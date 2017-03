Zotacs Zbox blir enda kraftigere

Tidligere i uken stiftet vi et svært hyggelig bekjentskap med den svært kompakte kraftkaren Zbox Magnus EN1070. Nå er det klart at dette er en av totalt fem modeller fra Zotac som straks oppgraderes med Intels Kaby Lake-prosessorer fra dagens Skylake-generasjon.

Zbox-ene med de velklingende navnene EN 1060K, EN 1070K og EN 1080K, som i hovedsak spiller på referansen til de inkluderte grafikkbrikkene fra Nvidias mobile GTX 10-serie, samt Kaby Lake, får alle nye prosessorer under topplokket.

Høyere klokkefrekvenser

Zbox EN 1070K med Kaby Lake og GTX 1070-grafikk.

De to førstnevnte Zbox-ene oppgraderes fra i5-6400T til i5-7500T, noe som gir dem 500 MHz høyere basefrekvens. i7-6700-prosessoren i «høvdingboksen» EN 1080 må på sin side straks vike for i7-7700. Sistnevnte Zbox er for øvrig dobbelt så tykk som øvrige modeller i EN-serien, noe som skal sikre god kjøling av den kraftigere maskinvaren og da spesielt den mobile 1080-brikken fra Nvidia.

Zbox CI549.

De to enda mindre og vifteløse Zboxene CI549 og MI549, som kommer uten dedikert grafikk, oppdateres også. Begge får en tokjernet Kaby Lake-basert i5-7300-prosessor.

Alle Zbox-maskinene har ledig plass for to DDR4-minnebrkker og en 2,5-tommers SSD- eller harddisk.

Av trådløse tilkoblinger finner vi 802.11ac og Bluetooth 4.2, men maskinene får også kablet gigabit internett.

En representant fra Zotac kan til Tek.no ikke bekrefte endelig lanseringsdato eller priser for de oppdaterte Zbox-modellene, men uttaler at prisen forventes å øke noe i forhold til dagens modeller.

Dette er forbedret med Kaby Lake

Kaby Lake er ingen gigantisk oppdatering fra Skylake. De nye prosessorene skal takket være optimaliseringer i produksjonsprosessen likevel kunne nå høyere turbohastigheter enn tilsvarende Skylake-prosessorer, noe som ifølge Intel kan resultere i inntil 12 prosent høyere ytelse.

Den andre nyheten med Kaby Lake er utvidet støtte for maskinvareakselerert videoavspilling. Her har Intel lagt til HEVC (High Efficiency Video Coding) eller H.265 med 10-bit fargedybde og opp til 4K oppløsning, samt Googles VP9-kodek.

Maskinvareakselerasjon av disse kodekene åpner for at selv små og relativt svake datamaskiner kan tygge unna høyoppløst og tungt komprimert video uten å hikke eller slippe opp for batteri midtveis i en film.

Klarer du ikke vente er ikke Skylake-versjonen så verst kraftig, heller:

(Kilde: Digital Trends)