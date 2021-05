Denne støvsuger og vasker samtidig

Og den koster ikke avskrekkende mye.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 16 Mai 2021 06:00

Vaske og støvsuge er noe alle trenger å gjøre hjemme. Som oftest må støvsugeren og vaskefilla gjøre jobben hver for seg, noe som gjør at det kan ta sin tid å bli ferdig med rengjøringen.

Men det finnes alternativer som kan gjøre begge deler samtidig. Og det trenger ikke nødvendigvis å koste voldsomt store summer heller.

Nilfisk er en av flere produsenter som lager en slik maskin. Modellen heter Nilfisk Combi Washer og skal altså støvsuge og vaske gulvene samtidig.

Maskinen er heller ikke veldig dyr, hvor du betaler om lag 2200 kroner for et eksemplar.

Det skyldes nok delvis at den ikke har batteri og dermed ikke kan brukes trådløst. Combi Washer skiller seg med dét fra de trådløse støvsugerne vi har testet i flere omganger tidligere.

Nilfisk Combi Washer Fordeler Vasker og støvsuger samtidig

Enkel i bruk

Fungerer fint til normal rengjøring av gulv

Enkelt å tømme smussbeholderen

Såpebeholderen tåler vann opp mot 60 grader

Enkelt å komme til vaskebørsten om den trenger rengjøring

Kurant pris

Lang kabel, god rekkevidde Ting å tenke på Ikke like god om gulvene er veldig skitne

Støyer en del

Kabelen er i veien noen ganger

Nilfisk Combi Washer Pris 2200 NOK Bruk Stangstøvsuger Effekt 450 W Støynivå 85 dB Type Vannfilter Aksjonsradius 8 m Bredde 290 mm Dybde 300 mm Høyde 1160 mm Produktvekt 5.1 kg Volum 0.5 liter Funksjoner Indikator for full støvpose, Våt-støvsuger Inkludert tilbehør Bevegelig munnstykke Energikilde Elektrisk Ledningslengde 7 m Produsentens produktside https://consumer.nilfisk.se/sv/products/Pages/product.aspx?pid=128390053, se Instruksjoner https://parts.nilfisk.com/Includes/Includer.aspx?download=true&id=24631637461203, se

Nilfisk Combi Washer er ut som en vanlig, håndholdt støvsuger. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Formet som en håndstøvsuger

Fasongen på maskinen fra Nilfisk minner om en håndholdt støvsuger. Øverst har du et smalt håndtak med kontrollknapper, og en bredere midtdel hvor vaskevann og oppsamleren holder hus.

Nederst på maskinen får du en fot hvor støvsugeren og vaskerullen er plassert. Maskinen er ikke veldig nett av seg, men den tar heller ikke mye gulvplass siden du kan «parkere» den stående rett og opp ned etter bruk.

Maskinen er ikke veldig tung, og er enkel å bruke med en hånd. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen veier heller ikke spesielt mye, hvor vektnålen stopper på rett over fem kilogram. Så det er en maskin som de aller fleste kan håndtere. Her i huset ble barna fascinert av maskinen, og tok flere runder med vask og støvsuging av gulvet.

Denne modellen leveres med vanlig strømkabel som er på syv meter.

Såpebeholderen er gjennomsiktig, og du ser enkelt når det begynner å bli lite såpevann igjen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

To beholdere

Maskinen har som nevnt to beholdere som holder på vaskevannet og det som samles opp fra både vask og støvsuging.

Beholderen som sitter nærmest deg er den hvor du blander i såpevann for å vaske med. Nilfisk lager sitt eget vaskemiddel, men under testperioden testet vi også med andre ting som Jif Allrent og tradisjonell grønnsåpe. Alt viste seg å fungere greit, så det virker til at du kan bruke det meste av vanlige, tradisjonelle såpemidler du normalt vasker gulvet med.

