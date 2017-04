ZTEs første Android-klokke kan kobles på mobilnettet – og blir billig

Kinesiske ZTE er definitivt mest kjent for mobilene sine, deriblant noen heller uvanlige modeller, men det rører også på seg når det gjelder smartklokker. Nå slipper selskapet sin første Android Wear-baserte smartklokke, melder blant andre Android Central.

Klokken har fått navnet Quartz og er en relativt rimelig smartklokke med den ganske snille prislappen på 200 dollar i USA.

Foto: ZTE

Kan kobles på mobilnettet

Til tross for den lave prisen byr klokken på muligheten til å koble seg opp på mobilnettet, slik at du ikke er avhengig av mobiltelefonen når du for eksempel ringer og tekster. Riktignok har den ikke LTE-støtte, så man må nøye seg med 3G.

Av andre spesifikasjoner har Quartz en skjerm på 1,8 tommer, 768 MB internminne, 4 GB lagringsplass og en firekjerners Snapdragon Wear 2100-brikke på 1,1 GHz. Batteriet er på 500 mAh, som er brukbart med tanke på prisen, og dette skal ifølge ZTE gi rundt 36 timers bruk.

Ellers har den nye smartklokken også GPS, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, samt IP67-sertifisering, som betyr at klokken er både støvtett og vanntett ned til én meter i 30 minutter. Akselerometer, gyroskop og barometer er også på plass.

ZTE Quartz skal i første omgang kun bli tilgjengelig i USA, hvor prisen altså ligger på 200 dollar, og det er ennå uvisst når den kan kjøpes på våre breddegrader. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.

