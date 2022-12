Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gave i siste liten? Dette er de beste kjøkkendingsene

Kamera Tek.no, macrovector/Freepik.com

Noen ønsker seg bare sokker og mener det, men er det én ting nordmenn også liker, er det utstyr til kjøkkenet som gjør matlagingen enklere og mer spennende.

De siste årene har vi i Tek testet et hundretalls produkter for hus og hjem, og de fleste finner vi i kjøkkenkategorien.

Vi har saumfart testene våre for å hente frem tidligere testvinnere og gode kjøp, for å gi deg noen tips om du enda ikke har gjort unna julegavene.

Kjenner du noen som skal flytte og trenger mye nytt, eller har familiens kjøkkensjef irritert seg over noe gammelt ræl den siste tiden?

Her finner du 19 kjøkkendingser for ulike budsjett, fra 400 kroner og oppover, som mottageren neppe vil ønske å bytte i romjulen. Vår store liste med julegavetips finner du for øvrig i denne artikkelen.

Airfryer

OBH Nordica Easy Fry Steam+ airfryer

OBH Nordica Easy Fry Steam+ airfryer vant testen vår av airfryer-toppmodeller. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Det å lage mat i en airfryer må være en av de mest lettvinte måtene å tilberede mat på – kanskje kun utkonkurrert av mikrobølgeovnen. For de som ikke kjenner konseptet er altså en airfryer en maskin som lar deg «frityrsteke» mat med lite eller ingen olje, og er på den måte sunnere enn annen tilberedning. Den er dessuten rask, og bruker mindre energi enn en stekeovn.

Da vi ville finne den beste airfryeren sto blant annet produktet fra OBH Nordica ut som en skikkelig god og allsidig modell. Til forskjell fra en del andre modeller har denne mulighet til å steame maten i tillegg til å fritere (og grille) den. Det utvider bruksområdene og gir variasjon som vi satte pris på etter flere dager med fritert mat på rad. Særlig fungerte dampfunksjonen godt for grønnsaker og fisk.

Anbefalt og mye for pengene:

Onemoon OA9 AirFryer 10L 1500W

Onemoon OA9 AirFryer. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

OneMoon OA9 er en airfryer som virkelig skiller seg ut i mengden. Mens de aller fleste modeller forsøker å etterligne en standard frityrgryte, minner denne mer om en mini-ovn. Og den er noe så sjeldent – til en airfryer å være – ganske pen. Den kommer med både stekebrett og grillspyd.

Den spesielle ovnsformen er også et smart designvalg. At man kan legge maten lagvis på stekebrett gjør rett og slett at man kan fritere mer av gangen. Airfryeren er også super å tine eller tørke mat i, da den går helt ned mot 30 grader.

Den varmer kanskje litt ujevnt til tider, men det kan eventuelt «fikses» ved å bytte om på stekebrettene underveis, eller flytte maten en gang halvveis i prosessen.

Hele samletesten vår av de beste airfryerne finner du her »

Onemoon OA9 AirFryer 10L 1500W annonse Sjekk prisen

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L

Xiaomi Mi Smart Air Fryer vant testen vår av billige airfryere. Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Vi har ikke bare testet toppmodeller. I samletesten vår av mye penere prisede airfryere var det små forskjeller når det kom til resultatet på maten, men det var likevel Xiaomis Smart Airfryer som imponerte oss aller mest totalt sett.

Denne hadde nemlig suverent bra brukervennlighet, med det kjekke navigeringshjulet som høydepunkt.

Vi likte også at varmenivået kunne stilles helt ned til 40 grader, noe som gjør at man kan tine og tørke mat med denne maskinen. Og det beste: Prisen ligger på kun 800 kroner.

Det eneste som egentlig trekker ned er kapasiteten på 3,5 liter. Dette er ikke modellen for storfamilien.

Les samletesten vår av rimelige airfryere her »

Xiaomi Mi Airfryer annonse Sjekk prisen

Kaffetrakter

Vi har testet over 20 kaffetraktere de siste par årene, fordelt på ulike priskategorier. Som vi har skrevet om er det i mange tilfeller vanskelig å smake forskjell på kaffe fra en rimelig trakter og en toppmodell. Bare hold deg unna de aller billigste!

Egenskaper som byggekvalitet, design og brukervennlighet spiller imidlertid også inn, og i budsjettsegmentet, som strekker seg opp til like over tusenlappen hos oss, vil vi trekke frem hele tre modeller.

