Vi gir deg spillene som får timene til å fly.

Anders Brattensborg Smedsrud, Redaksjonen 28 Juni 2020 11:09 Først publisert 28 Mar 2020 12:00

Ettersom de fleste av oss tilbringer veldig mye til innendørs i disse dager satte vi i Tek oss ned for å lage en oversikt over spillene vi synes er alle forunt å oppleve.

Dette kan være spill som tar flere titalls timer å komme igjennom, eller som kan nytes i så lite som fem minutter mellom hjemmekontorøktene.

Vi starter med våre personlige favoritter, før vi trekker frem flere andre gode spill som vi i redaksjonen har god erfaring med.

Vi håper du finner noen som får deg til å koble av og kanskje til og med kan spilles med familie eller venner over nett.

Tek-redaksjonens personlige favoritter

Anders’ tips: Stardew Valley

For: PC, Switch, PS4, Xbox, mobil. Aldersgrense: 7 år. Spillere: 1–4

I Stardew Valley har du fått nok av det grå og stressende bylivet, så du flytter tilbake til din bestefars forlatte gårdsbruk. Kan du forvandle gården til din egen oase, og vil du få deg nye venner i landsbyen eller bare invitere de ekte vennene dine med på gården?

Spillet har en fantastisk unik og stemningsfull atmosfære, og er så avslappet eller stressende som du selv ønsker. Lydsporet forsterker også følelsen av lyse sommerdager eller kalde vintermorgener. Selv om Stardew Valley henter inspirasjon fra SNES-klassikeren Harvest Moon, er det en viktig påminnelse om at spill ikke må handle om konkurranse for å gi mening eller mestringsfølelse.

Hver dag er over på et kvarters tid, og mens mulige arbeidsoppgaver raskt står i kø, være seg vanning av avling eller innhøsting, er det alltid opp til deg hvor mye du vil ta på deg. Noen dager, kanskje om det regner, er det fristende å bare plukke med seg fiskestanga ned på stranden eller opp til bekken under fjellet for å prøve lykken. Eller du kan driste deg inn i gruven, hvor monstre står i veien for årer av kobber og gull du trenger for å forsterke gårdsredskapen din.

Innen snøen legger seg sent om høsten har du kanskje samlet nok materialer til å bygge fjøs for noen gårdsdyr, som du må ta vare på om du vil ha noe å spise eller å selge i nærbutikken. Når våren kommer er jordene atter klare for ny avling. Bærer den frukter kan du kanskje utvide huset til høsten?

Niklas’ tips #1: Ori and the Will of the Wisps

For: Windows, Xbox og Nintendo Switch. Aldersgrense: 7 år. Spillere: 1

Ori and the Will of the Wisps er egentlig det andre spillet i serien, men likevel det første jeg spilte. Jeg skulle bare gi det en liten smakebit, før jeg eventuelt hoppet til eneren hvis jeg likte det. Men så ble jeg oppslukt og spilte gjennom hele spillet, før jeg hoppet videre til eneren: Ori and the Blind Forest.

Men nok om meg - begge Ori-spillene byr på utfordrende og engasjerende plattformspilling, og byr samtidig på en helt fantasisk vakker grafikk. Man låser gradvis opp nye egenskaper som gjør det enda morsommere å bevege seg rundt i den enorme 2D-verdenen, samtidig som man hele tiden får nye utfordringer å bryne seg på. Litt som at det er gøy å bare svinge seg rundt mellom bygninger i de nye Spider-Man-spillene, er det gøy å bare hoppe rundt og kaste seg mellom fiender i Ori-spillene.

For alle som liker et godt plattformspill bør Ori være en «no-brainer». Vi holder en knapp på Will of the Wisp av de to, men begge spillene er verdt å plukke opp.

Niklas’ tips #2: Teamfight Tactics

For: PC, mobil. Aldersgrense: 13 år. Spillere: 1–8

Teamfight Tactics tilhører den relativt nye spillsjangeren «Auto Battler», som på mange måter er et ganske selvforklarende navn. Her skal du nemlig ikke styre noen karakterer eller sloss selv – det blir gjort automatisk. I stedet skal du være det strategiske geniet som setter sammen en liten armé på et sjakkaktig brett, bestående av karakterer med ulike styrker og svakheter.

