tilbake på plass av seg selv når du er ferdig med å bruke «tilgang på baksetet»-hendelen, hva nå enn slike hendler heter på Bilsproget (TM).

Bagasjerommet har forresten plass til 185 liter. Det er enten veldig mange liter melk eller veldig få kofferter. Mellom 300 og 500 liter er mer «vanlige» bagasjeromsstørrelser i større biler.

Hvorfor ingen plass i all denne plassen?

Plass ble i og for seg en gjenganger i betraktningene underveis. For selv om det var overflod av beinplass og armslag i forsetet, selv for en ukompakt brande som meg, manglet nesten alle former for «setteplass» og koppholdere.

Hvor jeg skulle gjøre av ting jeg hadde mellom hendene idet jeg satte meg inn i bilen ble et vedvarende irritasjonsmoment. I andre biler er det midtkonsoll, luke bak midtkonsollen, koppholdere ved girvelgeren, koppholdere i dørene og gjerne store flater over dashbordet der ting til nød kan stå et øyeblikk hvis bilen er i ro.

I Fiat 500e finnes knapt noen av disse. Som regel landet turmaten et øyeblikk på gulvet rett foran meg mens jeg satte meg til rette og la på plass andre ting som lommebok og solbriller i baksetet.

Humørmaskin uten tak

På deler av turen var det solskinn og fint, og der fartsgrensene ikke tillot overlydshastighet ble taket tatt ned.

Og det er da du merker hva slags humørmaskin Fiat 500e kan være. Hadde ikke frontruten vært der hadde jeg måttet bruke ladepausene på å plukke fluer fra tennene etter å satt dem fast i gliset.

For i motsetning til soltak og panoramatak er det noe spesielt med å kjøre helt uten tak.

Det er forskjellen på «veldig god lufting» og på «nå sitter jeg ute». Og i moderat landeveishastighet og kraftig sol er det humørløfter god som noen. Spesielt også med lyd på det ikke fantastiske, men helt tilstrekkelige, anlegget.

Høyere forbruk enn ventet

Fiat 500e gikk aldri så langt som den lovet. Men det gjør sjelden elbiler. Det som overrasket meg var at den bitte lille bilen tidvis hadde et like høyt eller høyere forbrukstall de mest sparsomme større bilene. Eksempler på slike er Tesla Model 3, Hyundai Kona og Kia e-Niro.

Stadig vekk viste forbruksmåleren 15–16 kWt per 100 kilometer, der min egen gassfot gjerne kan gi rundt 15 kWt med andre elbiler, og dyktige e-sjåfører kan komme enda litt lavere.

Kan hende er det nettopp nærheten til absolutt maksfart som gir utslag i lavere effektivitet. Det og den litt butte fronten.

Så skal det sies at større elbiler flest ofte ligger på 18–22 kWt per 100 kilometer, så Fiaten er ikke akkurat dyr i drift. Men den er ikke så rimelig som man skulle tro. Og med et forholdsvis lite batteri på 42 kWt under dørken merkes det når motoren går i fullt firsprang.

Men det er en bil å kose seg i. Spesielt på varme dager. Og på en kald, helt vanlig dag, med regn utenfor og skyer på himmelen tapper det sjarmerende på taket, som om du var i et litt segent telt på Roskilde.

Eventyret ble avsluttet med en kattevask.

Ulogisk bil på tusen måter, men ...

Min erfaring bærer preg av et trivelig Stockholm-syndrom.

Bordet, eller i dette tilfellet, Fiaten, fanget.

Det er en ulogisk bil på tusen måter. Inkludert at den er mye større enn den ser ut for de riktige to passasjerene. Og på dagene der været er vel så fyrrig som denne vesle italieneren – da er verden i harmoni.