OBH Nordica Blooming

OBH Nordica Blooming. Finnes også i matt sort. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Blant budsjettrakterne falt vi pladask for OBH Nordicas «Blooming». Den er en «stunner» på kjøkkenbenken og klinker til med svært god kaffe. Det får den til ved å simulere håndbrygg-metoden gjennom en såkalt blooming-prosess, der kaffen får tid til å «avgasse» før hovedbolken av bryggingen begynner.

Særlig god er den på halvlitersbrygg og oppover.

Trakteren lager ellers veldig lite støy, er rask og har veldig god byggekvalitet med et matt design i metall som gjør den lett å holde ren. Den får plusspoeng for god manuell dryppstopp som faktisk fungerer.

Russell Hobbs Elegance

Russell Hobbs Elegance. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Denne er et fint alternativ til OBH Nordicas Blooming-trakter dersom du tror mottageren vi sette pris på en timerfunksjon, slik at hen kan våkne til en ferdig kanne kaffe om morgenen.

Melitta Excellent 5.0

Melitta Excellent 5.0. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Også Melittas Excellent 5.0 må bare være med i listen vår, for ingen av de andre budsjettrakterne lager like god kaffe når vi bare trakter én kopp av gangen! Denne er altså helt super for de som bor alene og stort sett lager kaffe til seg selv, men som av og til må trakte en liter eller to for selskap.

Wilfa Svart Performance

Wilfa Svart Performance. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

I toppmodellklassen er det mindre forskjeller på smak, men faktisk større spredning i pris enn i budsjettsegmentet. En trakter vi mener treffer «bullseye» på både pris, funksjon og smak er Wilfa Svart Performance.

Vi digger det elegante designet, som virkelig gjør seg på kjøkkenbenken. Men det er den avtagbare vanntanken, pumpen som tømmer trakteren helt for vann mellom hver trakting samt det plasseringsvennlige designet som virkelig får den til å skinne.

Selvsagt i tillegg til at den lager god kaffe, raskt og med riktig temperatur.

Den lager litt mer lyd enn enkelte andre, men det er småpirk i det store og hele.

Technivorm Moccamaster Optio

Technivorm Moccamaster Optio. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Tidligere i år lanserte Technivorm Moccamaster-toppmodellen Optio. Denne er så langt alene om å være ECBC-godkjent for trakting helt ned til en halv liter kaffe av gangen, som betyr at smak og traktetid er perfekt tilpasset en halvliter og oppover.

Vi likte funksjonen godt, og skulle bare ønske Optio var enda bedre på å lage kun én kopp, der den slås av mye rimeligere modeller.

Vi har testet mange traktere som gir deg mer for pengene, men en skal ikke kimse av Moccamasters byggekvalitet eller renommé når det kommer til driftssikkerhet og tilgangen til reservedeler.

Kombinert med at den lager god kaffe ved trakting over en halv liter og er svært støysvak og rask, er det lett å forstå hvorfor det allerede står mange Moccamastere på norske kjøkken.

Om du ser etter en Moccamaster som gir mer for pengene vil vi trekke frem Moccamaster «Automatic». Den kommer uten den spesielle halvliters-funksjonen og kalkindikator.

Les samletesten vår av «toppmodell»-traktere her »

Kaffekvern

Wilfa CGWS-130B, eller «Svart Aroma», som den også kalles. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da vi samletestet kaffekverner kom Wilfas CGWS-130B, eller «Svart Aroma», på en 2. plass. I våre øyne er den likevel en vinner.

Grunnen er at den i praksis kverner like nøyaktig og jevnt som testvinneren for alt annet enn espresso, som den slett ikke mestrer. Og den er altså hele 2000 kroner(!) rimeligere, med en pen pris som ofte ligger rundt tusenlappen.

Om mottageren drikker vanlig filterkaffe, eller brygger kaffen sin for hånd, er det lite som slår denne på brukervennlighet, pris eller design. Rask er den også.

OBS: Ikke forveksl denne med den sølvfargede, rimeligere broren, som ikke har en antistatisk kaffebeholder og som sender malt kaffe langt utover kjøkkenbenken.