Det er et konkurransespill og du spiller alltid mot 7 andre spillere. Alle begynner med et tomt «brett», og du bygger gradvis opp en samling av karakterer som skal slåss mot motstanderne dine. Du for også ulike våpen og utstyr du kan utstyre gjengen din med, for å gjøre dem bedre rustet i kampen mot motstanderne dine.

Du kjemper mot én og én motspiller, og til slutt er det bare én spiller som står igjen.

I motsetning til League of Legends - som TFT er et slags sidesprang til - kreves det ikke så raske reflekser eller samarbeid her, men til gjengjeld blir du belønnet for litt analytisk tenking, sannsynlighetsregning og en liten klype flaks.

I fjor ble spillet til og med tilgjengelig på mobil, som gjør det enda lettere å spille på farten. Kjempegøy!

Vegars tips #1: XCOM 2 / XCOM: Enemy Unknown

For: PC, PS4, Xbox, Switch. Aldersgrense: 16/18 år. Spillere: 1+.

Jeg tenkte slå et hardt slag for turbaserte spill, altså spill der spillere og fiender får gjøre sine ting i tur og orden. Først ut er Firaxis Games’ taktikktunge XCOM-serie – en «reboot» av de klassiske X-COM-spillene fra midten av 90-tallet og utover.

Bakteppet for historien dannes av invaderende utenomjordiske vesener som ønsker å ta over kloden, og din jobb som «commander» er å stikke nok kjepper i den gjengens svevehjul til å få dem på bedre tanker.

Som jordboer er man ikke overraskende bakpå rent teknologisk, så gjennom spillet blir det viktig å følge visse strategier for å forske og obdusere seg frem til vitenskapelige gjennombrudd som kan gi et overtak på slagmarken.

For den virkelige moroa foregår i felten, der du styrer et lag på opptil seks soldater som må bryne seg på romvesener av alle mulige kalibre. Soldatene rykker opp i gradene underveis, noe som betyr nye egenskaper og ferdigheter. I tillegg må du stadig gi dem kraftigere våpen og utstyr.

Siden spillet er turbasert, har du god tid til å gruble over ditt neste «trekk», og det trenger du. Som et taktisk spill er det viktig å hele tiden lete etter de små fordelene, og marginene som skiller menneskehetens suksess fra full undertrykkelse er knøttsmå.

XCOM-serien byr på en rekke grusomt nådeløse stunder, og spillere som prøver seg på de høyeste vanskelighetsgradene er enten masokister eller taktiske smågenier.

XCOM 2 er det nyere og litt bedre spillet, men også XCOM: Enemy Unknown fra 2012 har tålt tidens tann godt. Spillene har en slags historiedel som spenner seg over begge spill, men det er ikke noe problem å begynne rett på XCOM 2.

Uansett har du potensielt hundrevis av timer med underholdning her, og i hvert fall PC-spillere kan kose seg med alskens modifikasjoner.

Vegars tips #2: Civilization VI / Civilization V

For: PC, PS4, Xbox, Switch, iPad. Aldersgrense: 10 år. Spillere: 1+.

Jeg har spilt Sid Meier’s Civilization fra den første utgaven kom på begynnelsen av 90-tallet, og tør knapt tenke på hvor mange tusen timer som har vært brukt på å legge strategier som skal sikre meg verdensherredømme.

Civilization-serien er også turbasert, og kjent som et «4X»-spill – der du må utnytte alt fra strategiske ressurser og terreng til naboer for å få et overtak mot konkurrerende sivilisasjoner. Siden du kan generere et helt nytt kart og tilfeldige motstandere for hvert spill, er gjenspillsverdien skyhøy.

Over årene har spillet blitt mer sofistikert, avansert og ikke minst pent å se på, men grunnideen er den samme: Du starter 4000 år før vår tidsregning og anlegger en by på et passende sted. Herfra velger du hvilke teknologier og ideologier du skal etterstrebe, samt hva du skal bygge og hvilke plasser du skal utforske.

Nye oppfinnelser blir viktige for å holde tritt med nabosiviliasjoner, og du må finne balansen – det hjelper lite å ha verdens mest velutdannede befolkning når fienden kommer med stridsvogner mot dine bueskyttere.

