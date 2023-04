I beit for påskekos? Dette er de beste «comfort»-spillene

Våre 10 favoritter.

Kamera Armor Games Studios, Witch Beam, FuturLab, MassHive Media

Comfort Games, eller på godt norsk hyggespill eller komfortspill(?), er et begrep som eksploderte i takt med antallet coronasmittede tilbake i 2020 og 2021.

I motsetning til pandemien virker imidlertid «hypen» rundt komfortspill ikke å avta, og her har vi samlet ti av våre favoritter.

Hva er «comfort games»?

Comfort games som sjanger er ikke satt i stein. Noe av det som gjør spillene så høyt elsket er likevel at de er en motpol til spill som ofte beskrives gjennom populærkulturen, som skytespill eller kompetitive racingspill.

Comfort games handler sjelden om å drepe flest motstandere eller krysse mållinjen først. Ofte kan du ikke engang dø eller få «game over», og det føres ikke poeng. Målet er sjelden å nå et bestemt mål, men å bli med på reisen spillet tar deg med på mens du lager dine egne målsetninger.

Å synke ned i et komfortspill handler også om å bare roe helt ned, rømme fra verden noen timer mens den seiler sin egen sjø, uten at du må investere så mye krefter i å holde deg i live i spillet.

Handler ofte om repetisjon og innlevelse

Komfortspill kan være simulatorspill, som lar deg som sitter fast i en leilighet i det virkelige liv, få jobbe i en virtuell hage med å klippe gress, oppleve tilfredsheten av å høytrykksvaske en simulert skitten hagegnom eller for innestengte leilighetseiere å få føle på hvordan det er å dyrke noe i hagen.

Komfortspill kan også være kompetitive, men i så fall handler det ofte om at du gjør de samme oppgavene på nytt igjen og igjen og vet hva du kan forvente, slik at du etter hvert blir så god at det egentlig ikke handler om vanskelighetsgraden lenger, men at repetisjonen i seg selv er det som frister. Denne repetisjonen er et eksempel på hvorfor til og med store nettbaserte rollespill (MMO-er) kan ansees å være komfortspill.

Dessuten kommer vi ikke utenom spill som gjør deg nostalgisk. Stardew Valley, som kanskje er komfortspillet over alle komfortspill, er for mange også et nostalgisk spill fordi det minner dem om legendariske Harvest Moon som de spilte på Super Nintendo på 90-tallet.

Hva som er ditt komfortspill skaper neppe samme følelse hos andre, men her drister vi oss uansett til å tipse om våre 10 favoritter – med en bonusanbefaling.

Stardew Valley

I Stardew Valley har du fått nok av det grå bylivet, så du flytter til bestefars forlatte gårdsbruk. Kan du forvandle gården til din egen oase, og vil du få deg nye venner i landsbyen?

Spillet har en fantastisk unik og stemningsfull atmosfære, og er så avslappet eller stressende som du selv ønsker. Lydsporet forsterker følelsen av lyse sommerdager eller kalde vintermorgener. Stardew Valley er det en viktig påminnelse om at spill ikke må handle om konkurranse for å gi mening eller mestringsfølelse.

Hver dag er over på et kvarters tid, og mens arbeidsoppgaver som vanning av avling eller innhøsting raskt står i kø, er det opp til deg hvor mye du vil ta på deg. Noen dager er det fristende å plukke med seg fiskestanga til bekken under fjellet for å prøve lykken. Eller du kan driste deg inn i gruven, der monstre står i veien for årer av kobber og gull som kan forbedre gårdsredskapen din.

Innen snøen legger seg sent om høsten har du kanskje samlet nok materialer til å bygge fjøs for gårdsdyrene. Når våren kommer er jordene atter klare for ny avling. Bærer den frukter kan du kanskje utvide huset til høsten?

Plattform: PC, MacOS, Switch, Xbox, Playstation, iOS, Android

Bear and Breakfast

Her har vi å gjøre med et litt sprøtt og artig spill som gir en ny vri til den ellers ofte seriøse manager-simulatorsjangeren. Du er en litt klumsete bjørn, Bear, som har bestemt seg for å åpne en bed and breakfast for de andre dyrene som er innom området. Du skal både passe på at de har et hyggelig opphold med nok mat, mens du utvider og pusser opp fasilitetene.

Samtidig hører du merkelige lyder fra skogen rundt...

Det er mye å gjøre, men mindre komplekst enn andre spill i sjangeren og det er til og med ganske morsomt om du gjøre noe feil. Grafikken og atmosfæren i spillet er ekstremt sjarmerende og det er en perfekt virkelighetsflukt når du er på jakt etter avslapning og morsomme konsekvenser.

