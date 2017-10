ZTEs nye mobil har to skjermer og kan brettes sammen

Kinesiske ZTE har nå avduket en ny mobilmodell i sin Axon-serie som byr på ganske uvanlige egenskaper. Deres nye Axon M er nemlig noe så sjeldent som en mobil med to skjermer som kan foldes sammen.

Mobilens to identiske skjermer har en størrelse på 5,2 tommer hver. De er ment å legge til rette for nye måter å bruke apper på, bedre multitaskingsmuligheter, eller simpelthen gi deg muligheten til å benytte én ekstra stor skjerm.

ZTE Axon M. Foto: ZTE

De to skjermene kan brukes i flere ulike moduser. Man kan bruke dem som to separate skjermer slik at man kan utføre flere oppgaver på samme tid, eller man kan sy skjermene sammen til én nettbrett-aktig skjerm som ifølge ZTE vil gi deg en flate på 6, 75 tommer.

Bare ett kamera

Den har også en speilmodus som viser samme bilde på begge skjermene, som lar to eller flere personer se det samme innholdet ved å plassere mobilen i «telt-stilling» på bordet. I tillegg kan du benytte mobilen som en vanlig mobil ved å simpelthen folde sammen mobilen og deaktivere den ene skjermen.

Når det gjelder øvrige, vanlige spesifikasjoner skilter Axon M med en Snapdragon 821-brikke, som altså ikke er den nyeste på markedet, 4 GB minne og 64 GB lagringsplass som kan utvides til 256 GB via microSD.

ZTE Axon M. Foto: ZTE

Siden mobilen ikke har en tradisjonell front- og bakside har ZTE valgt å gi mobilen bare ett kamera på 20 megapiksler, som innebærer at man må snu mobilen rundt og bruke den sekundære skjermen som søker når man skal ta bilde.

Ellers har batteriet en størrelse på 3180 mAh, som ZTE sier skal holde til 28 timers prating. Skjermene har for øvrig en oppløsning på 1920 x 1080 piksler hver. ZTE Axon M skal lanseres i USA i første omgang, men ZTE skriver at den også skal lanseres i Europa etter hvert. Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.