Så du må bruke kløkt når du følger utviklingen frem mot og forbi moderne tid. Målet er naturligvis å bli den dominerende sivilisasjonen – enten det er med en sterk hær, imponerende kultur, diplomati eller det å bli førstemann på en annen planet.

Civilization VI er den nyeste utgaven i serien, og har for eksempel fått med seg elementer som global oppvarming i siste utvidelsespakke. Dessuten er Norge med . Men Civilization V fra 2010 har også holdt seg imponerende godt, og er dessuten langt rimeligere – spesielt på salg.

Stein Jarles tips: Slay the Spire

For: PC, Switch, Xbox, PS4. Aldersgrense: 10 år. Spillere: 1

Slay the Spire ble populært allerede i Early Access-fasen, og har siden nærmest laget en helt ny spillkategori som en rekke andre spill har latt seg inspirere av. Spillet er en slags blanding av rollespill, roguelike og samlekortspill. Du spiller en av fire karakterer som hver har sitt eget utvalg av kort, og målet er å nå toppen av spiret, som består av totalt 50 rom.

Spiret genereres på nytt for hver gang du starter, slik at du aldri helt vet hvordan det vil se ut. I rommene finner du kamper og ulike positive eller negative hendelser, og hele veien samler du nye kort til stokken din mens du prøver å kvitte deg med de kortene som bare tar opp plass og forhindrer deg fra å trekke de virkelig gode kortene. Strategiene i Slay the Spire er nærmest endeløse, og utviklerne bak har virkelig funnet en vanvittig god balanse mellom de ulike kortene og artefaktene du kan samle.

Slay the Spire kan virke relativt enkelt ved første øyekast, men her ligger det potensielt hundrevis av timer med moro. I starten låser du opp nye kort og lignende for hvert forsøk på å nå toppen, mens du etter hvert kan forsøke deg på «Ascension»-modus som legger til stadig større handikap for å gjøre det vanskeligere og vanskeligere.

Slay The Spire har 97 prosent positive anmeldelser på Steam-plattformen, og vi kunne ikke vært mer enig. Om du ikke synes utviklerens innhold er nok, finnes det dessuten drøssevis av modifikasjoner tilgjengelig, i alle fall på PC.

Oles tips: World of Warcraft

For: PC. Aldersgrense: 12. Spillere: 1–40

Jeg er en av mange som har spilt World of Warcraft til og fra helt siden 2005. Det er rett og slett et spill jeg ofte har havnet tilbake til etter å ha sporet av med andre titler.

Det er noe fengslende med å spille i denne fantasiverden, der alt fra orker til små dverger kjemper om utstyr som kan gjøre dem sterkere. Enten du liker å bruke sverd eller magi vil du nok finne noe som passer deg i WoW.

Dette er et spill hvor du kan bruke så mye tid som du ønsker og enten spille alene, eller sammen med opptil 40 personer i såkalte «raid» der store bosser skal felles.

Spillet finnes nå i to utgaver. Har du spilt før, vil du kanskje gjenoppleve storhetstiden fra de første årene av spillet, populært kalt «Vanilla». For deg som ikke har spilt før vil også denne utgaven være artig å prøve. Da får du oppleve hvordan spillet var i starten, og ikke minst hvordan det er å spille sammen med 40 personer samtidig i legendariske områder som Molten Core og Blackwing Lair.

For spillet finnes også i en annen utgave, «Battle for Azeroth». Her kan det hende du liker deg bedre om du vil spille litt nå og da uten å dedikere like mange timer. Det er nemlig langt enklere å finne grupper til å gjøre oppgaver enn hva det er i Vanilla.

Muligheten er med andre ord mange, og dette er en enkel måte å få timene til å gå, dersom du har litt traurige dager for tiden.

Oles tips #2: Fortnite

For: PC, Xbox, PS4, mobil, Switch. Aldersgrense: 12. Spillere: 1–16

Dette er et spill jeg nok ikke hadde spilt hadde det ikke vært for at jeg har unger i hus. Men det fine med Fortnite er at det er raskt og ukomplisert å spille sammen, og en «runde» med action på Fortnite-øya trenger ikke nødvendigvis ta lang tid. Det er dessuten gratis.

Inntil 100 personer blir flydd inn over en øy med en flygende buss. Fra denne hopper du ut til et selvvalgt sted, og så snart du lander gjelder det å finne seg forsvarsvåpen før fiendene gjør det.

