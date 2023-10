Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Korttest Protech gresstrimmer

Kantklipper med 62 volts batteri

En relativt sterk maskin til pengene. Men alt er ikke perfekt.

Kamera OIe Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen Publisert i går 18:45 Lagre

Med mye varme og fukt vokser gresset – og ikke minst ugresset – som bare det. Har du en gressklipper eller en robotgressklipper, vil disse ta unna de største arealene i hagen din. Men «finstussen» inntil husveggen, langs gjerdet og tilsvarende steder fikser de ikke.

Her trenger du en kantklipper. Som oftest er disse drevet av en tradisjonell bensinmotor, men det finnes også etter hvert en rekke maskiner som klarer seg like greit med batterier.

En av disse er denne modellen fra Protech, hvor du til rett under 4000 kroner får en pakke med trimmer, lader og batteri (selv om alle bestanddelene i pakken i skrivende stund er på tilbud hver for seg, og til sammen koster snaut 2800 kroner).

Ganske kortbart, egentlig, men når vi tar med at maskinen har et 62 volts batteri, er ikke prisen så altfor gal likevel. For det betyr at du bør få en løsning som har krefter nok til å virkelig gjøre vei i vellingen når gress og annet uvelkomment grønt skal fjernes.

PS: Vi planlegger å kjøre en samletest av nettopp kantklippere. Så dette er den første av flere klippere som skal få kjørt seg.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Protech gresstrimmer ink. batteri og lader annonse Billigste hos Se alle priser 3990 hos Komplett Sjekk nå 8 Meget bra sitat En kraftig, men litt tung, gresstrimmer som får jobben gjort Fordeler + Sterk motor

+ Grei batteritid

+ Bråker lite

+ Enkelt å skifte kanttråd

+ Enkel å justere

+ Hastighet kan reguleres Ting å tenke på — Litt for tung

— Hadde vært greit med et bredere "styre" som man finner på ryddesager

— Tykke gresstrå kan fort pakke seg om du ikke er forsiktig

Grei, men litt i overkant tung?

Maskinen har en ganske så tradisjonell utforming. Kamera OIe Henrik Johansen / Tek.no

Kantklipperen fra Protech er en ganske så tradisjonell løsning. Du har et klipperhode som festet til et rør, hvor du litt over midtveis finer et håndtak og videre et «gasshåndtak» før hele innretningen avsluttes med motor og batterikasse.

Kvaliteten på håndtakene virker å være helt greie, og du kan enkelt justere disse ved hjelp av et hurtigfeste. Det er også greie muligheter for å justere lengden på selve klipperen.

Her ser du «gasshåndtaket». Kamera OIe Henrik Johansen / Tek.no

Batteriet klippes inn under et eget lokk, og sitter skikkelig. Det er med andre ord ingen skranglete innfesting, noe som av og til kan være et problem i billigere, batteridrevne utendørsprodukter.

Så selve maskinen har god byggekvalitet. Men den er også ganske tung, og det er nesten på grensen til at vi kunne ønsket oss en litt annen løsning for hvordan du holder maskinen. Her ville det vært kjekt med et tilsvarende håndtak som du har på en ryddesag, hvor du altså har et slags «styre» som lar deg holde litt bredere i maskinen.

Dette kombinert med en enkel sele ville vært enda bedre.

Nok krefter, i lang nok tid, for mange

Kamera OIe Henrik Johansen / Tek.no

Heldigvis er balansen i maskinen såpass ok at du ikke føler at du motarbeides av vekten. Og når det kommer til krefter, viser denne børsteløse motoren at den har noe å fare med.

Under vår testperiode lot vi blant annet en aldri så liten «jungel» av brennesler få fri utfoldelse bak garasjen, men denne måtte be om pent vær da vi tok frem maskinen.

Trykker du på denne knappen ser du omtrent hvor mye batterikapasitet som er igjen. Kamera OIe Henrik Johansen / Tek.no

Vi vil vel ikke si at den er så kraftig at den vil erstatte en god ryddesag, men til vanlig bruk på gress og ugress så vil du ha mer enn nok krefter til å gjøre kort prosess. Med en diameter på rett over 40 centimeter kan du dessuten ta unna ganske store områder av gangen.

