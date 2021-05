Rimelig, kompakt og veldig lett å bruke

TP-Link gjør det meste riktig med den smarte strømpluggen Tapo P100.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 2 Mai 2021 16:30

Vi har testet mange smarte strømplugger her på Tek opp gjennom årene, og det har vært mye bra og mye heller tvilsomt. I den siste kategorien finner vi både strømplugger hverken vi eller produsenten kunne forstå seg på , plugger som var så gedigne at de tok opp en hel strømpadde for seg selv og plugger som nektet å koble seg til nettverket vårt.

Det har vært mye ulikt krøll for en produktkategori som egentlig er ganske «basic»: plassér strømplugg mellom dings og vegg, og få smart styring av dingsen gjennom nettet.

Så hva da med dagens nyeste tilskudd, TP-Link Tapo P100? Førsteinntrykket er i alle fall at det størrelsesmessig ikke er noe å klage på her. Pluggen er drøye syv ganger fem centimeter i bredde og høyde, og tar således ikke opp mer enn sin ene strøminngang. Skjønt, i kompakte uttak kan det bli bittelitt trangt inn til neste plugg, men med vanlige støpsel går det helt fint.

Det skal imidlertid sies at vi har testet enda mer kompakte strømplugger, som den suverene SH-P01 fra Deltaco . TP-Link har dog en fordel i at de er et større selskap med et mye større økosystem enn Deltaco, og således kan by på langt bredere integrasjon av produkter i appen sin.

De skyr heller ingen mulighet til å påpeke akkurat dette i appen. Under oppsettet får vi se en rekke ulike andre produkter du kan koble inn i systemet – alt fra fjernstyrte kamera til smarte lyspærer.

Se bilder fra oppsett av Tapo-appen under:

For øvrig kan det nevnes at oppsettet var mer eller mindre smertefritt, selv om vi var nødt til å skru pluggen av og på et par ganger før den fikk kontakt med telefonen. Nøyaktig hvorfor vet vi ikke, ettersom pluggen blinket grønt og oransje akkurat som anvisningen både før og etter restart. Etter at blåtannen på telefonen først bet seg fast i pluggen var det imidlertid strak veg til bruk.

Vi måtte riktig nok skrive inn passord på nettet manuelt, der en del plugger kan hente dette automatisk. Det er uansett ikke en ting du må gjøre mer enn én gang (med mindre du bytter nettverkspassord eller ruter).

Veldig fin og forståelig programvare

P100 har fysisk sett ikke så veldig mye spennende på gang. Der noen smartplugger har hatt både skjermer og fancy lys for å lyse opp rommet de er montert i, har TP-Link heller gått for basisfunksjoner.

På utsiden finner du kun en av/på-knapp (som også fungerer for ulike funksjoner under oppsett), samt en liten lysdiode som viser statusen på pluggen. Dioden er veldig liten, og kunne gjerne vært en tanke større for å vise tydeligere om pluggen var av eller på. Clas Ohlson var veldig flinke med dette i sine tilsvarende plugger, eksempelvis.

Der det er tydelig at TP-Link har lagt inn mer arbeid, er i pluggens programvare. Programvaren brukes som nevnt til langt mer enn bare strømplugger, og virker veldig godt sydd sammen. Den er blant de mer responsive vi har vært borti, med veldig liten forsinkelse mellom trykk i app og påslåing av strømplugg.

Se bilder av appen i bruk under:

TP-Link har heller ikke gått i fella med å gjøre automatiseringen for komplisert. Noen produsenter har laget kompliserte kalendersystemer med «drag-n-drop»-funksjonalitet og merkelige visualiseringer, men som regel er det enkleste bare å sette tidspunkt for av- og påslåing. I skjermdumpene over har vi eksempelvis satt opp påslåing av vannkoker klokka 08:45, og avslåing klokka 09:00. Slik har vi ferdig oppkokt vann når vi står opp, såfremt vi husket på å skru på vannkokeren dagen før og ha i vann.

Du kan også sette pluggen i feriemodus, slik at den skrur seg av og på med tilfeldige mellomrom. Dette egner seg best til plugger koblet til lys, slik at den kan late som at det er noen hjemme (og dermed hindre tyver fra å se seg ut ditt hus som et potensielt mål).

Vi har koblet pluggen opp mot vannkokeren – og har dermed alltid kokt vann klokka 9. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Videre er det også mulighet for å stille inn en timer på pluggen, dersom du ikke nødvendigvis vil sette en plan for av- og påskruing men heller bare vet at du vil ha varme (fra en ovn) eller varmtvann om 30 minutter. Eksempelvis.

Appen er også pent og moderne designet, og veldig enkel å navigere seg rundt i. Den lar deg også sette opp mer kompliserte kommandoer, som inkluderer flere ulike produkter på én gang. For eksempel kan den skru på både lys, aktivere strømpluggen og skru på kameraet når du kommer hjem, og programmere alt dette etter både tid, sted og input.

Ja, og så støtter den både Google Assistant og Amazon Alexa. Så du kan integrere pluggen i disse systemene, og både aktivere den med stemmen og direkte via telefonens innebyggede Google-tjenester.

Konklusjon – En god konkurrent til Deltaco

Torstein Norum Bugge, Tek.no/montasje

Strømplugger er ikke verdens mest kompliserte produkter, og vi skal derfor oppsummere her. Det viktigste med et slikt produkt er egentlig at den er pålitelig, og etter å ha testet pluggen med planlagte av- og påskruinger og satt den opp på nytt tre ganger med ulike nettverk for å sjekke mot krøll, kan vi ikke si at vi har sett mye snodig. Pluggen slår inn når den skal, og slår ut når vi ber om det.

Den er også godt inne på topp tre mest kompakte plugger vi har testet, spesielt i bredden – og det er den som er viktigst når du forsøker å få full utnyttelse av en strømpadde. Men viktigst for deg som forbruker er nok også at den er veldig rimelig.

I skrivende stund koster en P100 149 kroner, og det er riktig nok litt mer enn Deltacos billigste plugg (og også den per i dag eneste konkurrenten vi ville vurdert i dette segmentet). Samtidig får du både en bedre app, lettere bruk og oppsett og ikke minst mye bredere integrasjon med andre produkter og tjenester. Så blir det opp til hver og en å vurdere om dette er verdt prishoppet eller ikke.

Vi synes i alle fall at P100 forsvarer sin eksistens godt i markedet.

8 Meget bra TP-Link Tapo P100 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Veldig pen og forståelig app

Rimelig

Pålitelig i bruk

Har støtte for bred integrasjon mot andre produkter

Mye funksjonalitet i appen Ting å tenke på Kunne vært enda litt mer kompakt