Det som gjør spillet unikt sammenlignet er at du i tillegg til å skyte på hverandre kan bygge konstruksjoner som vegger, tak og ramper. Å mestre dette er essensielt for å hevde seg i spillet. Er du rask på labben kan du nemlig beskytte deg fra å ta mye skade ved et angrep.

Det eneste jeg misliker med spillet er det såkalte «Locker». Her kan du kjøpe ulike utseender til figuren din, farger på våpen, «glidere» og danser for ekte penger. Et evig mas fra ungene om hva som er kult i denne «itemshopen» blir du fort lei.

Jeg skjønner at det er kult å ha noe som skiller seg fra mengden. Men da skal vi huske at det er mange som spiller med standardfigurer også som er veldig dyktige. Du aner dermed aldri om det er et lett bytte du sniker deg innpå, eller om det er noen som kommer til å minne deg på at du fortsatt har mye å lære før du anses som god.

Finn Jarles tips: Thief Simulator

For: PC, Switch Xbox, Android. Aldersgrense: 12. Spillere: 1

Jeg har raptuser nå og da der jeg spiller mye. Spillene jeg ender opp med er enten store AAA-titler, eller noe jeg har ledd av i «let's play»-format på YouTube. Thief Simulator er et sånt spill.

Her skal du ved hjelp av kløkt og utspekulerthet kjøre den gamle skramlekassa di rundt i velstående nabolag, og med litt flaks liste deg så stilt på tå inn til kjøkkenet og stikke av med dårlig kunst eller en brødrister.

Dette er en slags pussig førstepersons-simulator som også har rollespillelementer i seg, der du oppgraderer kleptoen du kontrollerer etter hvert som bestikk og kaffekopper blir for kjedelig å stjele.

Spillet er gøyalt, billig og kan for eksempel kjøpes på Steam. Det er heller ikke spesielt krevende, og kjører fint på de fleste datamaskiner om du ikke har en konsoll eller mobil.

Andre gode spill

Animal Crossing: New Horizons

For: Switch. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1

Om du noen gang har tenkt at du gjerne skulle reist til din egen øy og bosatt deg der, borte fra resten av verdens problemer og mas, da er det sjarmerende og barnlige Animal Crossing det nærmeste du kommer denne drømmen.

Her finnes knapt noe mål. Ingen konkurranser. Ingen tidspress. Bare fred og ro.

Og så lenge du betaler for plassen du leier av øyas kremmer, Tom Nook, kan du leve i full fordragelighet og frihet. Det er fullstendig opp til deg hvordan du vil leve livet på øya du har reist til.

En dag kan gjerne handle om å fange fisk eller samle frukt fra trær. Kanskje vil du hente ting som har skylt inn fra havet så du kan selge dem til den lokale kjøpmannen for en slant, eller bruke natten til å omdekorere hjemme for pengene du har tjent.

En annen dag kan du rydde plass utenfor teltet ditt og skape deg din egen drømmehage, eller forsøke å snekre sammen en bro slik at raskere kan gå på besøk til en venn som camper på andre siden av elva. Noen ganger trenger også herr Nook hjelp for å forbedre øyas infrastruktur. Gidder du, eller vil du bare sole deg? Du bestemmer.

Mario Kart 8 Deluxe

For: Switch. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1–4

Det er objektivt umulig å ikke like Mario Kart. Go Kart-spillet hvor du får bruke alle triks i boka for å komme først over målstreken. Artig alene, over nett eller spesielt med lokal flerspiller med inntil fire spillere på delt skjerm. Lite slår følelsen av knuse vinnersjansen til et familiemedlem med et strategisk lynnedslag – eller for de erfarne – med noe så simpelt som et bananskall rett før målgang. Å høre de innstendigste av bønner om å ikke slippe det røde skallet du har ruget på helt til sisterunden, og så la det stå til likevel, er ubetalelig.

I Mario Kart 8 Deluxe er alle de mest kjente og kjære Nintendo-figurene med, og utvalget av varierte baner har kommet opp i vanvittige 48. Dessuten er den originale «Battle»-modusen tilbake, der du jakter på motspillerne dine med et arsenal av våpen, fra bananer til bomber.

