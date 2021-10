Ny toppliste: de beste mekaniske tastaturene

Enten du hamrer ut titusener av tegn på jobb og skole, eller alt handler om å sikre «Chicken Dinner» eller ta lauget ditt til seier i det siste «raidet», må du og tastaturet ditt bli dus.

Nå har vi satt sammen en ny toppliste med de aller beste mekaniske tastaturene vi har testet de siste årene.

Den er basert på to samletester av tastatur. En av mekaniske tastatur over 1000 kroner, og en av tastatur med mekaniske eller membran-baserte brytere under 1000 kroner.

Her har vi plukket ut kun de mekaniske tastaturene, og rangert dem fra best til «svakest» resultat. Det skal imidlertid sies at alle som har fått plass på listen vår kan passe veldig godt til akkurat din bruk, og ingen av dem er dårlige kjøp!