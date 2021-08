Lynraske mobilladere til bilen

Riktig lader lar deg fylle 50 prosent batteri på vei til butikken.

Dette er antakeligvis den kraftigste kompakte billaderen for mobiler, nettbrett og PC-er du får kjøpt i dag. NetOnNet og «Andersson»s 95-wattslader med tre tilkoblinger. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 1 Aug 2021 16:00

Mobilladere er kanskje én av de dingsekategoriene der flest kjøpere «snytes» daglig. Det du finner i butikkhyller flest er nemlig ukurant vare - ofte til svært høy pris.

I dag finnes det en rekke hurtigladestandarder, og de to mest utbredte heter Quick Charge (QC) og USB Power Delivery (USB-PD). Mellom seg støtter de en enorm del av mobil- og nettbrettmarkedet, med merker som Samsung, Apple og OnePlus på listen over støttede produsenter.

Her er det to lynende raske billadere vi skal ta for oss. De er faktisk så hurtige at en snartur til butikken kan være nok til å fylle mobilbatteriet ditt til 50 prosent, og da klarer du deg kanskje resten av dagen.

Andersson Car Charger 2xUSB-C PD + 1xQC3.0 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Kanskje den mest fleksible raske mobilladeren i vanlig salg. Fordeler To raske USB-C-porter

USB-A med Quick Charge

Svært høy totaleffekt - 95 watt

Kompakt utforming

Egnet for flere i bilen Ting å tenke på Hvordan er slitestyrken på kontaktene?

Deltaco billader, USB-C & USB-A (QC) 63W annonse Sjekk prisen Lynrask og rimelig lading på tur. Fordeler 63 watt gir mye futt

USB-C og USB-A i samme plugg

Kompakt utforming

Rimelig pris Ting å tenke på To tilkoblinger er litt i minste laget

Dumt å betale fullpris for gammeldags lader

Med en lader som støtter QC eller USB PD kan du lade mobilen lynende raskt sammenliknet med gammeldagse ladere uten støtte for en spesifikk hurtigladevariant. Dessverre er det de gammeldagse laderne du finner aller flest av rundtom, og når «alt» i denne kategorien koster mellom 150 og 400 kroner er det dumt å kjøpe en gammeldags treg lader når du kunne kjøpt en rask uten at det ble dyrere.

Det eneste du må gjøre for å være sikker på å få en god lader er å plukke litt i hyllene. De fleste utsalgssteder har en eller to virkelig raske ladere i utvalget sitt - men de pleier å bo der sammen med gimmickladere som enten har ti USB-porter, eller en eller annen underlig utforming - for eksempel at de er integrert i en mobilholder eller liknende.

De aller raskeste billaderne er som regel vanlige, runde plugger med USB-kontakter som går i sigarettenneruttaket på bilen.

Titter du på en innretning med plugg til sigarettenneren og en kabel til flere kontakter, gjerne i gjennomsiktig neongrønn design, ser du antakeligvis på noe du bør la henge i fred. En hel haug porter med 1–2 ampere på hver kontakt vil bruke veldig lang tid på å lade mobilen din.

Deltaco-laderen med USB-C og USB-A tilkoblet. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

To av de beste billaderne

De to laderne vi ser på i dag kommer fra Deltaco og Andersson, som er NetOnNets husmerke. Begge har til felles at de støtter de to mest utbredte hurtigladevariantene. De har også omtrent samme utforming - og blir til en enkel liten sirkel som huser tilkoblingene over 12-voltskontakten i bilen.

Deltacos variant har én enkelt USB-C-kontakt med Power Delivery i tillegg til en vanlig USB-A-kontakt med Quick Charge-hurtiglading på. Til sammen lover den å levere inntil 63 watt - med 45 watt på USB-C-kontakten og 18 watt på den andre. Du får altså ikke ut makseffekten på 63 watt gjennom noen av kontaktene. Det er like fullt ganske fresk ytelse på Deltacoen sammenliknet med det store flertallet av billadere.

Anderssons lader er hakket mer avansert - den har nemlig lastbalansering bygget inn og kan til en viss grad gi effekten det du kobler til krever. Full fleksibilitet har den ikke - hver kontakt har også her en maksimaleffekt som er lavere enn totalen, men den kan flytte noen av effektressursene sine rundt etter behov.

De to USB-C-kontaktene har henholdsvis 65 og 30 watt makseffekt. Oppå der kommer USB-A-kontakten som kan levere inntil 18 watt, som på Deltaco-laderen. Det er altså potensielt 113 watt på tvers av kontaktene for en lader som kan levere 95 watt.

Effekt, effekt, effekt

Klassiske 1–2-amperes USB-ladere leverer gjerne 5–15 watt til telefonene du kobler til. Mens disse nyere standardene sørger for å hurtiglade på en trygg og relativt kjølig måte.