Super Mario Maker 2

For: Switch. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1

Mange er jo vokst opp med 2D-Mario, som er kjent for sine varierte brett, med «supertight» gameplay og kontroll. Men, selv om du har hoppet rundt med rørleggeren i timevis allerede, og rundet tidligere spill utallige ganger, må du ikke tro du har sett all variasjonen soppriket har å by på.

I Super Mario Maker 2 kommer manges barndomsdrøm til virkelighet. Her kan du sette sammen dine egne brett, som du senere kan laste opp på nett og la andre prøve seg på.

Verktøyene du har til rådighet er utallige, men et innovativt grensesnitt gjør det til en lek å sette sammen de mest absurde banene på noen minutter. Du kan velge om brettet ditt skal bruke elementer fra Super Mario Bros, Super Mario World eller New Super Mario Bros-serien. Dermed appellerer spillet til deg uansett hvilken generasjon Mario du vokste opp med.

Om du ikke vil lage dine egne brett er det lett å hente ned et av de mange tusentalls kreative brettene andre har skapt i spillet.

Red Dead Redemption 2

For: PC, PS4, Xbox. Aldersgrense: 18 år. Spillere: 1

Red Dead Redemtion 2 er et spill som tok mange tusen personer over syv år å lage. Og det synes i alt verdenen har å by på. Dette er et så polert spill at det ville være en synd å ikke gi det en sjanse, enten du har sansen for Cowboy-settingen eller ei.

Å ta hesteryggen fast over de frodige og gresskledde slettene, ri gjennom de tørre bandittbefestede dalene eller over de iskalde og snødekte fjelltoppene er en opplevelse i seg selv. Men der spillet virkelig skinner, og har tatt sin fortjente plass i spillhistorien, er gjennom hovedfortellingen.

Du er Arthur Morgan i det 1800-tallet og de lovløse tidene går mot slutten. Storsamfunnet og Amerika slik vi kjenner det i dag er i ferd med å dannes.

Du og den frihetselskende gjengen din drives nå fra skanse til skanse etter et bankran som gikk skikkelig skeis. Hva vil skje med samholdet mellom dere etter hvert som samfunnet løper fra og Sheriffen ligger i hælene på dere? Hvor langt er dere villige til å gå for å klare dere når mat skal på bordet? Det er bare noen av spørsmålene i en fortelling hvor du kommer tett på en gruppe mennesker som absolutt ikke er gode. Men kanskje ikke onde, heller?

Mange vil nok dessuten sette pris på hvordan spillet tegner et unikt bilde av hvordan Amerika så ut for over 100 år siden.

Divinity: Original Sin 2

For: PC, PS4, Xbox, Switch. Aldersgrense: 18 år. Spillere: 1–4

Divinity 2 er trolig tidenes beste taktisk rollespill. Alene eller sammen med inntil tre venner begir du deg ut i en enorm verden på jakt etter Biskopen som tok deg og alle med overnaturlige «source»-krefter til fange på en isolert øy. Her skal dere etter planen lobotomeres og tappes for kraften dere har båret fredelig i generasjoner.

Målet deres blir selvsagt hevn, men for å få til det må dere først rømme fra fangenskap. Da gjelder det å bruke både kløkt og fantasi. I Divinity 2 er det aldri bare den mest åpenbare løsningen som gjelder. Målet kan oppnås på flere måter, kanskje også uten kamp.

Kampene er turbaserte, og du og laget ditt må tenke strategisk for å komme helskinnet ut av dem. I starten har dere enkel magi, men etter hvert kaster gudene seg selv inn i kampen på deres side, og gir dere flere krefter. Det er opp til deg å forstå hva du kan bruke dem til.

Du kan spille som slåsskjempe, bueskytter, magiker, snikmorder og mange flere klasser. Etter hvert som du samler erfaringspoeng og gullmynter, og når stadig mer faretruende steder, være seg dype grotter, skumle sumper, vulkanske øyer eller den majestetiske men syke storbyen, kan du skaffe bedre utstyr og våpen. Du må hele tiden tenke gjennom hvilken figur du gir det nye utstyret, og hvordan du bruker de hardt opparbeidede erfaringspoengene for best effekt.

Dette spillet er taktikk og strategi på sitt beste. Orker du å sette av omtrent 100 timer, vil du falle så dypt ned i denne magiske og vanvittig varierte verdenen at Corona-krisen kanskje er over innen du vender tilbake til oss andre.

