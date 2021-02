Dette er TV-trendene i 2021

LCD er langt fra dødt, OLED blir bedre og stadig flere Micro-LED-skjermer er endelig på vei.

LG

Ole Henrik Johansen 16 Jan 2021 13:00

Normalt skulle de fleste produsenter nå ha visst frem sine nye produkter på CES-messen i Las Vegas. Men siden corona-pandemien på ingen måte er overstått, er årets gigantmesse blitt en digital løsning hvor lanseringene foregår via nettet. Det betyr likevel ikke at det er spart på kruttet. Langt i fra.

Kampen mellom LCD og OLED virker på ingen måte å være over, hvor begge teknologiene tilsynelatende vil bli kraftig forbedret i år. Det skjer samtidig som det mange mener er fremtidens teknologi, Micro-LED, tar skrittet til butikkhyllene i mer «folkelige» størrelser.

Og som ikke det var nok øker bruken av kunstig intelligens for å bedre bildekvaliteten – og produsentene strekker seg stadig lenger for å gi deg som liker å spille en enda bedre opplevelse.

Her er de seks hotteste TV-trendene i 2021.

Sony A90J blir årets toppmodell med OLED fra selskapet. Og skal sammen med tilsvarende toppmodeller fra både LG og Panasonic, kunne gi langt mer lysstyrke enn tidligere. Sony

1: OLED-panelene får mye bedre lysstyrke

LG har i flere år vært den eneste produsenten av OLED-paneler for TV-er. Det betyr at OLED-TV-er fra for eksempel Sony, Panasonic og Philips alle får paneler levert fra LG, og det vil fortsette i 2021.

OLED-TV-er er elsket av mange for dens evne til å by på helt perfekt svartnivå. Den største svakheten er derimot mangel på skikkelig lysstyrke. I alle fall sammenlignet med Samsungs QLED-teknologi. Med inntoget av HDR har behovet for å kunne gjengi opp mot 1000 nits, og det er det rett og slett ingen OLED-TV-er som har klart.

I 2021 ser det ut til at OLED får en skikkelig boost på dette området. Takket være et nyutviklet panel fra LG Display, skal teknologien nå være opp mot 20 prosent mer lyssterk enn før. Og skal vi tro selskapet gjelder dette for hele panelet av gangen, altså ikke bare målt i et lite område av skjermen.

Under Panasonics presentasjon fikk vi se et oppsett der de målte sin nye toppmodell, JZ2000 , som altså bruker LGs nye OLED-panel. De har selvfølgelig tilpasset panelet med sin egen bildeprosessor, men lysstyrken lå i gjennomsnitt rundt 820 nits for den nye modellen. Til sammenligning klarte en tradisjonell OLED rundt 573 nits. Begge TV-ene var angivelig satt i kino-modus.

Grunnen til at panelet skal være mer kapabel til å gi fra seg lysstyrke, er angivelig at panelet er konstruert slik at varme transporteres bedre og raskere vekk. Og med det gir mer rom for å gi mer lys.

LG har valgt å kalle dette for OLED Evo på sine to modeller, mens Panasonic enn så lenge kun har lansert sin nye toppmodell som altså heter JZ2000. Sony har også sluppet sin toppmodell, A90J, og kaller sin funksjon for XR OLED Contrast Pro – uten at de sier noe spesifikt om lysstyrke annet enn at det er den mest lyssterke OLED-en hittil fra selskapet.

Felles for disse TV-ene er at de alle er toppmodellene til de respektive produsentene, så prisen du må betale for det nye OLED-panelet er trolig i den øvre delen av skalaen – uten at vi vet nøyaktig hva prislappen på de ulike skjermene er ennå.

Uansett blir det spennende å teste dette ut. For viser det seg at lysstyrken har blitt så god som produsentene sier, vil det i så fall gi et godt løft på bildekvaliteten. Også når det komme til farger.

Neo QLED inneholder en ny type baklys som gir LCD-skjermene enda bedre bilde. Samsung

2: LCD-TV-ene får mye bedre bakbelysning

Mens mange av produsentene altså har omfavnet LGs OLED-paneler i sine beste skjermer de siste årene, har Samsung valgt å kjøre sitt eget løp med kombinasjonen av kvanteprikker og LCD. Bedre kjent som QLED.

