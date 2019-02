Xiaomi og OnePlus målt over strålegrense

Tyske BsF (Bundesamt für Strahlenschutz) har utført en omfattende målinger av stråling fra mobiltelefoner. Her viser det seg at både Xiaomi og OnePlus har de mobilene som stråler mest, melder Statista.

Av de 16 verste telefonene er hele åtte av disse fra produsentene Xiaomi og OnePlus. I tillegg finner vi også to modeller fra Apple og Google i listen over telefonene som avgir mye stråling.

Verst i klassen

Hva er en SAR-verdi? Mobiltelefonen sender ut radiofrekvente signaler. Noe av denne felt-energien absorberes i kroppen når telefonen holdes nær kroppen. Dette kan føre til oppvarming av kroppens vev.

Denne oppvarmingen kan, dersom den er stor nok, gi akutte biologiske effekter. Begrepet SAR (Specific Absorption Rate) brukes for å angi den mengden energi per tids- og masseenhet som absorberes, og angis i watt per kilo (W/kg). Kilde: DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Her er de 16 telefonene som strålte mest. Foto: Statista

Telefonen som kommer aller dårligst ut i testen til den tyske testen var Xiaomi Mi A1. Denne avgir så mye som 1,75 watt per kilogram. Det er ti ganger så mye som mobilen som kom best ut i testen deres.

Videre på listen finner vi OnePlus 5T, som også har en høy SAR-verdi. Denne ble målt til 1,68 watt per kilogram.

Selv om Xiaomi og OnePlus dominerer listen over verstingene, er de likevel ikke alene. Både Apple og Google er nemlig også representert.

Apples stråleversting er iPhone 7, som ifølge Statista ligger på 1,38 watt per kilogram. Den nyere iPhone 8 har noe lavere stråling, og oppgis til 1,32 watt per kilogram.

Også Google har telefoner med høy stråling, hvor det er Google Pixel 3 XL som har den høyeste verdien blant modellene fra selskapet. Denne ligger på 1,39 watt per kilogram, mens den mindre utgaven Pixel 3 ble målt til 1,33 watt per kilogram.

Samsung best i klassen

I den motsatte enden av listen finner vi telefoner som stråler vesentlig mindre enn de verste modellene fra Xiaomi og OnePlus. Blant de 16 beste på denne listen er åtte av modellene fra Samsung.

Her er de 16 modellene som strålte minst. Foto: Statista

Den telefonen som ifølge Statista avgir minst stråling er Samsung Galaxy Note 8, som topper listen sammen med ZTE Axon Lite. Begge disse modellene er målt til 0,17 watt per kilogram.

Andre Samsung-modeller på topplisten inkluderer Galaxy A8, Galaxy S8+ og Galaxy S7 Edge.

I tillegg gjør også LG det meget godt med sin G7-modell. Også Motorolas G5 Plus og Moto Z gjør det godt med en målt verdi på 0,30 watt per kilogram.

Anbefaler under 2 watt per kilogram

De to verste modellene i denne testen har en SAR-verdi som er høyere enn hva den amerikanske markedet tillater, som er 1,60 watt per kilogram. Der følger de regler satt av FCC, amerikanernes variant av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, mens her i Norge følger vi reglene satt av ICNIRP (den internasjonale strålevernkommisjonen for ikke-ioniserende stråling).

ICNIRPs grense er på 2 watt per kilogram.

Hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet står det følgende:

ICNIRP anbefaler at SAR-verdien for publikum ved eksponering av hodet ikke bør overstige 2 W/kg, som gjennomsnittsverdi over 10 g vev og midlet over en periode på 6 minutter. Grenseverdiene har innebygget en sikkerhetsmargin og temperaturstigningen ved dette nivået betraktes som trygg.

Dermed er samtlige mobiler på listen fortsatt tillatt å selge i Europa, men de to mobilene som kom dårligst ut, Xiaomi Mi A1 og OnePlus 5T, muligens blir nektet salg i USA.