Dead Cells

For: PC, PS4, Xbox, Switch, mobil. Aldersgrense: 16 år. Spillere: 1–2

Dead Cells kan se både vanskelig og kaotisk ut. Men når du prøver selv oppdager du at spillet er lett å få taket på og ekstremt raskt å komme inn i. Her får du umiddelbar action, og du kan holde på i bare noen minutter eller i nesten en time av gangen.

Spillet er et såkalt «rouguelike», som betyr at verdenene du besøker er forskjellig bygget opp hver eneste gang du starter på ny. Og starte på ny, det vil du gjøre mange ganger.

Når du dør, mister du nemlig det meste av tingene du samlet på veien, som skjold, sverd, bue og penger. Men, jo mer du spiller kommer du nærmere å opparbeide deg permanente fordeler som du beholder selv når du gjenoppstår på første brett.

Dermed er det ikke kun ferdigheter som trengs, men også tid og strategi – for hvilke permanente egenskaper bør du egentlig prioritere å forbedre?

Og du, pass opp. Blir du stående og beundre den fantastiske pikselgrafikken for lenge kan det vel være det siste du gjør.

Spillet er best med en kontroller.

Forza Horizon 4

For: PC, Xbox. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1

Forza Horizon er spillet som får simulatorentusiaster til å vri seg i smerte, men alle som trodde de ikke likte racingspill til å revurdere synet på hele sjangeren.

Å spille Horizon 4 er rett og slett stor moro, og om ikke adrenalinnivået ditt har økt minst et par hakk når du ruller over målstreken er det deg det er noe galt med. Horizon er nemlig en konstant konfettifest av et spill hvor du vil oppleve høy fartsfølelse kombinert med konstant frykt for å bli tatt igjen av rivalene.

Spillet finner sted i Storbritannia, i svært vakre og levende omgivelser. Her får du kjøre rundt innsjøer på smale landeveier, på røffe og sølete skogsveier som blir isete og glatte når snøen har festet seg. Du har også et kobbel av ulike kjøretøy å utforske, fra superbiler til rallybiler og monster trucks. Alle ser strøkne ut, og kjørefølelsen sitter som et skudd. Alltid.

The Witness

For: PC, PS4, Xbox, mobil. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1

Du våkner opp alene på en øy, husker ikke hvem du er eller hvorfor du kom dit. Men du forstår raskt at øyen er full av gåter og oppgaver å løse. Kanskje svaret på det du lurer på ligger i dem et sted?

The Witness er et spill som gir deg en nærmest Zen-aktig følelse. Mens du utforsker de ekstremt vakre og ulike miljøene øya har å by på, og får tilgang til stadig nye skjulte områder, kan du roe helt ned og ta alt i ditt tempo. Ingen tidspress – faktisk ingen musikk – annet enn miljølyder. Bare over 500 oppgaver som krever at du tilnærmer deg dem fra stadig nye vinkler og ofte kaster om på det du trodde var etablerte regler.

Undertegnedes personlige stå-fast-rekord er en totimers grubleøkt på samme gåte. Løsningen kom først til meg utenfor spillet noen dager senere. Og var selvsagt «helt» opplagt. Da var det lett å hoppe inn igjen i spillet, teste at løsningen fungerte, og gyve løs på neste.

Anbefales med en kopp kaffe.

Two Point Hospital

For: PC, PS4, Xbox, mobil. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1

Mange minnes kanskje det smått absurde Theme Hospital fra 1997 med glede, og for ikke lenge siden gjenoppsto simulatorspillet i form av den spirituelle oppfølgeren Two Point Hospital.

Her er du fortsatt enerådende sjef over et stakkars sykehus, og det er din oppgave å bygge ut kapasitet for å behandle pasienter som kommer inn med stadig mer underfundige plager. Du må ansette leger og psykiatere som kan sette diagnoser, og kirurger som kan behandle alt fra ballonghode (stikke hull, selvsagt!) til monobryn og tilstander der pasientene er forvandlet til lavoppløste 8-bit-skapninger eller har blitt flatpakket.

Her er med andre ord realisme pælmet 17 mil ut vinduet. Og selv om det alltid er kjedelig når du ikke lenger klarer å holde følge med strømmen av pleietrengende pasienter og ser grafen over døde stige eksponentielt, ligger latteren alltid like bak.

