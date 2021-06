Gode pizzaovner til en billig penge

Enkel og kjapp måte å lage din egen spesial på.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 13 Juni 2021 06:00

Normalt pleier vi å omtale noe du enten bruker på batterier eller plugger i veggen, når vi tar for oss dagens dings. Men ikke denne gangen.

For en liten stund siden fikk vi spørsmål om å teste to billige pizzaovner. En du bruker med pellets, og en du tenner opp med tradisjonell gass. Begge til under to tusen kroner. Hvilket er en del lavere enn pizzaovnene vi testet i fjor – hvor du måtte ut med noen tusenlapper til.

De to ovnene kommer fra Austin and Barbeque, som også var med i samletesten vår. Den gang som en egen innsats du kunne bruke på din allerede eksisterende grill. Nå er er det altså snakk om to modeller som kan stå på egne ben.

Den ene heter Austin and Barbeque AABQ Pizza Oven, mens den andre legger til Gas på slutten av betegnelsen. Og som du sikkert kan gjette, det er den som heter Gas til slutt som bruker nettopp gass til å gi varme.

Austin and Barbeque AABQ Pizza Oven annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Billig og enkel måte å lage god pizza på Fordeler Hyggelig pris

Ren og enkel design i rustfritt stål

Blir mer enn varm nok

Enkelt å fyre opp med pellets

Jevn varme på det aller meste av pizzasteinen Ting å tenke på Du trenger ekstern ild-kilde for å fyre opp pelletsen

Burde hatt en temperaturmåler

Austin and Barbeque AABQ Pizza Oven Gas annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Billig pizzaovn på gass Fordeler Enkel og ryddig design i rustfritt stål

Hyggelig pris

Blir mer enn varm nok

Enkel justering og tenning av gassen på baksiden

Har temperaturmåler, og kan enkelt justeres til ønsket temperatur

Jevn varme på det aller meste av pizzasteinen Ting å tenke på Husk å kjøpe gassregulator utenom

Husk AA-batteri til tenneren

Pizzaovnene er enkle og stilrene. Her ser du modellen som bruker pellets. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ryddig og enkel design

Begge grillene er enkle og fine å se til. Gass-varianten er noe større, og har i tillegg et utbygg på baksiden hvor du regulerer mengden gass, samt tenner på. Pellets-varianten på sin side er altså mindre, hvor alt du trenger for å komme i gang er plassert i en og samme enhet.

Modellene er i rustfritt stål, og har begge et rør opp med en pipehatt på toppen. Her kommer varmen som genereres ut, og spesielt på pellets-varianten må du regne med litt røyk og sot i tillegg.

Begge modellene står også på fire stødige bein, samt at du altså har en avtagbar dør i fremkant, som du tar vekk når ovnen har oppnådd riktig temperatur.

Pellets

Om vi starter med pelletsovnen så fyller du enkelt opp et kammer i bakkant på ovnen. Du har en luke hvor du heller ned pelletene, og vi endte opp med å bruke det som vel egentlig er ment til å tette pipen utenom bruk, som en skuff til å helle pelletene med. For den gjør nemlig jobben langt enklere. Å helle pellets med hendene ned i denne luken endte ofte med noen bomskudd.

For å sette i gang ovnen så trenger du en varmekilde, og aller enklest er en slags minibrenner på gass for å komme i gang. Du bare sveiper flammen over pelletene til du ser at en god slump har tatt skikkelig fyr. Vi brukte om lag 10–12 sekunder før det var nok til å lukke luken og la ovnen gjøre resten av jobben. Det som blir igjen av aske etter pelletene, havner i en oppsamlingsskuff under grillen. Og det er forsvinnende lite som blir igjen.

Det skal ta rundt et kvarter før ovnen er varm, og i starten etterfylte vi pellets jevnlig. Du ser raskt i kammeret om glørne er i ferd med å ebbe ut. Produsenten oppgir at ovnen skal være kapabel til å oppnå 450 grader, men det finnes ikke noe termometer på denne modellen som gir deg noen indikasjon.

