YouTube kvitter seg med et av sine største irritasjonsmomenter

YouTube-brukere er godt kjent med at tjenesten bruker reklamer på videoene sine, noe man i utgangspunktet ikke kan slippe unna med mindre man benytter betalingstjenesten YouTube Red. Nå skal nettstedet imidlertid ta bort det mest plagsomme aspektet ved YouTube-reklamene.

Som blant andre The Verge melder har YouTube nemlig bekreftet at de skal ta bort 30-sekundersreklamene som man ikke har anledning til å hoppe over.

Dette er altså reklamene der man ikke har mulighet til å klikke «hopp over» etter fem sekunder, slik man kan i de fleste av YouTube-reklamene.

YouTube er stadig i utvikling, også når det gjelder visning av reklamer. Foto: Shutterstock/ Bloomua

Ønsker et mer brukervennlig format

YouTube-eieren Google sa i en uttalelse at årsaken til tiltaket er at de ønsker å fokusere på et reklameformat som fungerer både for annonsører og brukere, som jo kan tolkes som en implisitt innrømmelse av at slike reklamer er heller irriterende for brukere.

Fjerningen av de påtvungne reklamene vil imidlertid dessverre ikke forsvinne riktig ennå, men snarere neste år, altså 2018. Dermed må vi dessverre leve med fenomenet en god stund ennå.

Et annet lite skår i gleden er at det altså bare er 30-sekundersreklamene tiltaket omfatter, som betyr at YouTube trolig skal videreføre 15- og 20-sekundersreklamer som ikke kan hoppes over. I tillegg skal YouTube visstnok fokusere mer på de såkalte «bumper»-reklamene som ble innført i fjor. Disse kan heller ikke hoppes over, men er kun seks sekunder lange.