Plague Inc.

For: PC, Switch, PS4, Xbox, mobil. Aldersgrense: 7 år. Spillere: 1

Et spill som har fått massiv oppmerksomhet den siste tiden er Plague Inc: Evolved. Og ikke så rart, for her styrer du faktisk et virus som akkurat har infisert pasient null. Din jobb er ganske så morbid: å sørge for at viruset sprer seg så raskt at det lykkes i å utslette hele verden før menneskeheten kommer opp med en kur.

Du kan selv velge hvor du ønsker at pasient null skal befinne seg når virusutbruddet starter. Du må tenke mer og mer strategisk etter hvert som stadig flere land oppdager tuslen de står overfor og gjennomfører tiltak for å redusere smittespredningen. Som å stenge grenser, stanse luftfarten og alt dette vi har blitt så alt for kjent med i det siste. Kanskje du bør mutere til å smitte via vann heller enn luft? Eller øke inkubasjonstiden slik at folk smitter flere før de forstår at de selv er syke?

Spillet gir neppe svarene på hvordan vi kan bekjempe Covid-19, men har tidligere blitt rost for sin realisme av Center for Disease Control and Prevention. Det er mulig det er «to soon» å ha det moro med spillet, men kanskje kan det lære deg litt om hvor raskt ting kan gå at skogen og virkemidlene som kan redde oss.

Rocket League

For: PC, Switch, PS4, Xbox. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1–4

Rocket League er en merkelig sammensmelting av fotball og racing, der spillerne er byttet ut med raske og akrobatiske biler som jakter på fotballen.

Målet er å score på motstanderlaget ved å få ballen inn i motstandernes mål, men dette er ikke alltid så lett. Ballen er gigantisk, og de rakettdrevne bilene er lynraske. Når du etter hvert begynner å mestre spillet er det få ting som er bedre enn å fly høyt med bilen og krasje ballen inn i mål fra luften.

Du kan spille alene mot datamaskinen, finne motstandere på nett, eller dele skjermen i to for lokal flerspiller.

En kamp i Rocket League tar bare fem minutter, så dette er et supert spill for deg som trenger noe raskt å koble av med mellom ensomme økter på hjemmekontoret. Bare sørg for at det blir med den éne runden. Eller maks to ...

Cities Skylines

For: PC, Switch, PS4, Xbox. Aldersgrense: 3 år. Spillere: 1

Mange PC-spillere har nok varme minner fra sine glansdager som ordfører i Sim City på tidlig 2000-tallet. Før mange av de samme gikk på en megasmell da det totalt lobotomerte Sim City 5 ble sluppet i 2013.

Om planleggingsfoten til tross for dette ikke har gitt seg og du tripper når noen hvisker industrisone, aveny, og rundkjøring, eller du savner å tre frem som helt etter at «noen» lot kloakkanlegget dumpe alle gleden i elva som renner forbi «kakse-åsen» hvor de rike i byen din klynger seg sammen, er Cities for deg.

Spillet er på mange måter den spirituelle oppfølgeren til Sim City, og er alt dette spillet burde vært og mer. Det er superenkelt å komme i gang med å designe og drive byen din, og mulighetene er vanvittig mange, med svært varierte kart, terreng og verktøy.

Horizon Zero Dawn

For: PS4. Aldersgrense: 16 år. Spillere: 1

I Horizon Zero Dawn får du styre en jeger ved navn Aloy, som er nødt til å kjempe seg gjennom en verden full av mekaniske dyr. Hele faunaen i denne verdenen er rett og slett maskiner, som kommer i alle slags størrelser og fasonger. Om ikke dette allerede kan virke litt pirrende for nysgjerrigheten kan vi love deg en engasjerende hovedhistorie som går gjennom spillets mange timer som en solid rød tråd.

Verdenen du befinner deg i er gigantisk og tar lang tid å utforske, men takket være en veldig engasjerende kampmekanikk blir det aldri kjedelig. Det er rett og slett akkurat passe utfordrende å ta knekken på de mange fiendene du møter, og spillet åpnet opp for en rekke kreative løsninger for å komme deg gjennom situasjoner på.

Dette var en stor hit da det ble sluppet i 2017, og kan plukkes opp i dag for en billig penge.