Takket være disse kvanteprikkene kan LCD-skjermene yte betydelig bedre på lysstyrke og gjengi mer farger en tidligere. Men like fullt har de måtte ha et eget baklys for å lyse opp skjermen så du ser hva som foregår. Og her har presisjonen i baklyset ofte visst seg som en akilleshæl for LCD generelt. For med for få soner, vil du få det som på fagspråket kalles «blooming». Et eksempel på dette er om du tar et bilde av månen, så vil du ofte se at det sterke lyset fra månen «sverter» over på den mørke bakgrunnen. Den får en slags glorie-ring rundt seg.

På de beste LCD-skjermene har man redusert dette problemet ved å ha flere lyssoner og en belysning som sitter direkte bak selve LCD-panelet. Altså egne felter på baksiden av skjermen som kan tennes og slukkes alt ettersom hva panelet på fremsiden skal vise deg.

Det som blir nytt i år er at disse diodene som utgjør baklyset blir kraftig krympet. Og refereres ofte til som mini-LED.

Både Samsung og LG vil levere skjermer med det forbedrede baklyset. Samsung har valgt å kalle teknologien for Neo QLED, mens LG på sin side har valgt QNED.

Under Samsungs gjennomgang fikk vi se hvor store de tradisjonelle diodene som brukes i firmaets baklys er, og sammenlignet med den nye teknologien, er de gamle diodene hele 40 ganger større. Og det betyr at man vil få plass betydelig flere dioder og potensielt også langt flere soner. Akkurat hvor mange dioder og soner det er snakk om, vil naturligvis ikke selskapene røpe.

Men vi fikk se en prototype på teknologien under fjorårets CES-messe på Samsungs stand, og i starten trodde vi faktisk det var en TV med Micro-LED eller OLED-panel. For bildet som ble vist på denne var et typisk eksempel på noe som hadde fremkalt godt med blooming på en vanlig LCD, men prototypen var helt fri for dette.

Så det blir unektelig spennende å se hvordan det nye baklyset vil hanskes med de nye OLED-TV-ene. Det er i alle fall sikkert at kampen mellom de to teknologiene langt fra er over.

Micro-LED er fremtiden. Og siden skjermene er modulære, kan du selv bestemme hvor stor overflate med bilde du vil ha. Samsung

3: Micro-LED i stua blir hakket mer realistisk

Samtidig som både LCD- og OLED-teknologien fornyes, banker det som mange mener er den nye teknologien som vil danke ut de begge, Micro-LED, på døren. Dette skal være teknologien som smelter fordelene til LCD og OLED sammen til ett produkt: Høy lysstyrke og beksvart svartnivå. For akkurat som OLED har Micro-LED små dioder som kan styres helt individuelt, og styre lyset til å gjengi farger for hver enkelt piksel på skjermen.

Det første møtet med denne teknologien kom under CES-messen i 2018, hvor Samsung lanserte « The Wall ». En gigantisk skjerm på hele 146 tommer. Og etter dette har vi også fått se en prototype på 75 tommer, og ikke minst en gigantisk versjon av The Wall på hele 292 tommer.

Men, enn så lenge har det altså latt vente på seg noen løsninger med en størrelse som er mer normal. Men nå skal altså Samsung komme med Micro-LED-modeller i mindre størrelser . Likevel er det ikke snakk om noe småtteri, for de to modellene som kommer i første omgang er på 99 og 110 tommer. Men samtidig har selskapet sagt at de vil lansere mindre modeller med Micro-LED i slutten av året. Noen av disse er forsatt modulære, mens andre er satt sammen på tradisjonelt vis som en vanlig TV.

Samtidig har også LG lansert en Micro-LED-modell de kaller LG Magnit . Denne modellen er modulær, altså kan du bygge den ut ettersom hvor stor du vil ha den, opp mot 163 tommer. Denne løsningen minner veldig om Samsungs The Wall, altså. Og samtidig viser det at det nok blir kamp om beinet hva gjelder denne teknologien også.

Panasonic er en av flere som bruker AI i sin nye prosessor for å bedre bildekvaliteten. Panasonic

4: Kunstig intelligens blir stadig smartere

En viktig del av dagens TV-er er prosessoren som skal styre og håndtere signalene før de dukker opp på skjermen din. Bruken av AI (Artificial Intellience), eller kunstig intelligens, har allerede vært brukt i noen år. Og mye kan virke til at man bare er i startgropen når det gjelder mulighetene dette kan bringe til bords.

