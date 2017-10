Zotac slipper superkompakt GTX 1080 Ti-kort for vannkjølte PC-er

Det har gått over ett år siden Nvidia slapp sitt GeForce GTX 1080, men kortet er fremdeles høyst aktuelt som et av kraftigste grafikkortene på markedet på for vanlige forbrukere. Nå har Zotac kunngjort en ny og ekstra kompakt Ti-utgave av kortet som særlig vil har interesse for vannkjølere.

Det nye kortets fulle navn er Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini og har en lengde på 212 millimeter, som gjør det like langt som Zotacs tidligere lanserte miniutgave av GTX 1080 Ti.

Zotac GeForce GTX 1080 Ti ArcticStorm Mini. Foto: Zotac

Heldekkende vannblokk

Det som gjør at den nye miniutgaven fra Zotac skiller seg ut er imidlertid at det samtidig kommer med en vannblokk som dekker hele kortet. Basen er laget av nikkelbelagt kopper og kommer med 0,3 millimeters mikrokanaler som altså leder varme fra grafikkprosessoren til kjølevæsken.

Kortet skal ifølge Zotac være verdens minste GTX 1080 Ti-kort med vannblokk, noe de sikkert har rett i. Det nye kortet fra Zotac kommer også med en gjennomsiktig topp i akryl, og produsenten har ellers gitt kortet det de kaller fargenøytralt design pluss hvitt LED-lys.

I lengden måler kortet som sagt 212 millimeter, og i bredden måler det 164 millimeter. Det er ennå uvisst når det nye minikortet skal lanseres og til hvilken pris. Som en referanse koster GTX 1080 Ti Mini-kortet fra Zotac nå fra cirka 7500 kroner i norske butikker.

På utkikk etter nytt skjermkort? Her er kortene vi anbefaler for din lommebok »