The Division 2

For: PC, PS4, Xbox. Aldersgrense: 18 år. Spillere: 1–12

Om vi først skal anbefale et «realistisk» skytespill må det nesten bli The Divison 2. Da med tanke på settingen i spillet.

Byen, Washington D.C. har nærmest gått til grunne etter at et aggressivt virus har spredd seg dit fra New York. Hele byadministrasjonen er evakuert, og folkene som er i igjen må klare seg på egen hånd.

Gruppen du er en del av må kjempe med nebb og klør, les geværer og granater, om ressurser og utstyr som trengs for å overleve. Kampen står mot både andre fraksjoner og kriminelle gjenger som ikke lenger blir passet på av politiet.

Du må kommunisere med lagkameratene dine for å legge strategier for å overvinne andre grupperinger, finne bra utstyr og øke evnene dine i kamp.

Spillet fikk en litt trøblete start, men flere utvidelser har gjort det til en solid opplevelse for deg som har noen å samarbeide med over nett.

Persona 5

For: PS4. Aldersgrense: 16 år. Spillere: 1

Kanskje savner du skolen for tiden. I så fall ringer det alltid inn på Shujin Academy i Persona 5-tolkningen av moderne Tokyo. Her inntar du rollen som skoleelev i ny by, klar for et helt skoleår rett før uforklarlige ting begynner å skje.

Du opplever raskt at du ikke kan stole på tillitspersoner i samfunnet, og etter hvert blir det du og de nye skolekameratene dine sin oppgave å avsløre både maktmisbruk og skjulte systemer som holder folk nede.

Gjennom en mystisk mobilapp som dukker opp på mobilen din kan du tre inn i hjertet til korrumperte personer og rive av dem masken de bærer slik at de ser hva de selv har blitt. For å avsløre dem får du hjelp av personaer, skapninger som kan spores tilbake til din egen personlighet og som styrkes ved å utvikle vennskapene dine i den virkelige verden.

Selv om settingen i Persona 5 er ganske dyster, er aldri stemningen så tung at du ikke ofte kan glede deg over tingene du og vennene dine finner på på fritiden, eller spenningen ved å utforske Tokyo. Menneskene du møter er interessante, og mens skoleåret går sin gang lærer du å få øye på det som ligger under overflaten. Både i samfunnet og bak masken mennesket bærer.

Spider-Man

For: PS4. Aldersgrense: 16 år. Spillere: 1

Det har blitt laget utallige Spider-Man spill gjennom årene, men ingen av dem har vært så gode som fjorårets braksuksess fra Insomniac Games. For det holder ikke at bare historien er god eller at grafikken er pen – et spill hvor du styrer Spider-Man er nødt til å føles bra. Han er tross alt an slåssende akrobat som kan kaste seg mellom bygninger og unngå alt fra kuler og slag med raske reaksjoner, og da funker det ikke med dårlige kontroller.

Heldigvis sitter det som et skudd, og alt fra slossemekanikken til historien er engasjerende og gøy. Bare det å svinge seg mellom bygninger nedover gatene i Manhattan, som du kommer til å gjøre mye i løpet av spillet, er morsomt.

Når du er ferdig med spillet kan du også prøve deg på de tre tilleggskapitlene som har blitt sluppet i ettertid. Dette vil gi deg mange timer med underholdning. Garantert!

God of War

For: PS4. Aldersgrense: 18 år. Spillere: 1

Etter at det syvende God of War-spillet kom på markedet i 2013 hadde vel de fleste tenkt at spillet var dødt for evig og alltid. Men i fjor lagde de jammen meg en slags oppfølger-reboot som både startet serien helt på nytt, samtidig som det gir et par nikk til spillene som kom før den.

Borte vekk er de greske gudene og det varme klimaet. Kratos har nå tatt turen til det kalde nord, og hans underlige kjetting-kniver har blitt byttet ut av en diger øks. Han har også fått en kone og en sønn, og forsøker egentlig å leve et stille liv i hytta si, før ting naturligvis går galt.

Det er få eller ingen andre PlayStation-spill som ser like lekkert ut som God of War gjør, og da det kom ut høstet det lovord fra hver eneste spilljournalist som testet det. Det er rett og slett ett av de beste konsollspillene som ble sluppet i fjor, og det fortjener å bli spilt av alle som liker en solid historie, vakker grafikk og strålende spillmekanikk.