Det finnes en del andre ladestandarder, så som eksempelvis OnePlus’ Warp-lading. Også Huawei har hatt sin egen standard, og Samsung har hatt sin Fast Charge-løsning som har vært en tilpasning av Quick Charge. Du kan stadig kjøpe ladere for disse mindre utbredte standardene, men ulempen er at hvis noen med en annen telefon trenger å lade litt på kjøreturen vil det gå uhorvelig sakte å lade fra Warp-ladere flest. Derimot vil så godt som alle telefoner støtte USB Power Delivery i dag, og mange vil også ha Quick Charge på listen over støttede teknologier.

Dessuten er USB PD ikke bare en mobilteknologi - den brukes også i nettbrett og PC-er. Dermed er spesielt Andersson-laderen med sine 65 watt velegnet til å lade større ting som PC-er om du har rastestopp på tur.

Andersson har særdeles høy effekt og smart innmat. Men laderen er størst av de to, og den er litt «plastig» i utførelsen. Med hele tre kontakter på et lite område er det et spørsmål hvor mye juling den tåler. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den raskeste og smarteste

Med sine tre kontakter og høyest effekt er Andersson-laderen den beste av disse to tassene. Den er mest fleksibel både i antall tilkoblinger og hva du kan koble til.

I kategorien nedsig havner det at tre kontakter i en runding på størrelse med en tier muligens ikke vil vare evig. Kontakter slites i utgangspunktet mye, og når flere av dem er på samme sted og også lover høy effekt, betyr det at det antakeligvis er trangt om plassen under topplokket på laderen.

Det er også litt irriterende at hvis du bruker feil kontakt risikerer du å ende opp med under halve effekten av det den sterkeste kan gi.

Samtidig; ingen av utgangene her lader tregt, og selv en 30-watts lader vil være mye raskere enn det gammeldagse ladere flest kan klare. Så totalt sett gjør denne jobben og vel så det.

At den er smart og sterk nok til å dra hurtiglading av et nettbrett og to mobiler samtidig er også helt utmerket.

Eneste åpenbare ulempe med denne laderen er at den koster litt. 400 kroner må du betale for den hos NetOnNet, og det er før du for eksempel handler USB-C til Lightning-kablene, hvis du har en iPhone med tradisjonell lader fra før.

Deltacoladeren er mest kompakt og føles mest solid. Den har metall rundt toppen, selv om biten som går i kontakten er i plast. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt billigere og meget god

Hvis du ikke kjører rundt med flere som trenger å lade hele tiden, og du kanskje heller ikke har behov for å holde en laptop eller et nettbrett med strøm, kan Deltacos alternativ være vel så bra. Du får denne laderen fra rundt 280 kroner, og for telefoner flest vil de 45 wattene den leverer på USB-C-kontakten være mer enn nok til å fylle batteriet raskt. Det vil også være tilstrekkelig for mange laptoper, selv om en del krever noe mer futt.

Her er det ikke noe behov for å flytte rundt på effekten, siden ladekontaktene leverer til sammen det som er den maksimale effekten totalt for laderen. Dermed er det nokså ukomplisert - to ting som hurtiglader samtidig får alt det laderen kan gi. Det i motsetning til Andersson-laderen der effekten må senkes noe hvis alle kontaktene er koblet til utstyr som trekker maksimalt.

Uten at det er mulig å si noe helt sikkert om varighet og kvalitet etter noen dagers bruk av de to laderne er det uansett hakket mer tillitvekkende med med færre kontakter på en ting som har så liten overflate som disse laderne - også Deltacoen med sin omtrent identiske utforming har topplokk på størrelse med en tier.

Til venstre er Andersson-laderen, i midten en Warp 30-lader fra OnePlus og til høyre Deltacos variant. OnePlus-laderen lader deres mobiler svært raskt, men ofte vil slike proprietære lade andre telefoner tregt - med mindre de støtter flere samtidige standarder. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Pass på hvilken lader du velger

Vi har ikke gjort konkrete målinger av hver lader, men har ladet en rekke produkter i dem gjennom testperioden, og også forsøkt å trekke maksimal belastning fra dem. Laderne har fungert forutsigbart og omtrent etter lovnadene hele veien - med til dels svært raske ladetider for tilkoblet utstyr.

Med kompakt og fin formfaktor som ikke tar opp masse plass eller roter til bilen unødig, er de også fine å ha liggende.

Begge disse laderne kan være litt knotete å få spesielt USB-C kontaktene til å klikke skikkelig på plass i. Hvis de er så vidt ute av lås leveres det naturlig nok heller ikke strøm over dem. Utover det ser man om laderne selv er koblet til - begge har tydelige og synlige LED-lys som varsler om de har strøm eller ikke.

Produkter som disse utgjør de oppdaterte teknologioasene i ladehylla på butikkene de kommer fra. Kanskje er det bare en eller to pigger med ladere som disse, i et hav av tilsynelatende mer fancy og like dyre produkter. Men forutsatt at du ikke faktisk har ti enheter å lade samtidig på tur, er det disse laderne du bør ha.

Vær uansett obs på at når du kobler til veldig mange enheter på de gammeldagse multiladerne - får du ikke veldig mye effekt ut av hver kontakt. Antakeligvis går det raskere å lade produktene etter tur i en rask lader som en av disse to.