Les om de andre kaffekvernene vi har testet her »

Toastjern

Krups Grcic FDK4 er rimelig og lager god toast. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Testvinneren fra Sage er vanskelig å oppdrive for tiden, men den fortsatt veldig gode annenplassen fra Krups «Grcic FDK4» er også en super gave. Ikke minst har dette jernet en mye mer julegavevennlig pris, på rundt 400 kroner.

Uten at jernet har like mange muligheter som selve testvinneren kalte vi dette «et klassisk smørbrødjern som leverer varene», og trakk frem at det både var lett å bruke, raskt og ga et godt stekeresultat. At det er bygget som en panservogn teller også positivt.

Les hele samletesten vår av toastjern her »

Blender

Wilfa Xplode Vital var best til det meste i vår test av blendere til «en overkommelig penge». Kamera David Johansen Auby, Tek.no

Med en blender er det nesten ikke grenser for hvordan du kan blande grønnsaker, frø og frukt for å få næringsrike og gode smoothier. Du kan også lage milkshakes, eller bruke den til å knuse is. En god blender bør takle både små og store ingredienser, tint eller frosne.

Alle «budsjettblenderne» vi har testet har gjort en fin jobb, men testvinneren fra Wilfa, Xplode Vital BBLSP-1800, skilte seg likevel ekstra ut på sluttresultatet med ingredienser som var brutt fullstendig ned. Den laget rett og slett smoothier som var på høyde med vår mye dyrere referanseblender. Og den har ingen problemer med å knuse is.

Vi likte også at beholderen er laget av såkalt borsilikat-glass, som tåler høyere temperatur enn vanlig glass, og at motoren har fem års garanti.

Blenderen har et eget smoothieprogram, isknusingsprogram og gradvis hastighetskontroll. Den mangler imidlertid pulse-kontroll.

Testen vår av rimelige blendere finner du her »

Merk at vi også har testet tre av de aller beste blenderne på markedet. De som har en million funksjoner og er bygget som stridsvogner, men som også koster deretter. Skal du kjøpe til en ekstra kravstor hobbykokk, og har høyt budsjett (på rundt 5000 kroner!), kan du lese om disse i samletesten vår av blender-toppmodeller.

Foodprosessor

KitchenAid 5KFP0719EBM. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Testvinneren fra vår samletest av foodprosessorer er vanskelig å finne på lager i butikkene nå, så her trekker vi i stedet frem 2.-plassen fra KitchenAid med det klingende navnet «5KFP0719EBM».

Dette er den minste foodprosesoren fra testen vår, med et litt mer begrenset volum på 1,7 liter enn flere andre. Selv om større familier kanskje vil savne høyere kapasitet, opplevdes den aldri som noen «mini-variant» ved vår bruk. Den får dessuten plusspoeng for å være svært plasseringsvennlig og ha et smart internt oppbevaringssystem for alle delene.

Maskinen laget en ypperlig hummus, som var blant rettene vi ga alle foodprosessorene i oppgave å lage, og du kan uten problemer lage både små porsjoner dipp eller et par paibunner av gangen.

Hele testen vår av foodprosessorer finner du her »

KitchenAid Foodprocessor 5KFP0719EBM annonse Sjekk prisen

Kjøkkenmaskin

Ankarsrum Assistent

Ankarsrum Assistent er best i test hos oss, men har også en høy pris. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Om vi skal anbefale en kjøkkenmaskin nå i siste liten før jul må vi nesten få trekke frem to stykker.

Først har vi *selvsagt* testvinneren fra samletesten vår, Ankarsrum Assistent.

Denne spesielt designede og svært sterke maskinen ga totalt sett veldig gode resultat i alle testene våre, og imponerte særlig ved gjærbakst. Vi likte også hvordan maskinen lot oss piske krem på rekordtid, helt uten søl. Den takler også store deiger med en kapasitet på 7 liter.

Vi fant ærlig talt ingen nevneverdige ankepunkter, kanskje annet enn at du må regne med å bruke ti minutter med manualen første gangen.

Maskinen er dyr, og neppe innenfor så mange julegavebudsjett. Vi har imidlertid sett den ned mot 5000 kroner flere ganger det siste året, og i skrivende stund er den på tilbud til 6000 kroner.

Philips Series 7000 HR7962/01

Philips Series 7000 HR7962/01. Kamera David Auby Johansen, Tek.no

Vi vil også trekke frem Philips’ HR7962/01, som vi ga vår «Godt kjøp»-logo til. Denne er heller ikke billig, men har en lavere pris enn testvinneren samtidig som den gjør en svært god jobb og har mange nyttige funksjoner.