Men ovnen blir mer enn varm nok. Ingen fare. Det som kan være trikset er å legge på noen pellets før du legger i pizzaen, og la disse brenne «fra seg» før du setter inn maten. Det ser du ganske enkelt ved at det ofte kommer flammer og røyk ut av pipa når det brenner som verst. Når dette roer seg er ovnen klar til bruk. Er du for utålmodig med dette, opplevde vi ofte at pizzaen ble litt svidd på toppen, og at ikke minst røyken satte uønsket smak.

Når pelletene har sluttet å brenne intenst, tar du bare vekk døren i front, og vipper pizzaen inn på den varme pizzasteinen. Underveis kan det lønne seg å snu pizzaen noen ganger. Det gjelder å følge med, for det er slettes ikke lenge pizzaen trenger å være i oven før den er ferdig om du kjører på med en tynn bunn. I vårt tilfelle tok det rundt et minutt til halvannet, avhengig av hvor mye fyll som var lagt på, før pizzaen var klar.

Gass

Gassovnen bruker du på samme måte som en vanlig grill. Du må huske å kjøpe en gassregulator utenom, dersom du ikke har en fra før. Det følger nemlig ikke med i esken. Det er også verdt å merke seg at det ikke følger med noe AA-batteri i esken. Denne skal settes i starteren, som sitter på baksiden. Dette syns vi i det minste kunne fulgt med, selv om det ikke er noen stor kostnad, er det likevel irriterende å måtte dra for å kjøpe dette om du ikke skulle ha det liggende i en skuff.

Når du først har koblet til gassen, og har batteri i tenneren, er det enkel skuring å bruke denne ovnen. Inne i ovnen så har du til sammen tre ulike brennere, som ligger bak en rustfri vegg sånn at flammene ikke står direkte inn mot pizzasteinen.

Fordi brennerne er plassert slik så blir også ovnen noe større enn utgaven som bruker pellets, men likevel er dette ikke noe monster å ha stående. Døren har i tillegg en skikkelig temperaturmåler, slik at du kan se hvor varmt det er i ovnen før du begynner.

Og det er et poeng. For vi startet med å kjøre ovnen på maks, og da ble pizzaen veldig fort ferdig. Og litt brent. Ved å senke temperaturen ned til rundt 450 grader, det samme som pelletsovnen angivelig skal klare, ble resultatet langt bedre.

Igjen tar det bare et minutts tid med de tynne bunnene vi bruker. Som er laget med tipo O-mel. Fortsatt lønner det seg å snu pizzaen med jevne mellomrom, for det er hakket varmere helt innerst enn ut mot der døren pleier å stå på.

Egenmekka pizza blir slettes ikke ille. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Kort til slutt

Til henholdsvis 1490 og 1990 kroner er disse to pizzaovnene fra Austin and Barbeque såpass hyggelig priset, at du kan lage god, hjemmelaget pizza uten å investere altfor tung i en ovn. Og kvaliteten du får for pengene er slettes ikke ille.

Du vil nok få en bedre ovn om du legger mange tusen i en tilsvarende variant, men fra 1500 kroner så er disse modellene helt topp om du bare vil lage litt pizza nå og da. For det viktigste er kanskje at du faktisk oppdager hvor enkelt og lett det er å lage din egen pizza – akkurat slik du selv vil ha den – og hvor godt det blir i en pizzaovn.

Og disse ovnene gjør en helt kurant jobb med nettopp dette. Varmen er relativt jevn over hele linjen, annet enn bittelitt lavere akkurat i åpningen, og du kommer langt med å snu pizzaen jevnlig. Og byggekvaliteten i rustfritt stål er det lite å utsette på – i alle fall til denne prisen.

Gass-modellen vil nok passe til flere enn pellets-utgaven. Rett og slett fordi du bare kan flytte over gassflasken du allerede bruker på din vanlige grill, eller bruke noen hundrelapper på en ny beholder som trolig vil holde en sesong eller to – om du ikke fortærer mye pizza per år.

Pelleten på sin side har den fordelen at du nettopp ikke trenger å slepe med deg en gassbeholder for å bruke den. Det eneste du trenger er en liten pose med pellets og enn tenner, så kan du i teorien lage pizza mens du er på stranden. Så den er mer portabel, samtidig som den også er fysisk mindre.