Plattform: PC, Switch

Potion Permit

Hva er det med åpne verdener og pikselgrafikk som gjør dem så sjarmerende? Vi vet ikke, men er likevel fortryllet av Potion Permit, spillet der du har fått oppgaven med å helbrede de syke i den lille byen Moonbury.

Som kjemiker blir det din oppgave lage medisiner, samle ingredienser og utvikle evnene dine. Samtidig må du forsvare deg mot farer i skogen, og komme på innbyggernes gode side så de lar seg overtale til å prøve medisinen din fremfor å holde fast på tradisjonelle og uvirksomme metoder som kan bety slutten for dem.

Temaet er kanskje litt dystert, men mest av alt er Potion Permit et hyggelig og avslappende spill med god atmosfære og nydelig soundtrack.

Plattform: PC, Switch, Xbox, Playstation

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing er det spillet som satte komfortspillene på manges radar. Det ble sluppet akkurat da verden stengte ned og grensene rundt oss lukket seg i 2020.

Alle med reiselyst og et snev av utforskningstrang kunne finne trøst i å pakke den virtuelle snippesekken og pigge av til den garantert virusfrie Animal Crossing-øya. Der finnes ingen sykdom. Ingen konkurranser. Ingen tidspress.

Og så lenge du betaler for plassen du leier av øyas kremmer, Tom Nook, kan du leve i full fordragelighet og frihet. Det er helt opp til deg hvordan du vil leve livet.

En dag kan handle om å fange fisk eller samle frukt fra trær. Selg overskuddet til den lokale kjøpmannen for en slant og bruk natten til å omdekorere hjemme for pengene du har tjent.

Neste dag begynner du kanskje med å anlegge drømmehagen utenfor teltet ditt, eller forsøker å snekre sammen en bro så du kan besøke vennen som camper på andre siden av elven. Noen ganger trenger også herr Nook hjelp for å forbedre øyas infrastruktur. Gidder du, eller vil du bare sole deg?

Plattform: Switch

Power Wash Simulator

Kontorrotte som savner å ha en jobb der du ser umiddelbare resultater og får brukt kroppen litt? Da er det mulig du, som mange andre, kan få utløp for det gjennom å høytrykksvaske andre slaskers superskitne og forfalne hus, hager og stæsj.

Fra fettete gassgriller til hagegnomstatuer, fontener, steinlagte oppkjørsler og hustak – det føles godt å få ting til å skinne igjen!

Og så deilig det er å få den følelsen av å trykke litt på PC-en eller håndkontrolleren, i stedet for å stå ute i vær og vind å jobbe.

Du begynner med små kjedelige oppdrag, men etter hvert som du får gode tilbakemeldinger får du tilgang til å ta stadig større og mer interessante jobber på artige eiendommer. Og du får selvsagt penger til å oppgradere utstyret ditt slik at du fort skaffer deg skikkelig «power tools». Det skulle tatt seg ut om du møtte opp for å vaske den lokale lekeparken med hageslange og svamp.

Plattform: PC, Switch, Xbox, Playstation

Lawn Mowing Simulator

Enn så digg det er å se skitt renne vekk fra plattinger og murvegger, finnes det et enda mer «chill» spill der ute: nemlig Lawn Mowing Simulator.

Personlig savner jeg å kjøre – og høre – gressklipperen hjemme på gården om sommeren, og i stedet for å legge meg i andres hager og lukte på nyslått gress og fordampet bensin, gir jeg meg selv en liten dose virtuell gressklipping når savnet melder seg. Et perfekt spill for alle som er fanget i praktiske men akk så kjedelige leiligheter om sommeren mens klipperne durer i boligfeltet over gata.

Plattform: PC, Xbox, Playstation

Persona 5: Royal

Kanskje ikke et typisk komfortspill, men et som likevel kan forsvares med på listen fordi det er veldig historiedrevet og ikke spesielt vanskelig. Hele spillet er en reise, og selv om du jobber mot et endelig mål, er det karakterene du møter og stedene du oppdager under året ditt som elev i Tokyo du husker.

Spillet er som en god og spennende bok der du skal avsløre hva som skjuler seg bak ansiktsmasken til korrumperte maktpersoner.

Du spiller i ditt tempo, og om du har en ekstra tøff dag er det helt grei å bare sitte i onkelen din sin kaffebar og lytte til musikken og atmosfæren.

