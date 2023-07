Gaming Feature Gamingsommer: Disse spillene tar deg på ferie

Hjemme i sommer? Disse spillene tar deg på ferie

Den perfekte sommer å være digital turist.

Hva er bedre enn å være turist i Manhattan? Å være Spiderman i Manhattan. Kamera Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Det har sjelden vært dyrere å dra på ferie. Da er det fint at du kan gjøre det hjemmefra!

Enten kronekursen har satt en stopper for drømmereisen eller du rett og slett bare ønsker en «staycation», lar disse spillene deg «reise» til alt fra undergrunnen i Japan til hjembygda.

«HITMAN World of Assassination»

For deg som vil reise jorda, alt fra Grønland til Argentina.

Agent 47 kan det å kose seg, her på en skyskraper i Dubai. Kamera IO Interactive

Hvorfor reise til ett land når du kan reise til alle? Få spill roper globetrotter som den moderne Hitman-trilogien.

Den hellige treenighet ved navnet «HITMAN World of Assassination», bestående av de tre siste spillene i Hitman-serien, er selve kongen av digital turisme. Spillet tar deg med til nesten 20 ulike land, alt fra travle gater i Mumbai til luksuriøse ferieparadis i Maldivene. Alle har sine favoritter, men for oss stikker turene til Berlin og Japan ut som favoritter.

Med spennende og lekende representasjoner av de ulike kulturene og klimaene er dette tvilsomt en ferie du vil glemme. Rett og slett en ferie som er til å drepe for.

«Marvel's Spider-Man»

For deg som vil reise på storbyferie.

Kamera Insomniac Games/Sony Interactive Entertainment

Frister det å oppleve storbyen fra spennende perspektiver, kan vi anbefale «Marvel's Spider-Man» samt «Marvel's Spider-Man: Miles Morales» (selv om sistnevnte passer bedre på vintertiden).

New York, verdens navle, har aldri vært mer detaljert enn den er her. Lokasjonen blir også ofte trukket fram som en av spillet sterkeste aspekter.

Sving fra skyskraper til skyskraper mens du utforsker en utrolig detaljert utgave av «empire state». «Spider Man» ble en stor suksess da det kom i 2018, og tar du turen nå er du også klar når etterkommeren kommer senere i år til PS5.

Kan dette være et turistmål som byr på mersmak?

Yakuza / Like A Dragon-spillene

For deg som vil reise til Japan.

Karaokebar-scenene i Yakuza-spillene står nok ut for mange som høydepunkter. Kamera Sega

Få spill leker seg så mye med settingen sin som Yakuza-serien (også kjent som Like A Dragon), for her får du servert en konsentrert pakke med Japan i sin mest helsprøe utgave. Og folk elsker det.

Selv om de ofte blir pekt på som en slags japansk versjon av GTA-serien, er det primært galskap og elleville historier som står i sentrum i Yakuza-spillene.

Til tross for dette byr Yakuza-serien likevel på uforglemmelige karakterer og hjerteskjærende øyeblikk, sementert mellom besøk på karaokebar og sidefortellinger om offentlig urinering.

Vi anbefaler å begynne med «Yakuza: Like A Dragon», før etterfølgeren kommer til neste år. Om du derimot ikke har noen spesiell forkjærlighet for turbaserte rollespill, kan det være lurt å heller begi seg ut på de eldre spillene som har et større fokus på action.

I så fall er «Yakuza 0», en renovert utgave av det det første spillet i serien, et fint sted å starte.

Assassin’s Creed-serien

For deg som vil reise gjennom tidene.

For mange er høydepunktene i Assassin’s Creed-spillene å få utforske historiske settinger i form av en sandkasse. Kamera Ubisoft

Få spill er vel mer kjent for å representere historiske skikkelser og revolusjonerende øyeblikk enn Assassin’s Creed-serien.

Ta del i den amerikanske revolusjon, slå av en prat med Leonardo Da Vinci eller Julius Cæsar, eller kanskje du heller bare vil slappe av og nyte utsikten fra pyramidene i Giza.

Som en av verdens mest populære spillserier de siste 15 årene har du nok allerede stiftet kjennskap med AC-spillene, og du vet nok godt om disse spillene er for deg eller ikke.

Likevel har folkene bak lagt inn mye kjærlighet for å representere betydelige øyeblikk og lokasjoner gjennom historien. Akkurat derfor fortjener serien en plass her.

«Microsoft Flight Simulator» (2020)

For deg som vil reise via luften.

Å fly over naturtro omgivelser i «Microsoft Flight Simulator» er en unik opplevelse. Kamera Microsoft/Asobo/Xbox

Det skal være dyrt å fly for tiden. Det koster å være kar, men heldigvis finnes «Microsoft Flight Simulator». Ved hjelp av AI og dedikerte skytjenester, gjengir «Flight Simulator» fotorealistiske representasjoner av verden fra data som satellittbilder og kart.

Det betyr at barndomshjemmet ditt for første gang er representert i spillform, og «wow»-følelsen av å fly over kjente og kjære lokasjoner i realistisk utgave er vanskelig å få andre steder.

Hele verden er representert, i realistisk størrelse og format. Det tar altså i underkant av timen å fly fra Oslo til Bergen i «Microsoft Flight Simulator». Selv om selve opplevelsen av å styre et fly kanskje ikke er for alle, er det få ting som gir deg følelsen av ferie som å fly over opplyste storbyer under nattehimmelen.

«American Truck Simulator / Euro Truck Simulator 2»

For deg som vil reise route 66 med henger, eller kjøre autobahn.

Det vanskeligste valget i disse spillene er hvilken radiokanal du skal høre på. Sånn sett er spillet nokså avslappende. Kamera SCS Software

Disse spillene er på mange måter paralleller til «Microsoft Flight Simulator», bare at det her er fire hjul og lastebil for alle penga.

I «ATS» og «ETS2» kjører du gjennom ulike omgivelser i respektive USA og Europa, mens du tar på deg ulike oppdrag og hører på klassisk rock på radio. Det hele er veldig «zen» og koselig, så lenge du klarer å rygge med henger.

Selv om spillene representerer store deler av USA og Europa, får du servert skalerte versjoner av lokasjonen. Det betyr at det her tar rundt 20 minutter å kjøre fra Bergen til Oslo.

Det er med andre ord den perfekt hjemmeferien for deg som egentlig vil på bilferie, og vil ha det hele i en konsentrert pakke.

«Red Dead Redemption 2»

For deg som vil reise til den ville vesten, eller leve deg bort.

Få spill er så oppslukende og detaljerte som «Red Dead Redemption 2». Kamera Rockstar Games

Frister det med en litt mer alternativ ferie, kan jo fort en tur til den ville vesten virke spennende. Western-spillet fra studioet bak «Grand Theft Auto V» er kjent for å være treigt og tidkrevende, såpass at det ofte grenser til kjedelig. Du bør med andre ord være dedikert når du setter ut på reisen som Arthur Morgan.

Det er akkurat derfor «Red Dead Redemption 2» er det perfekte feriespillet, i det at du på alvor kan ta deg tid til å bli oppslukt i verden og karakterene rundt deg.

Skal du gå inn i en liten boble i ferien, er det få bobler som oser så mye kvalitet og finpuss som «Red Dead Redemption 2». Og lar du deg først rive med kan vi garantere en uforglemmelig tur.

Det finnes nok mange andre spill som gir deg følelsen av å reise på ferie. Hvilke mener hører hjemme på denne listen? Legg gjerne igjen en kommentar under!

