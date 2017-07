Xiaomis nye laserprojektor viser deg et 150-tommers bilde bare en halv meter fra veggen

Kinesiske Xiaomi er mest kjent i Norge som mobilprodusent, men i realiteten lager de nesten alle slags produkter. Nå har selskapet avduket en ny laserprojektor med et par interessante egenskaper, melder blant andre GSMArena og Engadget.

Den nye projektoren heter simpelthen Mi Laser Projector og opererer i likhet med en del andre projektormodeller den siste tiden med ekstra kort kastelengde. Det betyr at du kan plassere den svært nær veggen.

150 tommer fra en halv meter

Mi Laser Projector. Foto: Xiaomi

Den nye Xiaomi-modellen kan plasseres bare 5 til 50 centimeter fra veggen og viser med denne kastelengden et bilde på mellom 80 og 150 tommer, ifølge produsenten. Den har imidlertid kun vanlig 1080p-oppløsning, så den største bildedimensjonen er kanskje ikke helt ideell å benytte seg av.

Den andre nevneverdige egenskapen er at Xiaomi lover «kino-kvalitet» på bildet, i form av et typisk kontrastforhold på respektable 3000:1 og en lysstyrke på 5000 lumens, som definitivt er et solid tall. Når det gjelder fargegjengivelse skilter den med over 85 prosent av NTSC-fargerommet.

Av andre spesifikasjoner har projektoren innebygde høyttalere, en lampelevetid på opptil 25 000 timer og ytre dimensjoner på 41 cm x 29,1 cm x 8,8 cm. Som med andre Xiaomi-produkter er projektoren relativt rimelig, med en kinesisk pris på 10 000 yuan, som tilsvarer cirka 12 400 kroner.

Hvorvidt den vil bli lansert utenfor Kina, og til hvilken pris, er ennå uvisst.

