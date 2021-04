Finn grafikkortet som passer best for deg

Vi har en ny toppliste.

Anders Brattensborg Smedsrud 18 Apr 2021 16:00

Grafikkortmarkedet er helt skakkjørt for tiden, og mye tyder på at det også fremover vil være vanskelig å få tak i et, med både «gamere» og «minere» på jakt.

Men, det hindrer jo ikke deg i å drømme deg bort til virtuelle verdener fylt av piksler, høy bildeflyt og mer realistisk grafikk.

Med dagens høye priser, ventelister eller til og med krav om å stadig sjekke tilgjengelighet i butikkene, blir det bare enda viktigere at du vet hva du bør lete etter. Og altså unngå å betale svært høye summer for mer ytelse enn du trenger.

Vi snakker ikke nødvendigvis om at du skal treffe en eksakt modell, men hvilken serie med kort du bør forsøke å få fingrene dine i.

Finn hjelp i topplisten vår

Om du vil finne et grafikkort som passer dine behov kan du nå sjekke den nye topplisten vår for hjelp.

Her gir vi deg et raskt og fokusert overblikk over grafikkortene vi har testet fra Nvidia og AMDs siste generasjon.

Du får enkel informasjon om bildeflyten du kan forvente, hvilken oppløsning kortene er beregnet for og hvilke nye teknologier de støtter.

I tillegg trekker vi frem kortet du bør satse på om to rivaler kriger om lommeboken din i samme prissegment.

Du finner topplisten ved å klikke på lenken under. Den er også tilgjengelig fra menyen øverst på siden og vil bli oppdatert etter at vi tester nye grafikkort.

Gå til topplisten for grafikkort her »