Timer, LED-display og belysning er på plass, sammen med en egen «pulse»-funksjon.

Kapasiteten på bollen er 5,5 liter, som bør holde for de fleste, men kanskje ikke virkelige storbakere. Maskinen er den letteste vi har testet, og bruker sugeføtter for å holde seg stabil på kjøkkenbenken.

Les samletesten av kjøkkenmaskiner her »

Philips Series 7000 Kjøkkenmaskin HR7962/01 annonse Sjekk prisen

Vaffeljern

Wilfa WM-623 Bell (Enkelt jern)

Wilfa WM-623 Bell er best i test av enkle vaffeljern. Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Et vaffeljern som bare lager én vaffel av gangen er kanskje ikke førstevalget for store familier, men for alle andre er det mye lettere å dytte inn i et skap etter bruk. Vår testvinner fra Wilfa, kalt WM-623 Bell, lager dessuten større vafler enn noen doble jern vi har testet gjør.

Vaffeljernet har en størrelse og tyngde som det oser respekt av – for ikke å glemme vaffel – når det står på kjøkkenbenken og presser ut den ene flotte sekshjertede vaffelplaten etter den andre.

Jernet har en ferdigindikator som faktisk fungerer, konisk jernplate med luftespalter og lydsignal som kan slås av.

PS: Jernet finnes også i en svartfarget «Home»-variant som ikke har lydsignaler.

Les testen vår av enkle vaffeljern her »

Wilfa WM-623Bell annonse Sjekk prisen

Wilfa «Tradisjon» (Dobbelt jern)

Kamera Vegar Jansen, Tek.no

Testvinneren i vår samletest av doble vaffeljern, fra OBH Nordica, er helt utsolgt for tiden og blir vanskelig å få tak i til jul. 2.-plassen fra Wilfa, som blant annet omtales som «Tradisjon», lager heldigvis like gode og perfekt stekte vafler. Det er dessuten rimelig, med en pris på rundt 400 kroner.

Vi kalte jernet «ujålete og enkelt i bruk», og smalt til med en anbefaling for de «jevne, gylne og deilig sprø vaflene» det laget. «Ankepunktet» er at vaflene ikke blir riktig like store som enkelte av konkurrentene lager, men vi snakker bare forskjeller på en centimeter eller to i diameter.

Les samletesten av doble vaffeljern her »

Wilfa WDW-516W annonse Sjekk prisen

Isbitmaskin

Rubicson isbitmaskin. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

En isbitmaskin er kanskje ikke det første du tenker på rundt juletider når de fleste av oss fyrer for harde livet for å holde varmen, men isbiter er tross alt like praktiske enten du skal nyte en drink inne i desember eller kjøle ned en mugge med saft i juli. Også er de vel mest et alternativ for de som alltid glemmer å ha et ferdig lager med isbiter i fryseren, for som kjent er disse mer holdbare enn isbiter laget av maskiner.

Isbitmaskinen som vant testen vår er utsolgt, men denne fra Rubicson som også kom greit ut er rimeligere og var blant de raskeste til å produsere isbiter. Isbitene hadde også grei størrelse.

Som andre isbitmaskiner må du likevel regne med å kassere de to-tre første ladningene, for de er nokså vasne og mest egnet for å kjøle ned maskinen. I likhet med konkurrentene bråker maskinen en del, og den kjøler ikke isbiter som er ferdige.

Les testen vår av isbitmaskiner her »

Rubicson Ismaskin annonse Sjekk prisen

Mikrobølgeovn

Samsung MS23K3515AS. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Det er kanskje ikke veldig vanlig å ønske seg en mikrobølgeovn til jul. Om den gamle synger på siste verset, eller du kjenner noen som snart skal flytte for seg selv, er det likevel en veldig praktisk gave å gi.

Samsungs budsjettmodell kom best ut i vår samletest, og vi likte den særlig fordi den kombinerte jevn oppvarming med et pent design og enkel betjening. Ovnen har god plass innvendig uten at den blir veldig stor på benken, og en liten bonus er at den kan stilles inn til å ikke pipe høyt for hvert valg du gjør.

Du finner hele samletesten vår her »

Samsung MS23K3515AS (Sølv) annonse Sjekk prisen