Nå begynner prosessorene å bli mer avanserte, hvor man ved hjelp av et gigantisk bibliotek med ulike eksempler, skal kunne gjenkjenne hva man ser på og gjøre endringer ut i fra dette. I flere tilfeller vil man kunne gjenkjenne hva som er i fokus i bildet, og gjøre endinger på direkten mens du ser.

Her blir det interessant å se hvilken av løsningene til de ulike produsentene som fungerer best og treffer best på intelligens. Spesielt når mange av TV-ene leveres med ganske like paneler, vil styringen og bruken av AI kunne gjøre forskjellen.

Egne moduser for spill skal gi deg en langt kjappere og mer spillvennlig TV. Panasonic

5: Fokuset på spill fortsetter

Vi trenger ikke spole tiden mer enn et par år tilbake for å finne TV-er som var for trege til å spille på. I hvert fall for kravstore gamere. Fokuset på å få ned responstiden har siden den tid gjort at vi nå har TV-skjermer som er langt bedre egnet til spill, takket være inntoget av en rekke nye teknologier.

Nå som den nyeste generasjonen konsoller, så smått, har begynt å bli tilgjengelig i butikkhyllene, vil du etter hvert trenge en HDMI-port som kan henge med i svingene på alt av funksjoner og oppløsning som disse konsollene byr på. Med andre ord må du ha en HDMI 2.1-port som gir deg mulighet for å spille i 4K-oppløsning med 120 bilder i sekundet.

Da vi lagde en test av slike LCD-TV-er i fjor, var det tre modeller som stakk seg ut . Og Sony hadde en av disse. Som forøvrig var den eneste av modellene til selskapet som kunne gjengi alle de nye egenskapene som selskapet PlayStation 5 kunne tilby.

I år har betydelig flere modeller HDMI 2.1. Og i tilegg så har de fleste støtte for VRR (Variable Refresh Rate) og ALLM (Auto Low Latency Mode). Begge funksjoner som er med å gi deg en bedre spillopplevelse ved at grafikken synkroniseres mellom konsoll og TV, samt at responstiden er så lav at du henger med når fienden prøver å ta deg på den digitale slagmarken.

LG har også lagt ved innebygget støtte for Google Stadia og Nvidia Geforce Now . Begge er tjenester som gjør at du ikke trenger en kraftig PC eller konsoll for å spille. Alt skjer via skyen, så det eneste du trenger å passe på er at nettlinjen du bruker er raskt nok til å henge med i svingene. Resten av prosesseringen tar serverne til de ulike tjenestene seg av. Stadia er ventet å komme først, mens du må smøre deg med litt mer tålmodighet før Geforce Now er på plass. Uansett så kan dette være en kurant mulighet for deg som vil spille litt uten å handle inn for mye ekstra utstyr.

De beste TV-ene har nå flere kanaler med høyttaler innebygget i skjermen. Samsung

6: Bedre lyd blir innebygd i TV-en

For at filmkvelden skal bli god, kan du ikke bare ha god bildekvalitet. Lyd er også en stor del av opplevelsen, og flatskjermer har lenge vært kjent for å ikke akkurat skjemme deg bort med lydkvalitet. Derfor kjøper mange enten lydplanker eller lydanlegg for å få skikkelig lyd. Det kan man kanskje slippe i 2021.

Samsung lanserte i fjor et system hvor TV-ene fikk flere kanaler, altså at høyttalerne ble festet både på sidene og på toppen av TV-en, for å kunne spre lyden og med det gi deg en bedre opplevelse. Normalt har det kun vært tradisjonell stereo å få på flatskjermer.

I år kommer de aller fleste produsentene med noe tilsvarende. Og det betyr at du etter hvert kan forvente å få bedre lyd rett fra flatskjermen, og kanskje til og med klare deg med bare det. Likevel vil nok en lydplanke være med å bidra til et enda bedre resultat. Da vil blant annet Samsungs flatskjerm, som i fjor, kunne samkjøre TV-ens høyttalere og lydplanken for å sikre et best mulig resultat.

Ved å få flere høyttalere, og samtidig bruke prosessorens mulighet for kunstig intelligens, vil flere av årets skjermer kunne gjenkjenne for eksempel et fly som kommer over skjermen – og presentere lyden slik at du hører flyet komme over deg.