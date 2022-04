Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Korttest Ikea Rothult

Ikea Rothult smartlås er faktisk ikke så smart

Men den gjør jobben sin.

Jo, låsen kan fungere fint på møbler som ikke er fra Ikea også. Her bruker vi den på en skjenk fra Jysk.

Vegar Jansen

Når vi skriver «smartlås» vil nok de aller fleste tenke på en Yale Doorman eller lignende løsning for inngangsdøren. Men det finnes også andre ting – eksempelvis skuffer eller skap – som det kan være en fordel å kunne låse uten å måtte fiske fram nøkkelknippet.

Her kommer Ikea Rothult inn. Dette er en elektronisk lås som bruker nøkkelkort og kan installeres i egnede skap eller skuffer. Hvorvidt låsen er så veldig smart kan selvfølgelig diskuteres, men Ikea selv kaller den altså for en smartlås.

Samtidig er det viktig å være klar over at denne låsen på ingen måte er koblet til noe nettverk, så det er ikke mulig å fjernstyre den. Det er ingen app inne i bildet, og den kan heller ikke programmeres. I våre øyne er det derfor litt overdrevet å kalle den smart.

Fordeler Krysse av Kommer med to RFID-«nøkler»

Krysse av Kan pares med en tredje RFID-brikke

Krysse av Kan bruke oppladbare batterier

Krysse av Kommer fiks ferdig med skruer og låsevinkel Ting å tenke på Bytt Er ikke spesielt smart

Bytt Tar litt plass i skuffen/skapet

Bytt «Alle» kan pare en RFID-brikke med en åpen lås

Litt stor og klumpete

Låsen kommer med nesten alt du trenger i pakken. Det følger med skruer, låsevinkel og en bruksanvisning som viser eksempler på hvordan enheten kan festes til skuffer og skap. I tillegg får du med to nøkkelkort som ved hjelp av RFID (radiofrekvensidentifikasjon) stenger og åpner låsen.

Disse to kortene er å betrakte som originalnøkler og bør tas godt vare på. I tillegg er det mulig å pare låsen med enda en RFID-brikke – som for eksempel kan være i et bank- eller busskort. Litt mer om dette senere.

Dette følger med i pakken: Lås, låsevinkel, skruer og to nøkkelkort. I tillegg kommer bruksanvisning og installasjonsveiledning.

Det eneste som behøves i tillegg er tre AAA-batterier, som selvfølgelig godt kan være Ikeas egen oppladbare variant om ønskelig. Ifølge bruksanvisningen skal tre 900 mAh-batterier vare i nesten halvannet år dersom låsen åpnes og stenges tre ganger hver dag.

Dette har vi av naturlige årsaker ikke fått testet ut.

Dessuten skal låsen begynne å pipe sporadisk ved lavt batterinivå, og låse seg opp automatisk dersom det da ikke blir foretatt et batteribytte innen rimelig tid etter dette.

Selve låsekassen er i plast, med strategiske mål på 7,5 x 8,2 x 3,5 centimeter. Spesielt liten og nett er den altså ikke. Med batterier veier vi den inn til 137 gram på vår kjøkkenvekt. Det umiddelbare kvalitetsinntrykket er greit, men ikke noe mer – låsen er åpenbart ikke ment å forhindre målrettede innbrudd.

Nei, her er det i større grad snakk om å bare få litt kontroll på hvem som har tilgang til skuffer eller skap på (hjemme)kontoret eller i huset. Om det er for å hindre tenåringen i å snuse rundt i barskapet eller kollegaen fra å tjuvspise av godteposen din igjen skal vi ikke legge oss opp i.

Men en låst skuff eller dør vil i hvert fall sende et tydelig signal, og eventuelle innbrudd vil merkes på skadet/ødelagt lås eller møbel. Så den vil ha en funksjon selv om den ikke vil være sterk nok til å stoppe målrettede kjeltringer.

