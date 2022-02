Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Har du en løvblåser som samler støv?

Den kan fint brukes til å fjerne snø fra bilen din.

For mange betyr vinteren måking av snø fra bilen, og skraping av is. Når det først laver ned, er det ikke alltid like fristende å gå løs på en bil som har fått en tykk «jakke» av snø over natten.

Men det finnes løsninger hvor du slipper å måke vekk alt med en snøkost. Gjerne mens du minner deg selv på at du burde hatt på hansker mens fingrene blir iskalde av å holde kosten som gjerne burde vært lenger.

En alternativ løsning er en løvblåser. Så har du en slik liggende i garasjen, kan det være lurt å hente den frem.

I vårt tilfelle fikk vi låne både en elektrisk løvblåser og snøfreser fra Komplett. Snøfreseren kommer det test av innen kort tid, mens løvblåseren ble sendt med fordi det var det eneste produktet de hadde med tilhørende lader. Likevel viste det seg at vi fikk noe nyttig ut av «høstproduktet» midt på vinteren.

Protech +62V Løvblåser annonse 1 499,- Sjekk nå 1 499,- Sjekk nå

Med nedsnødd bil kan en løvblåser komme godt til nytte.

Funker fint på lett snø

De siste par dagene har det kommet litt snø her på Østlandet, noe som vi ikke har vært spesielt bortskjemt med de siste ukene.

Men snøen som kom var av det lette og tørre slaget, altså ikke noen som spesielt godt egnet til å lage snøball med – men perfekt om du vil fjerne den med en løvblåser.

Løvblåseren vi har fått låne oppgis å blåse rundt 158 kilometer i timen på full gass, og det holder i lange for å få bilen snøfri.

Måke med snøblåser er moro for store og små.

Det skal også innrømmes at det definitivt er en morsommere måte å få jobben gjort, enn å stå og koste og skrape. Faktisk såpass interessant at den kommende tenåringen i huset også kom ut for å prøve.

Det er naturligvis ingen stille måte å få jobben gjort på, så det er neppe den beste metoden om du er tidlig oppe og skal måke bilen i borettslaget, før du drar på jobb.

Det gjelder å være forsiktig. Du kan fort lage riper med snøblåseren i lakken på bilen.

Du må naturligvis også være forsiktig med lakken på bilen når du står og veiver rundt med løvblåseren. Hold litt avstand, slik at du ikke lager unødvendige riper eller bulker. Det er fort gjort å bli litt ivrig.

Les også Det er glatt ute - slik holder du deg på beina

Bilen blir ganske så fri for snø. Men det kan likevel hende du må skrape vekk litt is fra ruten.

Hender du må skrape ruten likevel

Så lenge snøen ikke er for våt og tung vil løvblåseren fint klare å blåse vekk det meste av løssnø på bilen. Men det betyr ikke at du nødvendigvis slipper helt unna å skrape litt is etterpå.

Har du for eksempel kjørt bilen og ruten er varm når du parkerer, kan den dalende snøen fort bli til is over natten. Da er isskraperen din beste venn, enten en elektrisk variant eller en helt vanlig, manuell.

Likevel er en løvblåser en kjapp og smart løsning om du vil fjerne snø fra bilen din. Og ikke minst morsom.

Les også Testet Model 3 på vinterføre