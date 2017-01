ZTEs nye mobil kan «limes» på veggen

I fjor høst meldte vi at den kinesiske mobilprodusenten ZTE ville ha med seg publikum i arbeidet med å designe en ny, folkefinansiert mobilmodell. Mange innspill kom inn, og til slutt ble den vinnende mobilen, med heller uvanlige egenskaper, kunngjort. Nå foreligger alle detaljene om mobilen.

På Kickstarter-siden til telefonen, som har fått navnet Hawkeye, er nemlig spesifikasjonene til mobilen nå blitt kunngjort. De er ikke spesielt dårlige med tanke på at Kickstarter-prisen kun er på 199 dollar.

Kan «klistres» på veggen og spore øynene

Telefonen får en åttekjerners Snapdragon 625-prosessor, en skjerm på 5,5 tommer med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler, 3 GB minne og 32 GB lagringsplass.

Batteriet er på 3000 mAh, og mobilen har dobbeltkamera på baksiden med oppløsninger på 12 og 13 megapiksler og optisk zoom. Hawkeye har også fingeravtrykkleser, Hi-Fi-lyd, USB Type-C og NFC-støtte.

Slik ser den foreløpige prototypen av mobilen ut. Foto: Kickstarter

Det er imidlertid to egenskaper som gjør at mobilen skiller seg drastisk ut fra andre, og som gjorde at modell stakk av med seieren i ZTEs designkonkurranse. Den ene er at mobilen er klebrig på baksiden, og den andre er at mobilen har innebygget øyesporingsteknologi.

Håndsfri opplevelse

Førstnevnte egenskap innebærer at mobilen kan festes på de fleste typer vertikale overflater, og kommer i form av et spesielt, valgfritt deksel som man kan benytte ved behov. Øyesporingen bruker på sin side et høyoppløst kamera på fronten som fanger opp pupillenes bevegelser og konverterer disse til kommandoer som appene forstår.

På denne måten kan man utføre de vanlige strykebevegelsene til høyre, venstre, opp og ned på skjermen uten fysisk berøring. I kombinasjon med den klebrige egenskapen er det dermed meningen å legge til rette for en helt håndsfri opplevelse.

Telefonen koster altså 199 dollar på Kickstarter, cirka 1700 kroner, og utsendelsene skal starte i september. Det er uvisst hva den endelige utsalgsprisen vil bli. Produktet har i skrivende stund samlet inn 30 000 dollar av et mål på 500 000 dollar, så finansieringen er for øvrig ikke i mål ennå.

Flere detaljer finner du på Kickstarter, og se også video under.