Montering

Som nevnt vil installasjonen være helt avhengig av typen skap eller skuff du skulle ønske å holde låst. Det følger med skruer for både bruk med treverk og for å feste låsen i forberedte stålskap (som Ikea Idåsen).

Treskruene som fester selve låseboksen stikker omtrent 7 millimeter ut, så den vil fint kunne skrus fast direkte i de fleste tremøbler. Skruene som er ment å brukes for å feste låsevinkelen går litt dypere, vi målte cirka 11 millimeter. Uansett er det selvfølgelig mulig å bruke andre skruer om ønskelig.

Ellers kan enhetene sikkert også teipes eller limes fast om det er mer praktisk. Igjen, det vil ikke være godt nok til å kunne forhindre tilgang for noen som virkelig går inn for det, men da holder det normalt sett heller ikke med noen skarve treskruer.

Å montere låsen krever ellers ikke stort mer enn halvveis godt øyemål og at du vet opp og ned på en stjernetrekker. Er du i tvil, er det likevel lov å få hjelp av en venn med grunnkurs i metermål.

Uansett vil låsen festes på innsiden av skapet eller skuffen og således ikke ødelegge det eksterne inntrykket av møbelet. Radiosignalene mellom nøkkelkort og lås rekker flere centimeter og har normalt sett ikke noe problem med å komme gjennom treverk eller tynne stålplater.

Ettersom låseboksen er såpass dyp, er det heller ikke sikkert du trenger å bruke låsevinkelen ettersom låsebolten kan fungere sammen med en naturlig kant på møbelet.

Motoren som driver låsebolten kunne kanskje vært mer stillegående. Samtidig har dette fordelen av at det ikke er noe problem å faktisk høre at den virker, selv gjennom et møbel. Ellers gir boksen fra seg et par klare pip dersom den ikke oppfatter signalet skikkelig – eller om du bruker feil kort.

Kan pare med hvilken som helst RFID-brikke

En interessant ting med Rothult er at du kan pare den med et tredje kort (eller noe annet) med en RFID-brikke innabords. Dette gjør man ganske enkelt ved å holde et tredjepartskort – for eksempel bankkortet – inntil låsen når den er åpnet.

Ruters reisekort kan fungere som nøkkel.

Det er kun støtte for ett slikt ekstrakort, og en ny paring vil overskrive den gamle. Så dersom en spøkefugl holder sitt RFID-kort inntil din lås når den er åpen, vil kun originalkortene dine fungere. I tillegg vil vedkommende nå ha et kort som kan åpne din skuff eller skap. Rent sikkerhetsmessig er dette verdt å merke seg.

I dokumentasjonen som fulgte med vårt testeksemplar står det også at enheten skal kunne pares med mobiltelefoner med NFC/RFID, som jo flere moderne mobiler har. Men dette har vi ikke fått til å virke, og denne egenskapen er heller ikke nevnt i bruksanvisningen som ligger ute på Ikeas nettsider. Vi må derfor regne med at dette enten var en glipp eller at denne funksjonaliteten har blitt fjernet rett før lansering.

Konklusjon

Ikea Rothult smartlås er en elektronisk lås ment for skuffer og skap. Den kommer ferdig med skruer, låsevinkel og to RFID-kort, og trenger kun tre AAA-batterier i tillegg. Enheten kan enkelt monteres på de fleste tremøbler og visse skuffer eller skap av metall.

Den «smarte» delen av låsen er begrenset til å kunne pare den med én ekstra RFID-brikke.

Og det er egentlig det. Rothult har ingen app eller knapper, og det eneste den kan er å flytte låsebolten når den oppdager en kompatibel RFID-brikke. Men det kan være godt nok for en slik elektronisk lås, som for øvrig i skrivende stund har en prislapp på 349 kroner.

Vi har valgt å ikke gi dette produktet noen karakter, da vi strengt tatt ikke har noe å sammenligne med.