Batteri og lader følger med. Kamera OIe Henrik Johansen / Tek.no

En annen ting vi merker oss er at maskinen er relativt stillegående. Du har en myk start når du trykker inn «gassen», men du må være litt tålmodig slik at maskinen rekker å få opp litt tempo før du gyver løs på gresset. Her kan du velge mellom tre ulike hastigheter, men vi endte som oftest opp med å gi bånn gass med Turbo-valget.

Batteriet som følger med er på 2,5 amperetimer, og det gir den en driftstid på rundt tre kvarter før du trenger å lade. Det må vi si er mer enn nok for de aller fleste. Du rekker å nå over en god del gress på den tiden.

Tradisjonell løsning for oppbevaring av tråden

Du har rundt 40 centimeter i diameter med kuteområde under maskinen. Her ser du maskinen med en litt kraftigere tråd enn den som følger med. Kamera OIe Henrik Johansen / VG

Nederst på maskinen snurrer tråden som kutter gresset rundt. Og denne løsningen er av den tradisjonelle typen, hvor du har mulighet til å klemme inn en knapp på undersiden for å kunne slippe ut mer tråd.

Det følger med en grønn tråd når du kjøper maskinen som er helt grei så lenge du holder deg til gress og enkle ting. For når vi går løs på litt kraftigere ugress som brennesle og andre stikkende uting, hender det den ryker.

Skal du skifte eller fylle på tråd, så er også dette en enkel prosess. Du klipser fri den midtre delen av spolen, og her har du to ulike spor du kan fylle med kanttråd. Vi testet å skifte ut den originale tråden som følger med mot en kraftigere variant fra Stihl, og denne tråden har nå gått flere timer uten at den har takket for seg.

Det eneste vi hadde litt problemer med er vanlige strå. Er disse noen millimeter tykke, må du være litt forsiktig med å veive for raskt igjennom når du klipper. Da kan fort stråene surre seg fast mellom koppen som holder spolen med tråd og resten av maskinen. Det går greit å få vekk dette igjen, men det er likevel litt knot du ikke higer etter å få.

Konklusjon

Protechs kantklipper viser at du ikke nødvendigvis trenger en stor bensindrevet motor for å ta opp kampen med gress og ugress. Den gir deg greit med krefter til prisen du betaler, selv om 4000 kroner jo er en real slump penger for en kantklipper. Men i prisen får du med et robust 62 volts-batteri og lader.

Vi liker byggekvaliteten på maskinen, men hadde gjerne sett at den var et par hakk lettere. Med dagens vekt ville det vært hendig med en sele og et «ryddesag-håndtak» som hadde gitt litt bedre kontroll.

Men maskinen gir deg godt med krefter. Tråden som følger med er helt kurant, men skal du virkelig «kveste litt jungel» så er det greit å skifte denne ut med noe mer robust. Heldigvis er dette noe du får gjort på bare noen få minutter.

Foruten vekten er det lite vi egentlig reagerer på her. Dette er en maskin som er enkel og ryddig i bruk, og som får jobben gjort takket være et relativt robust og kraftig batteri som du dessuten kan brukes om hverandre med andre maskiner fra samme produsent.

Så til prisen er dette en god maskin som vil ha nok krefter til å ta fatt på selv litt tyngre omgaver i hagen der ugresset har fått fritt spillerom de siste ukene.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Protech gresstrimmer ink. batteri og lader annonse Billigste hos Se alle priser 3990 hos Komplett Sjekk nå 8 Meget bra sitat En kraftig, men litt tung, gresstrimmer som får jobben gjort Fordeler + Sterk motor

+ Grei batteritid

+ Bråker lite

+ Enkelt å skifte kanttråd

+ Enkel å justere

+ Hastighet kan reguleres Ting å tenke på — Litt for tung

— Hadde vært greit med et bredere "styre" som man finner på ryddesager

— Tykke gresstrå kan fort pakke seg om du ikke er forsiktig

Mer om BatteripakkeugressBatterierKantklipper