En smart dings til støvsugeren din

Gjør det enkelt å komme til på trange plasser.

Mange bruker førjulstiden til å rengjøre hjemme før jul. Støvsugeren er ofte ikke langt unna for å ta kverken på eventuelle hybelkaniner som har klart å vokse opp i ulike kriker og kroker.

Men det er ikke bare hybelkaniner som trengs å fjernes. Støv på alle slags ulike flater må vekk, og det er ikke alltid så lett å gjøre med støvsugeren. Har du for eksempel en varmepumpe som jobber lange dager, vil den helt sikkert sette pris på en rengjøring. Spesielt enheten som står innendørs. Her sirkuleres mye luft i løpet av et døgn, og selv om støvfilteret fanger opp det meste før luften varmes opp og sendes ut igjen, vil det alltids være noe som også legger seg på for eksempel flapsene som styrer hvor luften sendes.

Nå har vi testet en liten dings ved navn DustPal 360-Air Vacuum Duster. Dette er kort fortalt er en slags «Swiffer» du kan sette rett på støvsugeren din for å ikke bare ha mulighet til å børste sammen støvet, men også samle det opp. Prisen for selve dingsen er rett under 250 kroner, og du kan kjøpe ekstra «støvkluter» som en egen refillpakke, eller eventuelt en bundle med både refiller og DustPal-enheten sammen.

DustPal 360-Air Vacuum Duster annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign Fordeler Krysse av Enkel å montere

Krysse av Effektiv i bruk

Krysse av Kan vaskes

Krysse av Ikke avskrekkende kostbar

Krysse av Passer alle støvsugere med 32 eller 35 millimeter rør Ting å tenke på Bytt Passer ikke alle typer støvsugere

Skulle røret ditt være 32 millimeter må du bare sette inn en foring.

Kurant montering

DustPal 360 passer på en rekke støvsugere. Før du kjøper en bør du likevel ta et mål av røret som sitter på støvsugeren for å være sikker. Du kan enten ha et på 32 millimeter eller 35 millimeter. Har du en støvsuger med den smaleste diameteren på røret så følger det med en slags foring som du setter inn i inntaket på håndtaket til DustPal 360 før du setter inn selve røret.

Foruten selve enheten så følger det også med et par fester som du kan klipse på et sted på røret, slik at du kan henge fra deg dingsen etter at du er ferdig å bruke den.

Når du er ferdig med kosten kan du ta av hele og sette den på et medfølgende klips som settes på håndtaket eller røret til støvsugeren.

Selve DustPal 360 består av to deler. Et håndtak og selve rengjøringskosten. Disse setter du sammen ved å følge sporene som sitter i håndtaket og kosten, og du ser raskt hvilken vei den kan passe.

Overgangen er et fleksibelt rør som gjør det enklere å komme til trange plasser, samtidig som du enkelt kan ta av kosten for å legge den til vask etter bruk. Så det er ingen engangsbruk.

Håndtaket og kosten setter enkelt sammen. Begge endene har et spor i seg, så den passer bare en vei.

Slik funker den

Med enheten monter på vil du raskt merke at den har et eget inntak på tuppen av håndtaket. Når vi holder en lommelykt mot enheten mens vi drar den over støvet, ser vi at partiklene for det aller meste ender opp med å bli fanget opp av dette inntaket.

Samtidig så er det noe trekk i selve kosten, samt at den passivt også får med seg en del støv.

Inntaket sitter i enden av håndtaket du holder i.

Noe av det vi liker godt med denne løsningen er at selve håndtaket og kosten er smale og spiss, og ikke minst bevegelig. Det gjør det enklere å komme til i trange steder som for eksempel mellom spjeldene på varmepumpen din.

DustPal gjør kort prosess med å rengjøre varmepumpen din.

Et annet område den passer godt er i bilen din. Det kan ofte være en del kriker og kroker man vil ha fjernet støv fra, og da er det praktisk at den er såpass smale og bevegelig.

Børsten er skånsom nok til at du slipper å velte eller skrape opp ting mens du rengjør.

Konklusjon

Å rengjøre er ikke nødvendigvis det morsomste man gjør. Men med riktig verktøy så går ting likevel mer smidig enn ellers. Og her kommer DustPal 360-Air Vacuum Duster inn som gjør jobben lettere til enkelte ting – uten at det koster deg skremmende mye.

Dette er en enkel og smart løsning som gjør at du får en effektiv støvkost på støvsugeren din. Kombinasjonen gjør at du får fanget opp mye støv via selve kosten, samtidig som støvsuger-effekten også bidrar godt. Og når kosten blir for skitten, kan den enkelt vaskes.

Siden kosten er tynn og bevegelig, så kommer du til steder du ellers vil knote med. Som for eksempel når du skal støvtørke varmepumpen din. Da er det greit å kunne gjøre rent på en effektiv måte samtidig som man slipper å bruke makt for å komme til i kriker og kroker.

Dette er en billig og enkel måte å tilføre et godt verktøy til støvsugeren din, og et produkt vi kan anbefale deg.