De ulike nivåene for vann og såpe er merket på beholderen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Maskinen takler vann med en temperatur på opp mot 60 grader. Beholderen i seg selv er laget av plast, og du kan enkelt se på flasken når du har fylt opp til maksimalt nivå med vann. Rett over denne streken kommer en ny strek, og det er opp til dette nivået du skal tilsette såpe. Når det er gjort kan du sette beholderen tilbake i maskinen, og den er «ladet og klar» til å ta fatt på gulvvasken. Beholderen skal holde til opp mot 60 kvadratmeter med gulv. Og det gjør den også - i alle fall om du bare skal vaske raskt over et gulv som ikke er så alt for møkkete.

Den andre beholderen samler opp det som maskinen måtte suge til seg av smuss. Under testperioden så erfarte vi at du fint kunne kjøre på med om lag to beholdere med såpevann før det var nødvendig å tømme smussbeholderen. Det betyr jo at den trekker inn mye av vannet som brukes under vaskingen, men at det også blir liggende noe igjen på gulvene.

Foten på maskinen har egne hjul i bakkant som lar deg rulle maskinen på disse når du ikke bruker den. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ta deg litt god tid

Maskinen vasker altså samtidig som den støvsuger. Og i foten på maskinen så sitter en vaskebørste som nesten er like bred som hele foten. Disse holder nok en god stund mellom hver gang du trenger å skifte de ut. Du kan også vippe dem ut og vaske dem i maskinen dersom de trenger det. Nye børster får du kjøpt om det skulle trengs, og koster en drøy femhundrelapp for et par stykker.

Når du skal til å vaske så tar det noen sekunder fra du aktiverer maskinen til rullene starter å legge på såpevann. Maskinen bråker ikke veldig mye mer enn andre støvsugere, hvor en app på telefonen vår viser at den ligger rundt 75 desibel når vi måler der vi holder i maskinen.

Du ser enkelt hvor du har vasket eller ikke. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du ser ganske raskt når maskinen begynner å legge på vann, og du trekker altså maskinen frem og tilbake som om du støvsuger. Du kan deaktiver vaskemodusen ved hjelp av en liten blå bryter på undersiden av maskinen.

Er det mye smuss på gulvet så må du ta deg litt tid så børsten får jobbet godt mot underlaget. Trekker du maskinen for raskt frem og tilbake, vil du risikere at det ser rent ut så lenge gulvet er vått, mens bommertene kommer til syne når det tørker. Litt som du ofte opplever når du vasker bilen.

Skulle du komme borti en real hybelkanin så kan du vippe av dekselet på foten og enkel rense vaskebørsten, Ole Henrik Johansen / Tek.no

Støvsugerdelen er nokså kraftig den også, og under vår testperiode så opplevde vi aldri at det manglet på krefter til det bruket vi utsatte den for. Støv og hundehår trekkes enkelt inn, og den er samtidig kraftig nok til at du må være litt forsiktig når du skal støvsuge rundt lavthengende gardiner.

Når du er ferdig så tar du ut smusstanken og fjerner filteret på toppen av enheten, for så å helle vannet med støv og hår rett i do. Beholderen er enkel å rengjøre.

Konklusjon

Å kunne vaske og støvsuge i en og samme operasjon er noe vi har klart å bli glad i. Og Nilfisk Combi Washer gjør en god jobb med å ta unna hverdagsrengjøringen.

For skulle du ha et uhell, der for eksempel gjørmete pelskledde har sneket seg inn og møkket til gulvene skikkelig, vil du trolig være bedre tjent med å finne frem moppen. Men til normal vask er denne maskinen helt kurant.

Vi hadde nok ønsket oss at den var oppladbar, men det ville også gjort drastiske endringer på prislappen du betaler. Som den står så koster den deg rundt 2200 kroner, og det er slettes ikke verst med tanke på at du får en velfungerende maskin som både støvsuger og vasker i ett.

Vi har ingen tilsvarende maskiner å sammenligne denne med, så vi avventer karakter på denne i første omgang, men vi har ingen problemer med å anbefale deg den. Til prisen slår du to fluer i en smekk på en enkel og velfungerende måte.