YouTube skrur av kommentarer på millioner av videoer

YouTube har bestemt seg for å skru av kommentarer på videoer på nettstedet sitt som inkluderer barn. Det melder selskapet selv i et innlegg på selskapets blogg, hvor de sier at dette skal gjøres gradvis, men at flere titalls videoer allerede nå har fått kommentarfeltet deaktivert.

Vil beskytte mot overgripere

I løpet av de neste månedene skal selskapet jobbe for å identifisere flere videoer:

– Vi vil fortsette å identifisere videoer i risikosonen de neste månedene. Dette inkluderer også å skru av kommentarer på videoer som inneholder eldre barn, som står i fare for å tiltrekke aggressiv atferd, skriver selskapet.

Det dramatiske skrittet kommer som en følge av en ny bølge av angrep fra brukere som har lastet opp tilsynelatende harmløse videoer rettet mot barn, men som har skjult beskjeder om alt fra selvskading til drap.

Stenger flere kanaler

Som et ledd i selskapets nye policy har de også stengt flere YouTube-kanaler helt. Selskapet skriver ikke hvor mange kanaler det gjelder, men at de gjorde dette med kanaler som forsøkte å sette barn i fare på noen som helst måte.

Det vil fortsatt være en liten gruppe Youtube-produsenter som vil få beholde kommentarfeltene sine, til tross for at de lager innhold med og for barn. De vil imidlertid måtte forplikte seg til å aktivt moderere kommentarfeltet, utover automatiske verktøy, og vise at de ikke aksepterer aggressiv atferd.

– Vi vil jobbe direkte med YouTube-skapere for å få dette til å skje, og målet vårt er at antallet godkjente skapere med kommentarfelt skal øke over tid, skriver selskapet.

YouTube Kids i Norge

YouTube slapp nylig barneversjonen av videonettstedet sitt i Norge, kalt YouTube Kids. Her er kommentarfelt allerede skrudd av automatisk, og innholdet som er tilgjengelig skal allerede ha blitt filtrert av selskapet.

Selv her har det imidlertid nylig blitt oppdaget videoer som har skjult innhold i seg, og ikke blitt plukket opp av selskapets automatiske algoritmer.