Plattform: PC, Switch, Xbox, Playstation

Unpacking

Likte du å flytte sist? Hvis ja er dette spillet for deg, raring. Om flytting gir deg mark i magen, styr unna.

Utvikleren beskriver spillet som et oppgave/puslespill kombinert med hjemmeinnredning, men i praksis går Unpacking ut på at du pakker opp ting du har dratt med deg fra tidligere perioder i livet etter at du har flyttet videre. Fra barnerommet går turen til studenthybelen, den første leiligheten og siden huset ditt. Hvert med sine unike rom og gjenstander. Gjennom gjenstandene kan du selv lage deg en historie om hvem eieren er og hva hen har opplevd, samtidig som du forsøker å innrede de nye plassene på den beste måten.

Spillet er realistisk på den måten at du ofte har lite plass til for mange ting, så tenk smart! Og ikke tro du kan sette skoene i kjøkkenskapet for å bli kvitt dem.

Plattform: PC, MacOS, Switch, Xbox, Playstation

The Witness

Du våkner opp alene på en øy, husker ikke hvem du er eller hvorfor du kom dit. Men du forstår raskt at øyen er full av gåter og oppgaver å løse. Kanskje svaret på det du lurer på ligger i dem et sted?

The Witness er et spill som gir deg en nærmest Zen-aktig følelse. Mens du utforsker de ekstremt vakre og ulike miljøene øya har å by på, og får tilgang til stadig nye skjulte områder, kan du roe helt ned og ta alt i ditt tempo. Ingen tidspress – faktisk ingen musikk – annet enn miljølyder. Bare over 500 oppgaver som krever at du tilnærmer deg dem fra stadig nye vinkler og ofte kaster om på det du trodde var etablerte regler.

Undertegnedes personlige stå-fast-rekord er en totimers grubleøkt på samme gåte. Løsningen kom først til meg utenfor spillet noen dager senere. Og var selvsagt «helt» opplagt. Da var det lett å hoppe inn igjen i spillet, teste at løsningen fungerte, og gyve løs på neste.

Anbefales med en kopp kaffe. Alene og med hodetelefoner på.

Plattform: PC, MacOS, Xbox, Playstation

Hades

Vi kunne nevnt mange «rougelike»-spill, som fantastiske Dead Cells, men i vår redaksjon er det Hades som bare fortsetter å gi time etter time, måned etter måned.

Hvordan skal vi forsvare dette spillet på denne listen? Her gjelder det nemlig å drepe så mange fiender som mulig, og målet er å bryte fri fra fatters, djevelen selv Hades, sitt helvete og bestige Olympen der gudene venter på deg.

Hades er også jæ**a vanskelig.

Men, etter en stund handler ikke Hades om å bryte fri, men om å gjøre det på en morsom måte, mens du danser på en bølge av mestring gjennom de ulike underverdenene med en rytme som raskt gir en egen ro.

Og selv om du dør titalls, eller hundretalls av ganger, gjør det aldri noe. Du belønnes faktisk! Ved å motta ressurser du kan bruke til å oppgradere våpen eller nye magiske krefter som gjør det neste rømningsforsøket ditt lettere. Dessuten får du ta del i den stadig utviklende historien om hvordan det kom til at det ble knute på tråden i forholdet mellom himmel og helvete.

Spillet er fylt av humor, unike kamper og figurer, og holder på deg fra start til slutt. Og som helvete – om du kommer dit noen gang – lykke til med å unnslippe Hades selv etter at det er «slutt».

Plattform: PC, MacOS, Switch, Xbox, Playstation

Bonustips: A Short Hike

A Short Hike er en så sjarmerende gledesspreder av et spill at alle fortjener å ha dette klart i skuffen for å tas frem på en ekstra tøff dag. Det tar bare tre-fire timer å spille gjennom, men selve reisen er minst like underholdende som slutten er fylt av varme.

Du styrer tempoet helt selv, og på streams er det ikke uvanlig at den som spiller totalt glemmer at du faktisk skal bestige et fjell for å ta en ekstremt viktig telefonsamtale. I stedet begynner de å leke rundt med de morsomme spillmekanikkene, som å fly, finne nye hemmelige områder på øya eller oppdage de artige minispillene og samtalene du kan ha med de du møter underveis.

Det er helt greit, for her belønnes du om du somler, og på mange måter er A Short Hike det spillet som virkelig viser at veien kan være like viktig som målet.

Plattform: PC, MacOS, Switch, Xbox, Playstation

Har du et tips til andre komfortspill som får deg til å slappe av? Tips gjerne andre lesere i kommentarfeltet!

