Denne holder myggen unna i timevis

Og du trenger ikke gass for å bruke den.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 27 Juni 2021 06:00

Med sommer, sol og varme kommer mygg og knott luskende frem. Disse små krabatene er i stand til å gjøre fisketuren eller en grillkvelden ganske så miserabel. Få ting er vel mer irriterende enn å høre myggens velkjente summing i det den sikter seg inn på deg og skal skride til verks.

For noen år siden testet vi en enkel, håndholdt myggjager fra Thermacell. En dings som viste seg å holde de ugjestfrie blodsugerne på behørig avstand til bare noen få hundrelapper. Men maskinen trengte ofte å skifte duftputer, og det var alltid viktig å sjekke at du hadde nok gass igjen i patronen.

Vi har nå testet Thermacell sin andre generasjon av Thermacell Radius, en relativt liten myggjager som ikke trenger gasspatroner. Den nye modellen koster deg i skrivende stund over 900 kroner, og refillen ligger på rundt 400 kroner.

9.5 Imponerende Thermacell Radius annonse Sjekk prisen Gir deg fri fra myggen i opp mot 40 timer på en refil. Fordeler Jager mygg og knott som bare det!

Meget enkel å bruke

Oppladbar – og kan brukes mens den lader

40 timers bruk pr refil (kun 12t følger med)

6 timers brukstid

Prisen på refillen gir en kost på 10 kr pr time du bruker

Ganske kompakt og lett. Ting å tenke på Litt dyr?

Bruker 5 timer på å lade seg opp

Thermacell Radius er ikke større enn at den fint får plass i sekken din. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Lite og hendig

Thermacell Radius (2.0) er ganske så liten av seg, hvor den måler om lag åtte centimeter i bredde og høyde, mens dybden er rundt fem centimeter. Altså ikke stort større enn at du fint kan ha den i en sidelomme på tursekken, eller i en litt stor jakkelomme.

Selve enheten består av to deler, når du deler denne så kommer rommet hvor selve refillen skal holde hus til syne. De to delene holdes sammen ved hjelp av noen små magneter, og sitter relativt godt sammen.

Når du tar fra hverandre de to delene så kommer refillen til syne. Ole Henrik Johansen / Tek.no

På den nedre delen av maskinen sitter åpenbart batteriet og ikke minst mikro-USB-porten som lar deg lade maskinen mellom slagene. Radius holder det gående i rundt seks timer før den er tom for batteri, og det tar om lag fem timer å lade den opp igjen. Heldigvis, om du skal bruke den lenger enn seks timer av gangen, kan du fortsatt bruke enheten mens den lader.

Du slår enheten av og på ved å bare trykke på knappen som sitter i nedre del, og under den store knappen så har du en diode som gir deg en indikasjon på hvor mye batteri maskinen har igjen. Den lyser først hvitt, så endrer den seg til gult før den til slutt blinker gult. Når den blinker slik, har du cirka en halv times bruk igjen. Lyser den konstant hvitt har du mer enn tre timer, mens gult indikerer alt mellom tre timer og en halvtimes tid.

Nederst på den nedre delen finner du ladeporten bak en gummiluke. Merk også den store knappen, som er alt du trenger for å aktivere maskinen. Ole Henrik Johansen /Tek.no

Det kan også være greit å være klar over et par funksjoner som denne knappen gir. Dobbeltklikker du på knappen så starter du en timer-funksjon der enheten vil slå seg av etter et par timers tid. Holder du knappen inne i fem sekunder så aktiverer eller deaktiverer du en låsefunksjon. Slik at du ikke kan slå av maskinen ved et uhell.

Thermacell Radius gjør fisketuren til en langt bedre opplevelse der du slipper å plages av mygg og knott. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Fungerer helt utmerket

Når du starter opp Radius så jager den ikke mygg fra første sekund. Det tar om lag et kvarter før den har kommet skikkelig i gang. Men da fungerer den til gjengjeld helt utmerket.

Under vår testperiode så testet vi enheten både hjemme på terrassen, på fisketur og i den tykkeste krattskogen. Ikke minst på sistnevnte så var det absolutt ingen mangel på mygg å jage. Vi fant en plass i nærheten av et grantre, og der var det såpass mye mygg at vi neppe hadde blitt værende der mer enn 20 sekunder om det ikke var for at vi skulle teste ut Radius.

Når maskinen er i gang kommer det svak røyk ut fra toppen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men her kommer maskinen virkelig til sin rett. Etter noen minutter så var det ingen mygg eller knott som plaget oss. Det var helt vindstille der vi testet, og Thermacell oppgir at maskinen skal jage mygg og knott i et område på cirka 20 kvadratmeter.

Vi lot jageren stå på samme plassen og gikk tre meter unna. Og fortsatt var det lite å mygg å se. Men når vi gikk ti meter unna, altså godt utenfor den sonen som produsenter oppgir, var det liten tvil om at myggen fortsatt var i området.

Det lukter ikke noe når du bruker denne maskinen, og produsenten selv skriver i sin beskrivelse at den i teorien kan brukes om bord på et fly. De fleste av oss har neppe blitt plaget med mygg på et fly, men poenget er at du kan ha den med deg siden den ikke inneholder noen gasspatron – slik forrige modell vi testet hadde.

Riktignok er refillen tydelig merket at den ikke kan drikkes. Men under vår testperiode merket vi i alle fall ingen problemer eller ubehag med å bruke maskinen tett på der vi satt.

Les også Ecoflow Delta 1300: Pappaen til alle nødladere

Thermacell Radius (2.0) gjør seg fortjent til et Anbefalt-stempel med god margin. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Mygg og knott kan virkelig være skikkelig plagsomme. Mer enn nok til at fisketuren kan bli fullstendig ødelagt av disse små krabatene. Men til rett over 900 kroner, kan du kjøpe en Thermacell Radius (2.0) som gjør at du slipper å ofre energi på å irritere deg over mygg og knott.

For denne myggjageren er verdt hver eneste krone etter vårt syn. Du får en ganske liten og kompakt enhet som har batteri som holder i seks timer av gangen. Og kan fortsatt brukes om du må lade den samtidig.

Refillen koster riktignok rundt 400 kroner, men til prisen får du 40 timer med bruk før den er tom. Det utgjør 10 kroner timen, en pris vi gladelig hadde betalt for å slippe mygg og knott.

Vi utfordret Radius ved å sette oss inn i krattskogen hvor det var rikelig med mygg og knott. Nok til at vi neppe hadde blitt værende der i mange sekundene under normale omstendigheter. Men med Thermacell Radius ved din side slipper du å plages med disse. Den er nemlig overraskende effektiv.

Dette har blitt en dings som kommer til å bli fast inventar når vi skal på fisketur eller andre steder for myggen kan være til plage. Det er nemlig utrolig deilig å kunne sitte i shorts og T-skjorte på en myr i skogen og se på duppen bevege seg under vannoverflaten uten å konstant vifte unna irriterende mygg.