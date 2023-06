Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Korttest Rocketbook Fusion

Gjenbrukbar notatbok: Vi tester Rocketbook Fusion

Rocketbook Fusion er en notatbok du kan bruke om og om igjen, ved hjelp av den medfølgende kluten til å vaske vekk det du har skrevet. Du kan bruke den tilhørende appen til å skanne inn sidene dine. Kamera Hannah Alvestad, Tek.no

Hannah Alvestad 24. juni 2023, 13:00 Lagre Lagre artikkel

Har du noensinne tenkt «jeg skulle virkelig hatt et whiteboard i notatbok-format»? Hvis du har det, er kanskje Rocketbook Fusion produktet du drømmer om. Rocketbook Fusion er en notatbok i A5-størrelse, som man kanskje kan beskrive som en reMarkable på budsjett - uten e-ink-skjerm og til en tidel av prisen.

Det kjekke med dette produktet er nemlig at du kan skrive ned det du måtte ønske, skanne det inn i den tilhørende appen, og lagre det der. Deretter kan du bruke den medfølgende tøyfillen til å fjerne det du har notert ned, og få blanke ark.

Det bør nevnes at det er mulig å skanne sider inn på mobilen uten å bruke denne appen, for eksempel i Apple sin notat-app kan du gjøre det samme.

Appen er nokså enkel å bruke: du logger inn enten ved å opprette en bruker, eller med kontoen fra mobilen din (Apple-ID/Google-konto). Inne i appen kan du skanne en side i notatboken, og lagre den lokalt. I tillegg kan du dele den skannede siden via det mediet du selv ønsker, blant annet har den støtte for AirDrop.

Du kan dessuten lagre sidene du skanner som PDF på mobilen. Av en eller annen grunn har appen også en gjøremålsfunksjon som de kaller My Smart List, som minner litt om Microsoft To Do. Her kan du skrive inn oppgaver, handleliste eller lignende, og krysse av.

Et pluss med appen er at du kan velge å samle de skannede sidene sammen, og dermed lage et dokument for flere sider. På denne måten er det enkelt å holde styr på notatene sine. Vi savner dog en albumfunksjon inne i appen.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Rocketbook Fusion Executive A5 annonse Utvalgte butikker 399 hos Elkjøp Sjekk nå 399 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 399 hos Power Sjekk nå 5.5 Middelmådig Fordeler + Gjenbruksvennlig.

+ Grei pris.

+ Lett å korrigere feil. Ting å tenke på — Glatte sider som gjør det litt vanskelig å skrive.

— Pennen smitter veldig lett av.

— Selv etter vasking av sidene er det rester av de nedskrevne ordene.

— Fungerer ikke med vanlig penn.

— Upraktisk å måtte ta med både bok og vaskeklut. Burde vært en holder for kluten integrert i boken.

Kan ikke brukes med vanlig penn

Rocketbook Fusion må brukes med den medfølgende pennen, som er en Pilot Frixion Ball. Denne pennen har allerede muligheten til å viske ut det som blir skrevet, selv på vanlig papir.

En vanlig penn vil dessverre ikke vaskes bort fra notatboken. Dermed er hele viskefunksjonen ikke helt det vi så for oss. I tillegg har det skjedd at det står igjen merker fra pennen selv etter vi har visket vekk, så vi ville ikke anbefalt å skrive ned noe du ønsker å holde hemmelig, akkurat.

Det som følger med når du kjøper en Rocketbook Fusion er selve notatboken, en Pilot Frixion Ball-penn og en vaskeklut. Kamera Hannah Alvestad, Tek.no

Det oppleves litt «glattere» å skrive på denne i stedet for vanlig papir. Sidene er laget av et plastmateriale for å kunne bevares selv etter de er vasket av, men det går en smule på bekostning av skriveopplevelsen.

I tillegg er den medfølgende pennen nokså «våt», noe som ikke spiller så godt sammen med de glatte sidene.

Det tok ikke lang tid før vi oppdaget at det var hensiktsmessig å la blekket tørke før vi lukket boken eller tok på de nedskrevne sidene, da blekket fort viskes vekk eller smitter av.

Forrige Neste Hannah Alvestad / Tek.no Hannah Alvestad / Tek.no

Gjenbruksvennlig

Det som gjør Rocketbook Fusion et verdig kjøp er nok gjenbruksaspektet. Med denne kan du i praksis ha en og samme notatbok livet ut - uten å kjøpe mer elektronikk. Prisen på 399 kroner er også ganske fin, og du tjener det fort inn om du er typen som foretrekker å notere for hånd. I tillegg kan den erstatte mer enn en vanlig notatbok. Boken har 21 doble sider, som til sammen har fem forskjellige utforminger, fra linjerte sider, til ukesplan-sider til sider for organisering av idéer.

Slik kan en innscannet ukeplan se ut. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Allikevel har Rocketbook Fusion sine mangler. Å stadig måtte skanne inn dokumenter på mobil (og eventuelt organisere dem eller sende dem til en gitt lokasjon/app) kan fort ta mer tid enn det som er praktisk. Organiseringsverktøyet i appen er heller ikke spesielt imponerende, og det føles som litt for mye jobb å begynne og organisere i en annen app. Som tidligere nevnt er det også mulig å skanne fra en helt vanlig notatbok med egne verktøy i smarttelefonen din.

Det aller viktigste er nok at vi sliter litt med å se dette som en erstatter for å enten notere digitalt (PC, tablet, reMarkable) eller notere for hånd i den tradisjonelle notatboken. Vi ville neppe anbefalt dette som en erstatter for reMarkable eller et nettbrett, men dersom du liker å notere for hånd kan det være du hadde likt dette produktet bedre enn vi gjorde.

Alt i alt er dette en stilig idé, men ikke noe mer revolusjonerende, dessverre.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Rocketbook Fusion Executive A5 annonse Utvalgte butikker 399 hos Elkjøp Sjekk nå 399 hos Power Sjekk nå Billigste hos Se alle priser 399 hos Power Sjekk nå 5.5 Middelmådig Fordeler + Gjenbruksvennlig.

+ Grei pris.

+ Lett å korrigere feil. Ting å tenke på — Glatte sider som gjør det litt vanskelig å skrive.

— Pennen smitter veldig lett av.

— Selv etter vasking av sidene er det rester av de nedskrevne ordene.

— Fungerer ikke med vanlig penn.

— Upraktisk å måtte ta med både bok og vaskeklut. Burde vært en holder for kluten integrert i boken.

24. juni 2023, 13:00